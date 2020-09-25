Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/an-178-1577778880.html
Эксперт заявил о неспособности Украины завершить разработку Ан-178
Украина не в состоянии самостоятельно завершить разработку и запустить на внешние рынки новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:14
2020-09-25T16:14
цамто
игорь коротченко
ан-148
ан-158
гп "антонов"
ан-32
перу
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_0:123:3135:1886_1400x0_80_0_0_009e9e07950533288c9f871edbbdcaf1.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Украина не в состоянии самостоятельно завершить разработку и запустить на внешние рынки новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие перспективные разработки, из-за разрыва кооперации с РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> приостановило действие подписанного в 2019 году контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 на замену устаревающих Ан-32 для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную. По словам источника, украинская сторона год назад преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.По мнению эксперта, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не будет способна "в обозримой исторической перспективе" выпускать высокотехнологичную авиационную продукцию. Коротченко подчеркнул, что сегодня страна не может освоить производство даже такого "простого" оружия, как миномёт, технологии создания которого появились свыше 100 лет назад."Как известно, при испытаниях нового украинского миномёта "Молот" в результате некачественного его производства произошёл взрыв, из-за которого на полигоне погибло много участников данной работы", - напомнил Коротченко.Директор <a href="http://ria.ru/organization_CAMTO/" target="_blank" data-auto="true">ЦАМТО</a> отметил, что в случае обращения перуанцев Россия сможет качественно и своевременно удовлетворить их потребность в военно-транспортных самолётах. "Перу стоит сделать ставку на авиационную продукцию РФ, учитывая давнюю и тесную кооперацию Москвы и <a href="http://ria.ru/location_Lima/" target="_blank" data-auto="true">Лимы</a> в сфере ВТС. Россия готова с высочайшим качеством и в согласованные сроки поставить необходимые самолёты на замену устаревающим Ан-32, эксплуатирующимся сегодня перуанским МВД", - сказал Коротченко.Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе <a href="http://ria.ru/product_An_158/" target="_blank" data-auto="true">Ан-158</a> (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным <a href="http://ria.ru/product_An_12/" target="_blank" data-auto="true">Ан-12</a>. На данный момент <a href="http://ria.ru/organization_GP_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">ГП "Антонов"</a> произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
https://ria.ru/20191202/1561819046.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560643003.html
2
перу
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_404:0:3135:2048_1400x0_80_0_0_0393ba1ee3ab4e75c30a38bc90f86e2b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цамто, игорь коротченко, ан-148, ан-158, гп "антонов", ан-32, перу, украина, в мире

Эксперт заявил о неспособности Украины завершить разработку Ан-178

16:14 25.09.2020
2254
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСамолет Ан-178
Самолет Ан-178 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украина не в состоянии самостоятельно завершить разработку и запустить на внешние рынки новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие перспективные разработки, из-за разрыва кооперации с РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Перу приостановило действие подписанного в 2019 году контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 на замену устаревающих Ан-32 для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную. По словам источника, украинская сторона год назад преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 02:03
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
"Проект украинского самолёта Ан-178 не будет доведен до стадии полноценного серийного производства ввиду неспособности авиационной промышленности Украины решить проблему с комплектующими, узлами и системами, производящимися в России. Разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом после 2014 года, привёл к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка", - сказал Коротченко.
По мнению эксперта, Украина не будет способна "в обозримой исторической перспективе" выпускать высокотехнологичную авиационную продукцию. Коротченко подчеркнул, что сегодня страна не может освоить производство даже такого "простого" оружия, как миномёт, технологии создания которого появились свыше 100 лет назад.
"Как известно, при испытаниях нового украинского миномёта "Молот" в результате некачественного его производства произошёл взрыв, из-за которого на полигоне погибло много участников данной работы", - напомнил Коротченко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 17:23
"В шоке". Зеленский оценил состояние оборонных заводов на Украине
Директор ЦАМТО отметил, что в случае обращения перуанцев Россия сможет качественно и своевременно удовлетворить их потребность в военно-транспортных самолётах. "Перу стоит сделать ставку на авиационную продукцию РФ, учитывая давнюю и тесную кооперацию Москвы и Лимы в сфере ВТС. Россия готова с высочайшим качеством и в согласованные сроки поставить необходимые самолёты на замену устаревающим Ан-32, эксплуатирующимся сегодня перуанским МВД", - сказал Коротченко.
Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
47202001
Обсудить2
ЦАМТОИгорь КоротченкоАн-148Ан-158ГП "Антонов"Ан-32ПеруУкраинаВ мире
Рекомендуем
Прага
В Чехии обвинили Россию в попытках повлиять на органы самоуправления
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Глава МИД Турции возмутился невежеством Нэнси Пелоси
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор
Путину рассказали о боевой машине "Терминатор"
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украинские общественники обжаловали закон о русском языке в школах
Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии
Минобороны Сербии подтвердило гибель пилотов при крушении МиГ-21
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Германии разработали "самую быструю в мире" тест-систему на коронавирус
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Глава Евросовета прокомментировал нападение у Charlie Hebdo
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
На учениях "Кавказ-2020" впервые задействовали систему "Тосочка"
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
В Минске арестовали двух журналистов польского телеканала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Разработчик рассказал, как "Новичок" повлиял бы на лечение Навального
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния