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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/areplivir-1577758997.html
В Сибири потенциальных покупателей "Арепливира" пугает его цена
Препараты против коронавируса "Арепливир" и "Авифавир" пока не поступили в продажу в аптеки крупных городов Сибири, фармацевты затрудняются назвать сроки. При... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:35
2020-09-25T12:35
распространение нового коронавируса
промомед
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
р-фарм
иркутская область
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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Препараты против коронавируса "Арепливир" и "Авифавир" пока не поступили в продажу в аптеки крупных городов Сибири, фармацевты затрудняются назвать сроки. При этом местные жители говорят, что не готовы покупать лекарство стоимостью в несколько тысяч рублей.Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед", разработавшей "Арепливир", <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>, препарат поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть. Стоимость "Арепливира" - 12320 рублей, препарат отпускается по рецепту.В Новосибирске препаратов нетВ аптеках Новосибирска в пятницу сообщили об отсутствии в продаже как препарата "Арепливир", так и препарата "Авифавир"."Нет. Пока не предвидится. Я не знаю", - сказала РИА Новости фармацевт одной из аптек сети "Фармакопейка".По ее словам, таких лекарств нет пока даже на складах, но по слухам, стоить они будут от 6 до 12 тысяч рублей.В аптеке сети "Моя аптека" также сообщили, что таких препаратов нет, предложив отслеживать их наличие по специализированному сайту наличия лекарств в Новосибирской области lekvapteke.ru. Сайт сообщает, что такие препараты в настоящее время "отсутствуют в аптеках".Об отсутствии этих препаратов также сообщили в аптеке "Аптека. Низкие цены" и аптеке "Экона". Фармацевты затруднились ответить на вопросы о планируемых поставках новых препаратов и ожидаемым ценам на них.В Красноярске нет ни препарата, ни спросаВ красноярских аптеках, в которых побывал корреспондент РИА Новости, препарат еще не получили, а в некоторых даже переспрашивали название. В красноярской аптеке №130 сети "Губернские аптеки" сообщили, что препарат еще не поступал даже к поставщикам."Мы не можем даже цену посмотреть, потому что его нет у поставщиков даже. Никто пока и не спрашивал о нем, вы первый", - сказала фармацевт за прилавком.В аптеке "Суперфарма" Красноярска также не осведомлены, когда препарат поступит в продажу."Вероятно, он будет в первую очередь распространяться в стационарах. У нас пока его нет. Да никто и не спрашивает. Цены нет, так как его нет у поставщиков", - сообщили продавцы.В аптеке "АльфаМед" рассказали, что даже не слышали такого названия. "Как? Арипли? Арепливир? Это то, которое 12 тысяч стоит? Нет, не получали еще. Хотя люди уже спрашивают. Вы уже второй сегодня. С утра интересовался покупатель, но не смог вспомнить название. Теперь и я буду знать", - сказала фармацевт.При этом в разговоре с жителями, зашедшими в аптеку, выяснилось, что они не готовы покупать препарат, и дело не только в цене."Лекарство не приобрету. Первое, это цена. Второе, я не уверена в эффективности препарата и достаточном тестировании его. У меня трое детей, нам с мужем, конечно, хочется всех обезопасить, но пока точно нет", - сказала предприниматель Елена.По словам жительницы Красноярска Людмилы, цена для препарата слишком высокая."В стране, где прожиточный минимум составляет чуть больше 10 тысяч, делать лекарство за 12 тысяч - это странно. Во-первых, далеко не всем оно будет доступно, во-вторых, есть сомнение насчёт его эффективности", - сказала собеседница агентства.Кузбасс, Приангарье и Алтай в ожиданииВ аптеки Алтайского края препараты от коронавируса еще не поступили. На вопрос про "Арепливир" или "Авифавир" сотрудники сетей Барнаула отвечали отрицательно. Так, в "Губернском лекаре" рассказали, что препараты спрашивают часто, вопрос заказа лекарств от коронавируса "находится в стадии решения". Однако когда "Арепливир" или "Авифавир" поступят в аптечную сеть - неизвестно.В аптеке "Первая помощь" рассказали, что препаратов нигде в Алтайском крае нет. Более того, их нет и у поставщиков, поэтому заказать аптечным сетям эти лекарства не удается. На вопрос, когда они появятся на Алтае, фармацевты предположили, что в течение двух-трех месяцев. В аптечной сети также подчеркнули, что лекарства от коронавируса посетители спрашивают регулярно.В одной из крупных аптечных сетей "Фармэконом" в Иркутске РИА Новости сообщили, что "Анапривир" в продажу не поступал. Также уточнили, что дата поступления неизвестна, скорее всего, поскольку препарат новый, раньше, чем в конце следующего месяца, ждать его не стоит.В аптеках Кузбасса "Арепливир" пока отсутствует, передает корреспондент РИА Новости."Его (Арепливира - ред.) даже у поставщиков пока нет. Появится (у поставщика- ред.), может быть, (будем брать – ред.) под заказ. Вы первая спрашиваете", – сказали в аптеке сети "Айболит" города <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a>."Нет, у поставщиков я не вижу его", – сказали корреспонденту РИА Новости в аптеке эконом-класса, отвечая на вопрос о наличии Арепливира."Нет. Вообще по телефону они (производитель – ред.) сейчас только сбор заявок начинают по потребностям… а когда он (препарат - ред.) в аптеки поступит – это я вам не могу сказать. Все от завода сейчас зависит… Допустим, надо 100… упаковок, и они там 100 (упаковок - ред.) отгрузят. То есть это так сейчас будет работать… Как только завод начнет уже отгрузки осуществлять, то они, как обещали, наверное, к середине октября - началу ноября", – пояснили в аптеке сети "36,6".В справочной аптек <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> пояснили, что препаратов для лечения коронавируса в аптеках региона на данный момент нет.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577676973.html
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577657385.html
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617714.html
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промомед, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, р-фарм, иркутская область, новосибирская область, краснодарский край, алтайский край, кемеровская область, общество

