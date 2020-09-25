Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200925/android-11-oshibka-1577782722.html
В Android 11 найдена критическая ошибка
В новой версии операционной системы для смартфонов от Google у многих пользователей возникли проблемы с меню многозадачности. О недовольстве владельцев... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:11
2020-09-25T17:11
риа наука
google
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В новой версии операционной системы для смартфонов от Google у многих пользователей возникли проблемы с меню многозадачности. О недовольстве владельцев смартфонов, на которое пришло обновление, <u><a href="https://9to5google.com/2020/09/25/android-11-exhibits-annoying-bug-that-can-break-multitasking/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> 9to5Google.Список запущенных приложений в новом Android постоянно выдает ошибки. Так, переключение затягивается на три секунды и более, а сам экран становится черным. Фактически, это не дает работать устройству в режиме многозадачности.Проблема отмечается на всех смартфонах Pixel, которые получили обновление. Баг встречается даже в новейшем Pixel 4a.Проблема носит системный характер и никакие ухищрения, вплоть до полного сброса настроек, не решают ее. Интересно, что ошибка появилась еще в бета-сборках. В Google проблему со многозадачностью в Android 11 признали и обещают исправить, но не уточняют, когда это произойдет.
https://ria.ru/20200909/android-11-1576974246.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ada2314fc024753407ce55a97f6b4b13.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, google android, технологии

В Android 11 найдена критическая ошибка

17:11 25.09.2020
1675
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В новой версии операционной системы для смартфонов от Google у многих пользователей возникли проблемы с меню многозадачности. О недовольстве владельцев смартфонов, на которое пришло обновление, сообщает 9to5Google.
Список запущенных приложений в новом Android постоянно выдает ошибки. Так, переключение затягивается на три секунды и более, а сам экран становится черным. Фактически, это не дает работать устройству в режиме многозадачности.
Проблема отмечается на всех смартфонах Pixel, которые получили обновление. Баг встречается даже в новейшем Pixel 4a.
Проблема носит системный характер и никакие ухищрения, вплоть до полного сброса настроек, не решают ее. Интересно, что ошибка появилась еще в бета-сборках. В Google проблему со многозадачностью в Android 11 признали и обещают исправить, но не уточняют, когда это произойдет.
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:37РИА Наука
Компания Google выпустила Android 11 с "пузырями"
9171331
Обсудить1
РИА НаукаGoogleGoogle AndroidТехнологии
Рекомендуем
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Ущерб, нанесенный израильскими авиаударами военной базе Исламский джихад в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Палестина призвала создать конференцию для решения конфликта с Израилем
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор
Путину рассказали о боевой машине "Терминатор"
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
СМИ рассказали о подозреваемых в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В Сеть слили размеры и название самого компактного iPhone 12
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Глава МИД Турции возмутился невежеством Нэнси Пелоси
Глаз с гемолакрией
Девушка заплакала кровью и напугала врачей
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов
Космический аппарат Чанъэ-4
Ученые впервые измерили дозу облучения на поверхности Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Разработчик рассказал, как "Новичок" повлиял бы на лечение Навального
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния