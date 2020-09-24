https://ria.ru/20200924/zapad-1577708644.html

Захарова оценила отношения России и Запада на информационном направлении

Россия и Запад находятся в одной из низших точек на информационном направлении со времен холодной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:22

2020-09-24T14:22

2020-09-24T14:22

россия

майк помпео

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет федерации рф

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Россия и Запад находятся в одной из низших точек на информационном направлении со времен холодной войны, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Навязываемая нам и, в общем то, всему миру евроатлантическим сообществом информационное противостояние достигло на сегодняшний день весьма печальных показателей – хочется, конечно, сказать, наивысшей точки, но боюсь это произнести, потому что нет пределов их черной креативности. Можно сказать, что на информационном направлении мы находимся, конечно, в одной из нижних точек наших отношений с Западом со времен холодной войны, но просто это иное качество – там можно мерить точки, глубину, доставать до дна, но качество иное", - сказала Захарова в ходе круглого стола "После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России" в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>.Она напомнила, что кризис в информационном взаимодействии происходит на фоне пандемии коронавируса. "Вопреки здравому смыслу, вопреки общечеловеческим принципам гуманности, наши западные партнеры полностью пренебрегли тем окном возможностей, которое приоткрыл для наших государств кризис, вызванный мировой пандемией", - подчеркнула она.Захарова отметила, что оппоненты России "воспользовались царившими в мире турбулентностью, где-то и паническими настроениями как удобными обстоятельствами для того, чтобы взвинтить антироссийскую информационную кампанию".По ее словам, не приходится ожидать сплочения усилий с западными странами в сфере взаимодействия в области СМИ, скорее логично прогнозировать усиления давления на Россию и единомышленников <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в этой области.Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ранее обвинил Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это. Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.

https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577669584.html

https://ria.ru/20200922/oon-1577628272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, сша, в мире