В Сибири потенциальных покупателей "Арепливира" пугает его цена

12:35 25.09.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Препараты против коронавируса "Арепливир" и "Авифавир" пока не поступили в продажу в аптеки крупных городов Сибири, фармацевты затрудняются назвать сроки. При этом местные жители говорят, что не готовы покупать лекарство стоимостью в несколько тысяч рублей.
Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед", разработавшей "Арепливир", Андрей Младенцев, препарат поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть. Стоимость "Арепливира" - 12320 рублей, препарат отпускается по рецепту.

В Новосибирске препаратов нет

В аптеках Новосибирска в пятницу сообщили об отсутствии в продаже как препарата "Арепливир", так и препарата "Авифавир".
"Нет. Пока не предвидится. Я не знаю", - сказала РИА Новости фармацевт одной из аптек сети "Фармакопейка".
По ее словам, таких лекарств нет пока даже на складах, но по слухам, стоить они будут от 6 до 12 тысяч рублей.
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В аптеке сети "Моя аптека" также сообщили, что таких препаратов нет, предложив отслеживать их наличие по специализированному сайту наличия лекарств в Новосибирской области lekvapteke.ru. Сайт сообщает, что такие препараты в настоящее время "отсутствуют в аптеках".
Об отсутствии этих препаратов также сообщили в аптеке "Аптека. Низкие цены" и аптеке "Экона". Фармацевты затруднились ответить на вопросы о планируемых поставках новых препаратов и ожидаемым ценам на них.

