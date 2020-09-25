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https://ria.ru/20200925/agaev-1577772553.html
Депутата Госдумы Агаева похоронили на родовом кладбище в чеченском селе
Тело депутата Госдумы РФ Вахи Агаева, скончавшегося в среду в Москве, доставили на родину и похоронили в пятницу на кладбище в родовом селении Рошни-Чу... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:56
2020-09-25T14:56
распространение нового коронавируса
ваха агаев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек тайсаев
коронавирусы
госдума рф
сергей гаврилов
рамзан кадыров
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Тело депутата Госдумы РФ <a href="https://ria.ru/person_vakha-agaev/" target="_blank">Вахи Агаева</a>, скончавшегося в среду в Москве, доставили на родину и похоронили в пятницу на кладбище в родовом селении Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чечни, сообщили РИА Новости в администрации района.Ранее депутат ГД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a> сообщил РИА Новости, что его коллега Агаев скончался в среду. Позднее депутат <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a> уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева планируют прекратить 29 сентября на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>."Похоронили на родовом кладбище в селении Рошни-Чу, где покоятся также родители Вахи Агаева. Весь путь от дома до кладбища — более двух километров, односельчане несли его тело на руках (знак особого уважения к умершему)", - уточнил собеседник агентства.По его словам, жители всех домов на улице Вахи Агаева, названной его именем еще при жизни, по мусульманской традиции открыли ворота в день похорон, обычно это делают только ближайшие соседи. В администрации уточнили, что проводить в последний путь депутата пришли сотни человек, в том числе муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.Собеседник агентства отметил, что депутат пользовался большим уважением среди жителей района за широкую благотворительную деятельность и помощь в послевоенный период, на его счету множество восстановленных и вновь построенных объектов, среди которых мечеть, медресе, интернат, ремонт дорог, газификация сел.Ранее глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным и близким Вахи Агаева, отметив его заслуги в восстановлении экономики республики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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ваха агаев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек тайсаев, коронавирусы, госдума рф, сергей гаврилов, рамзан кадыров, общество

Депутата Госдумы Агаева похоронили на родовом кладбище в чеченском селе

14:56 25.09.2020
669
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 сен — РИА Новости. Тело депутата Госдумы РФ Вахи Агаева, скончавшегося в среду в Москве, доставили на родину и похоронили в пятницу на кладбище в родовом селении Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чечни, сообщили РИА Новости в администрации района.
Ранее депутат ГД Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что его коллега Агаев скончался в среду. Позднее депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева планируют прекратить 29 сентября на пленарном заседании Госдумы.
"Похоронили на родовом кладбище в селении Рошни-Чу, где покоятся также родители Вахи Агаева. Весь путь от дома до кладбища — более двух километров, односельчане несли его тело на руках (знак особого уважения к умершему)", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, жители всех домов на улице Вахи Агаева, названной его именем еще при жизни, по мусульманской традиции открыли ворота в день похорон, обычно это делают только ближайшие соседи. В администрации уточнили, что проводить в последний путь депутата пришли сотни человек, в том числе муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
© Фото : Государственная дума РФ Депутат Государственной думы Ваха Агаев
Депутат Государственной думы Ваха Агаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Государственная дума РФ
Депутат Государственной думы Ваха Агаев
Собеседник агентства отметил, что депутат пользовался большим уважением среди жителей района за широкую благотворительную деятельность и помощь в послевоенный период, на его счету множество восстановленных и вновь построенных объектов, среди которых мечеть, медресе, интернат, ремонт дорог, газификация сел.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Вахи Агаева, отметив его заслуги в восстановлении экономики республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210503
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Распространение нового коронавирусаВаха АгаевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек ТайсаевКоронавирусыГосдума РФСергей ГавриловРамзан КадыровОбщество
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