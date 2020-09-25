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https://ria.ru/20200925/areplivir-1577759886.html
На Дальнем Востоке "Арепливир" можно купить только на Чукотке
Препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на Дальнем Востоке в аптеке пока можно купить только под заказ на Чукотке. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:42
2020-09-25T12:42
распространение нового коронавируса
промомед
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
коронавирусы
хабаровск
владивосток
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> в аптеке пока можно купить только под заказ на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, цена препарата - 12 320 рублей. Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели."Препарата в наличии нет, но можем заказать. "Арепливир" будет стоить в районе 17 тысяч рублей. На минимальный курс лечения в 10 дней взрослому человеку до 75 килограммов нужно будет 2 упаковки. Если вес превышает 75 килограммов, то на курс нужно будет 3 упаковки. Препарат идет не для профилактики, а конкретно для лечения", - сказал РИА Новости представитель аптеки "Заря" в <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадыре</a>.По его словам, под заказ привезти "Арепливир" можно будет недели через 2-2,5. Это рецептурный препарат для лечения COVID в стационарах или под контролем врача. Прием под наблюдением медика нужен, так как препарат новый, добавил фармацевт. В аптеке также уточнили, что пока в Анадырь "Арепливир" можно будет купить только под заказ, потому что из-за высокой цены спроса здесь на него может не быть. Препарат уже есть у некоторых поставщиков, добавил собеседник агентства.На Колыме препараты от коронавируса уже поступил в больницы, но в аптеках их пока нет. "В госпиталях региона, где лечат от коронавируса, эти лекарства у нас есть. Мы покупаем их по 12 тысяч рублей, будут продавать по восемь – ну, очень хорошо. Они нужны для лечения средней тяжести болезни, лёгкая форма в таких препаратах не нуждается", - сказала РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a> Елена Кузьменко. По ее словам, в аптеках пока такие препараты не продаются.В сетях аптек во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> и <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> "Арепливира" и "Авифавира" нет. Фармацевты отмечают, что пока информации о сроках поступления препаратов нет, так как этих лекарств еще нет в прайсах поставщиков. Соответственно, по какой цене они будут продаваться в регионах, пока неизвестно.На Сахалин препараты от коронавируса в аптеки также пока не поступили, но власти региона сообщили, что лекарственное средство "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" появится в сети государственных аптек "Фармация", ориентировочно, 1 октября и будет продаваться по цене 11 500 рублей. Также решается вопрос о приобретении для аптечной сети региона "Арепливира" и "Авифавира".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/areplivir-1577758997.html
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промомед, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, коронавирусы, хабаровск, владивосток, общество

На Дальнем Востоке "Арепливир" можно купить только на Чукотке

12:42 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на Дальнем Востоке в аптеке пока можно купить только под заказ на Чукотке.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, цена препарата - 12 320 рублей. Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели.
"Препарата в наличии нет, но можем заказать. "Арепливир" будет стоить в районе 17 тысяч рублей. На минимальный курс лечения в 10 дней взрослому человеку до 75 килограммов нужно будет 2 упаковки. Если вес превышает 75 килограммов, то на курс нужно будет 3 упаковки. Препарат идет не для профилактики, а конкретно для лечения", - сказал РИА Новости представитель аптеки "Заря" в Анадыре.
По его словам, под заказ привезти "Арепливир" можно будет недели через 2-2,5. Это рецептурный препарат для лечения COVID в стационарах или под контролем врача. Прием под наблюдением медика нужен, так как препарат новый, добавил фармацевт. В аптеке также уточнили, что пока в Анадырь "Арепливир" можно будет купить только под заказ, потому что из-за высокой цены спроса здесь на него может не быть. Препарат уже есть у некоторых поставщиков, добавил собеседник агентства.
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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На Колыме препараты от коронавируса уже поступил в больницы, но в аптеках их пока нет. "В госпиталях региона, где лечат от коронавируса, эти лекарства у нас есть. Мы покупаем их по 12 тысяч рублей, будут продавать по восемь – ну, очень хорошо. Они нужны для лечения средней тяжести болезни, лёгкая форма в таких препаратах не нуждается", - сказала РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. По ее словам, в аптеках пока такие препараты не продаются.
В сетях аптек во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Якутске "Арепливира" и "Авифавира" нет. Фармацевты отмечают, что пока информации о сроках поступления препаратов нет, так как этих лекарств еще нет в прайсах поставщиков. Соответственно, по какой цене они будут продаваться в регионах, пока неизвестно.
На Сахалин препараты от коронавируса в аптеки также пока не поступили, но власти региона сообщили, что лекарственное средство "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" появится в сети государственных аптек "Фармация", ориентировочно, 1 октября и будет продаваться по цене 11 500 рублей. Также решается вопрос о приобретении для аптечной сети региона "Арепливира" и "Авифавира".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПромомедАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаКоронавирусыХабаровскВладивостокОбщество
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