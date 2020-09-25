Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200925/anatomy-1577763089.html
Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"
Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:09
2020-09-25T16:09
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577760288_0:0:2113:1190_1400x0_80_0_0_1ad35316ea1d82d25f4c158e77c40cd9.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости</strong>. Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на Netflix, <a href="https://deadline.com/2020/09/netflix-anatomy-scandal-sienna-miller-michelle-dockery-rupert-friend-big-little-lies-david-e-kelley-1234582742/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Шоураннеры и сценаристы проекта Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Меллисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик"). Режиссер – С. Дж. Кларксон ("Доктор Хаус", "Декстер").В основе шестисерийного шоу одноименный бестселлер Сары Воан, вышедший в 2017 году. В нем рассказывается об амбициозном политике (Френд), которого обвиняют в изнасиловании. Его жена и мать его двоих детей (Миллер) уверена в невиновности мужа, но "стальная леди" прокурор (Докери), специализирующаяся на расследовании сексуальных преступлений, полна решимости доказать обратное. Не исключено, что следующие сезоны шоу будут посвящены другим скандалам.
https://ria.ru/20200524/1571866905.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577760288_164:0:1950:1339_1400x0_80_0_0_da0225e7c7eee93ed230a9d24d978a57.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"

16:09 25.09.2020
380
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктрисы Мишель Докери и Сиенна Миллер
Актрисы Мишель Докери и Сиенна Миллер - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на Netflix, сообщает Deadline.
Шоураннеры и сценаристы проекта Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Меллисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик"). Режиссер – С. Дж. Кларксон ("Доктор Хаус", "Декстер").
В основе шестисерийного шоу одноименный бестселлер Сары Воан, вышедший в 2017 году. В нем рассказывается об амбициозном политике (Френд), которого обвиняют в изнасиловании. Его жена и мать его двоих детей (Миллер) уверена в невиновности мужа, но "стальная леди" прокурор (Докери), специализирующаяся на расследовании сексуальных преступлений, полна решимости доказать обратное.
Не исключено, что следующие сезоны шоу будут посвящены другим скандалам.
Обложка книги Анатомия скандала автора Сары Воэн - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая, 02:47Культура
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
Рекомендуем
Солистка группы Виа Гра Анастасия Кожевникова
Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась кадрами откровенной фотосессии
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Поклонники раскритиковали "странноватое" видео Пугачевой
Бен Стиллер и Патрисия Аркетт
Бен Стиллер создаст сериал о бывшей наркоманке, которая стала детективом
Белка на дереве
Играющая на рояле белка восхитила пользователей Сети
Кадр из фильма Форрест Гамп
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Выставка Южный щит России – к 500-летию Тульского кремля в Музее оружия в Туле
Как создавалась история – открылась выставка к 500-летию Тульского кремля
Кадр из трейлера фильма Китобой
В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Беременная модель Victoria’s Secret снялась в нижнем белье
Оливер Зеффман
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Юэн МакГрегор/Лили Коллинз/Роберт Паттинсон
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов
Пассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве
Собянин объяснил рекомендации по ситуации с коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Разработчик рассказал, как "Новичок" повлиял бы на лечение Навального
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния