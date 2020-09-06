https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html
Располневшая Юлия Барановская шокировала подписчиков
Телеведущая Юлия Барановская поразила своих подписчиков новой фотографией, на которой заметно, что она прибавила в весе. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T22:07
2020-09-06T22:07
2020-09-06T22:07
культура
юлия барановская
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Располневшая Юлия Барановская шокировала россиян
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_yuliya-baranovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Барановская</a> поразила своих подписчиков новой фотографией, на которой заметно, что она прибавила в весе. Ведущая опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CEwLohbM6Er/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> снимок с одного из мероприятий, на котором она была в коротком платье. Подписчики обратили внимание на изменившиеся формы Барановской."Поправилась", — отметила olgamoroz15. "Вообще не узнать Барановскую. Что-то не так", — написала lotysh58."Что с ногами то? Это ваши?" — спросила venerazar777. Другие раскритиковали знаменитость за выбор наряда. "Платье сжечь, стилиста поменять!" — написала buhta_vernosti. "Очень странное платье, как будто собралось из-за синтетики", — добавила nataliomsk55.Однако многие поддержали Барановскую."Ой, ну прямо уже нельзя расслабиться на пять килограммов", — пишет sochi.city. "А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не две спички", — призналась gullysjins73. "Очень красивые ноги. Никого не слушайте", — посоветовала rimmusyangel.
https://ria.ru/20200815/1575841719.html
5
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия барановская
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Телеведущая Юлия Барановская
поразила своих подписчиков новой фотографией, на которой заметно, что она прибавила в весе.
Ведущая опубликовала в инстаграме
снимок с одного из мероприятий, на котором она была в коротком платье. Подписчики обратили внимание на изменившиеся формы Барановской.
"Поправилась", — отметила olgamoroz15.
"Вообще не узнать Барановскую. Что-то не так", — написала lotysh58.
"Что с ногами то? Это ваши?" — спросила venerazar777.
Другие раскритиковали знаменитость за выбор наряда.
"Платье сжечь, стилиста поменять!" — написала buhta_vernosti.
"Очень странное платье, как будто собралось из-за синтетики", — добавила nataliomsk55.
Однако многие поддержали Барановскую.
"Ой, ну прямо уже нельзя расслабиться на пять килограммов", — пишет sochi.city.
"А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не две спички", — призналась gullysjins73.
"Очень красивые ноги. Никого не слушайте", — посоветовала rimmusyangel.