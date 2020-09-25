https://ria.ru/20200925/android-11-oshibka-1577782722.html

В Android 11 найдена критическая ошибка

В новой версии операционной системы для смартфонов от Google у многих пользователей возникли проблемы с меню многозадачности. О недовольстве владельцев... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:11

2020-09-25T17:11

2020-09-25T17:11

риа наука

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технологии

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В новой версии операционной системы для смартфонов от Google у многих пользователей возникли проблемы с меню многозадачности. О недовольстве владельцев смартфонов, на которое пришло обновление, <u><a href="https://9to5google.com/2020/09/25/android-11-exhibits-annoying-bug-that-can-break-multitasking/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> 9to5Google.Список запущенных приложений в новом Android постоянно выдает ошибки. Так, переключение затягивается на три секунды и более, а сам экран становится черным. Фактически, это не дает работать устройству в режиме многозадачности.Проблема отмечается на всех смартфонах Pixel, которые получили обновление. Баг встречается даже в новейшем Pixel 4a.Проблема носит системный характер и никакие ухищрения, вплоть до полного сброса настроек, не решают ее. Интересно, что ошибка появилась еще в бета-сборках. В Google проблему со многозадачностью в Android 11 признали и обещают исправить, но не уточняют, когда это произойдет.

https://ria.ru/20200909/android-11-1576974246.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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