Эксперт заявил о неспособности Украины завершить разработку Ан-178
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украина не в состоянии самостоятельно завершить разработку и запустить на внешние рынки новый транспортный самолёт Ан-178, равно как и любые другие перспективные разработки, из-за разрыва кооперации с РФ, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Перу приостановило действие подписанного в 2019 году контракта на закупку украинских самолетов Ан-178 на замену устаревающих Ан-32 для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную. По словам источника, украинская сторона год назад преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.
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"Проект украинского самолёта Ан-178 не будет доведен до стадии полноценного серийного производства ввиду неспособности авиационной промышленности Украины решить проблему с комплектующими, узлами и системами, производящимися в России. Разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом после 2014 года, привёл к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка", - сказал Коротченко.
По мнению эксперта, Украина не будет способна "в обозримой исторической перспективе" выпускать высокотехнологичную авиационную продукцию. Коротченко подчеркнул, что сегодня страна не может освоить производство даже такого "простого" оружия, как миномёт, технологии создания которого появились свыше 100 лет назад.
"Как известно, при испытаниях нового украинского миномёта "Молот" в результате некачественного его производства произошёл взрыв, из-за которого на полигоне погибло много участников данной работы", - напомнил Коротченко.
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Директор ЦАМТО отметил, что в случае обращения перуанцев Россия сможет качественно и своевременно удовлетворить их потребность в военно-транспортных самолётах. "Перу стоит сделать ставку на авиационную продукцию РФ, учитывая давнюю и тесную кооперацию Москвы и Лимы в сфере ВТС. Россия готова с высочайшим качеством и в согласованные сроки поставить необходимые самолёты на замену устаревающим Ан-32, эксплуатирующимся сегодня перуанским МВД", - сказал Коротченко.
Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 тонн. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.