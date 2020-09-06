https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html

Располневшая Юлия Барановская шокировала подписчиков

Телеведущая Юлия Барановская поразила своих подписчиков новой фотографией, на которой заметно, что она прибавила в весе. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T22:07

2020-09-06T22:07

2020-09-06T22:07

культура

юлия барановская

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Располневшая Юлия Барановская шокировала россиян

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_yuliya-baranovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Барановская</a> поразила своих подписчиков новой фотографией, на которой заметно, что она прибавила в весе. Ведущая опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEwLohbM6Er/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> снимок с одного из мероприятий, на котором она была в коротком платье. Подписчики обратили внимание на изменившиеся формы Барановской."Поправилась", — отметила olgamoroz15. "Вообще не узнать Барановскую. Что-то не так", — написала lotysh58."Что с ногами то? Это ваши?" — спросила venerazar777. Другие раскритиковали знаменитость за выбор наряда. "Платье сжечь, стилиста поменять!" — написала buhta_vernosti. "Очень странное платье, как будто собралось из-за синтетики", — добавила nataliomsk55.Однако многие поддержали Барановскую."Ой, ну прямо уже нельзя расслабиться на пять килограммов", — пишет sochi.city. "А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не две спички", — призналась gullysjins73. "Очень красивые ноги. Никого не слушайте", — посоветовала rimmusyangel.

https://ria.ru/20200815/1575841719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия барановская