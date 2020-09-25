https://ria.ru/20200925/bakhrushin-1577756380.html

Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя

Театральный музей имени Бахрушина открыл выставку, посвященную 155-летию со дня рождения основателя музея, перформансом "Молчаливый театр", который подготовили... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:09

2020-09-25T12:09

2020-09-25T12:09

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театральный музей имени бахрушина

мариус петипа

иван шишкин

михаил врубель

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Театральный музей имени Бахрушина открыл выставку, посвященную 155-летию со дня рождения основателя музея, перформансом "Молчаливый театр", который подготовили студенты ГИТИСа, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены фотографии Бахрушина, его близких и гостей, автографы режиссеров и артистов, бывавших в доме, исторические документы, среди которых дневники Матильды Кшесинской, мемуары Мариуса Петипа, дневники Владимира Теляковского, а также коллекция живописи и графики, собранной Бахрушиным. Среди экспонатов можно увидеть работы Александра Головина, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Врубеля, Ивана Шишкина и других художников.Директор также поблагодарил театры за то, что они откликнулись на идею открыть выставку-инсталляцию "В дар Бахрушину", которая расскажет о творческой жизни театров в период карантина. Он уточнил, что часть экспонатов уже выставлены во дворе музея.Экспозиция "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" будет работать до 1 марта 2021 года, рассказали в пресс-службе музея.

https://ria.ru/20200925/warhol-1577732640.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина, мариус петипа, иван шишкин, михаил врубель