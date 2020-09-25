https://ria.ru/20200925/an-2-1577739324.html
В Бурятии прекратили поиски пропавшего в июле Ан-2
Поиски самолета Ан-2, пропавшего в июле в Бурятии с людьми на борту, прекращены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T06:02
2020-09-25T06:02
2020-09-25T10:06
республика бурятия
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости.</strong> Поиски самолета <a href="http://ria.ru/product_An_2/" target="_blank" data-auto="true">Ан-2</a>, пропавшего в июле в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija/" target="_blank">Бурятии</a> с людьми на борту, прекращены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Такое решение приняла <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиация</a>", — пояснил собеседник агентства.Точная площадь обследованной во время поисковой операции территории будет известна позднее. К концу августа она превышала 32 тысячи квадратных километров.Ан-2 авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Feniks/" target="_blank" data-auto="true">Феникс</a>" пропал вечером 19 июля, на борту находились шесть человек. Самолет облетал Тункинский и <a href="http://ria.ru/location_Okinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Окинский районы</a> Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20200729/1575079030.html
республика бурятия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия