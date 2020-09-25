https://ria.ru/20200925/anatomy-1577763089.html

Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"

Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:09

2020-09-25T16:09

2020-09-25T16:09

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости</strong>. Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на Netflix, <a href="https://deadline.com/2020/09/netflix-anatomy-scandal-sienna-miller-michelle-dockery-rupert-friend-big-little-lies-david-e-kelley-1234582742/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Шоураннеры и сценаристы проекта Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Меллисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик"). Режиссер – С. Дж. Кларксон ("Доктор Хаус", "Декстер").В основе шестисерийного шоу одноименный бестселлер Сары Воан, вышедший в 2017 году. В нем рассказывается об амбициозном политике (Френд), которого обвиняют в изнасиловании. Его жена и мать его двоих детей (Миллер) уверена в невиновности мужа, но "стальная леди" прокурор (Докери), специализирующаяся на расследовании сексуальных преступлений, полна решимости доказать обратное. Не исключено, что следующие сезоны шоу будут посвящены другим скандалам.

https://ria.ru/20200524/1571866905.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix