На Дальнем Востоке "Арепливир" можно купить только на Чукотке
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на Дальнем Востоке в аптеке пока можно купить только под заказ на Чукотке.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, цена препарата - 12 320 рублей. Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели.
"Препарата в наличии нет, но можем заказать. "Арепливир" будет стоить в районе 17 тысяч рублей. На минимальный курс лечения в 10 дней взрослому человеку до 75 килограммов нужно будет 2 упаковки. Если вес превышает 75 килограммов, то на курс нужно будет 3 упаковки. Препарат идет не для профилактики, а конкретно для лечения", - сказал РИА Новости представитель аптеки "Заря" в Анадыре.
По его словам, под заказ привезти "Арепливир" можно будет недели через 2-2,5. Это рецептурный препарат для лечения COVID в стационарах или под контролем врача. Прием под наблюдением медика нужен, так как препарат новый, добавил фармацевт. В аптеке также уточнили, что пока в Анадырь "Арепливир" можно будет купить только под заказ, потому что из-за высокой цены спроса здесь на него может не быть. Препарат уже есть у некоторых поставщиков, добавил собеседник агентства.
На Колыме препараты от коронавируса уже поступил в больницы, но в аптеках их пока нет. "В госпиталях региона, где лечат от коронавируса, эти лекарства у нас есть. Мы покупаем их по 12 тысяч рублей, будут продавать по восемь – ну, очень хорошо. Они нужны для лечения средней тяжести болезни, лёгкая форма в таких препаратах не нуждается", - сказала РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. По ее словам, в аптеках пока такие препараты не продаются.
В сетях аптек во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Якутске "Арепливира" и "Авифавира" нет. Фармацевты отмечают, что пока информации о сроках поступления препаратов нет, так как этих лекарств еще нет в прайсах поставщиков. Соответственно, по какой цене они будут продаваться в регионах, пока неизвестно.
На Сахалин препараты от коронавируса в аптеки также пока не поступили, но власти региона сообщили, что лекарственное средство "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" появится в сети государственных аптек "Фармация", ориентировочно, 1 октября и будет продаваться по цене 11 500 рублей. Также решается вопрос о приобретении для аптечной сети региона "Арепливира" и "Авифавира".
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