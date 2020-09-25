https://ria.ru/20200925/an-178-1577778880.html

Эксперт заявил о неспособности Украины завершить разработку Ан-178

Украина не в состоянии самостоятельно завершить разработку и запустить на внешние рынки новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:14

2020-09-25T16:14

2020-09-25T16:14

цамто

игорь коротченко

ан-148

ан-158

гп "антонов"

ан-32

перу

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_0:123:3135:1886_1400x0_80_0_0_009e9e07950533288c9f871edbbdcaf1.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Украина не в состоянии самостоятельно завершить разработку и запустить на внешние рынки новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие перспективные разработки, из-за разрыва кооперации с РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> приостановило действие подписанного в 2019 году контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 на замену устаревающих Ан-32 для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную. По словам источника, украинская сторона год назад преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.По мнению эксперта, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не будет способна "в обозримой исторической перспективе" выпускать высокотехнологичную авиационную продукцию. Коротченко подчеркнул, что сегодня страна не может освоить производство даже такого "простого" оружия, как миномёт, технологии создания которого появились свыше 100 лет назад."Как известно, при испытаниях нового украинского миномёта "Молот" в результате некачественного его производства произошёл взрыв, из-за которого на полигоне погибло много участников данной работы", - напомнил Коротченко.Директор <a href="http://ria.ru/organization_CAMTO/" target="_blank" data-auto="true">ЦАМТО</a> отметил, что в случае обращения перуанцев Россия сможет качественно и своевременно удовлетворить их потребность в военно-транспортных самолётах. "Перу стоит сделать ставку на авиационную продукцию РФ, учитывая давнюю и тесную кооперацию Москвы и <a href="http://ria.ru/location_Lima/" target="_blank" data-auto="true">Лимы</a> в сфере ВТС. Россия готова с высочайшим качеством и в согласованные сроки поставить необходимые самолёты на замену устаревающим Ан-32, эксплуатирующимся сегодня перуанским МВД", - сказал Коротченко.Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе <a href="http://ria.ru/product_An_158/" target="_blank" data-auto="true">Ан-158</a> (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным <a href="http://ria.ru/product_An_12/" target="_blank" data-auto="true">Ан-12</a>. На данный момент <a href="http://ria.ru/organization_GP_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">ГП "Антонов"</a> произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.

https://ria.ru/20191202/1561819046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560643003.html

2

перу

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цамто, игорь коротченко, ан-148, ан-158, гп "антонов", ан-32, перу, украина, в мире