В Красноярске нет ни препарата, ни спроса

В красноярских аптеках, в которых побывал корреспондент РИА Новости, препарат еще не получили, а в некоторых даже переспрашивали название. В красноярской аптеке №130 сети "Губернские аптеки" сообщили, что препарат еще не поступал даже к поставщикам.
"Мы не можем даже цену посмотреть, потому что его нет у поставщиков даже. Никто пока и не спрашивал о нем, вы первый", - сказала фармацевт за прилавком.
В аптеке "Суперфарма" Красноярска также не осведомлены, когда препарат поступит в продажу.
"Вероятно, он будет в первую очередь распространяться в стационарах. У нас пока его нет. Да никто и не спрашивает. Цены нет, так как его нет у поставщиков", - сообщили продавцы.
В аптеке "АльфаМед" рассказали, что даже не слышали такого названия. "Как? Арипли? Арепливир? Это то, которое 12 тысяч стоит? Нет, не получали еще. Хотя люди уже спрашивают. Вы уже второй сегодня. С утра интересовался покупатель, но не смог вспомнить название. Теперь и я буду знать", - сказала фармацевт.
При этом в разговоре с жителями, зашедшими в аптеку, выяснилось, что они не готовы покупать препарат, и дело не только в цене.
"Лекарство не приобрету. Первое, это цена. Второе, я не уверена в эффективности препарата и достаточном тестировании его. У меня трое детей, нам с мужем, конечно, хочется всех обезопасить, но пока точно нет", - сказала предприниматель Елена.
По словам жительницы Красноярска Людмилы, цена для препарата слишком высокая.
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"В стране, где прожиточный минимум составляет чуть больше 10 тысяч, делать лекарство за 12 тысяч - это странно. Во-первых, далеко не всем оно будет доступно, во-вторых, есть сомнение насчёт его эффективности", - сказала собеседница агентства.

Кузбасс, Приангарье и Алтай в ожидании

В аптеки Алтайского края препараты от коронавируса еще не поступили. На вопрос про "Арепливир" или "Авифавир" сотрудники сетей Барнаула отвечали отрицательно. Так, в "Губернском лекаре" рассказали, что препараты спрашивают часто, вопрос заказа лекарств от коронавируса "находится в стадии решения". Однако когда "Арепливир" или "Авифавир" поступят в аптечную сеть - неизвестно.
В аптеке "Первая помощь" рассказали, что препаратов нигде в Алтайском крае нет. Более того, их нет и у поставщиков, поэтому заказать аптечным сетям эти лекарства не удается. На вопрос, когда они появятся на Алтае, фармацевты предположили, что в течение двух-трех месяцев. В аптечной сети также подчеркнули, что лекарства от коронавируса посетители спрашивают регулярно.
В одной из крупных аптечных сетей "Фармэконом" в Иркутске РИА Новости сообщили, что "Анапривир" в продажу не поступал. Также уточнили, что дата поступления неизвестна, скорее всего, поскольку препарат новый, раньше, чем в конце следующего месяца, ждать его не стоит.
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В аптеках Кузбасса "Арепливир" пока отсутствует, передает корреспондент РИА Новости.
"Его (Арепливира - ред.) даже у поставщиков пока нет. Появится (у поставщика- ред.), может быть, (будем брать – ред.) под заказ. Вы первая спрашиваете", – сказали в аптеке сети "Айболит" города Кемерово.
"Нет, у поставщиков я не вижу его", – сказали корреспонденту РИА Новости в аптеке эконом-класса, отвечая на вопрос о наличии Арепливира.
"Нет. Вообще по телефону они (производитель – ред.) сейчас только сбор заявок начинают по потребностям… а когда он (препарат - ред.) в аптеки поступит – это я вам не могу сказать. Все от завода сейчас зависит… Допустим, надо 100… упаковок, и они там 100 (упаковок - ред.) отгрузят. То есть это так сейчас будет работать… Как только завод начнет уже отгрузки осуществлять, то они, как обещали, наверное, к середине октября - началу ноября", – пояснили в аптеке сети "36,6".
В справочной аптек Кемеровской области пояснили, что препаратов для лечения коронавируса в аптеках региона на данный момент нет.
В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
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Распространение нового коронавирусаПромомедАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоР-фармИркутская областьНовосибирская областьКраснодарский крайАлтайский крайКемеровская областьОбщество
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