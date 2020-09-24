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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577696482.html
В Татарстане объявили 2021 год годом родных языков и народного единства
Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:29
2020-09-24T11:29
республика татарстан
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<strong>КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент Татарстана <a href="https://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov" target="_blank">Рустам Минниханов</a> объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства.Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры."Следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства", - сказал Минниханов, выступая с посланием.По его словам, <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> большое значение придаёт вопросу развития родных языков и единению многонационального народа республики.
https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577691236.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане объявили 2021 год годом родных языков и народного единства

11:29 24.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" со смотровой площадки в Казани
Вид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль со смотровой площадки в Казани - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства.
Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
"Следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства", - сказал Минниханов, выступая с посланием.
По его словам, Татарстан большое значение придаёт вопросу развития родных языков и единению многонационального народа республики.

"Родной язык – прежде всего, это тонкая связь со своим народом. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями. Мы должны создавать условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике: русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов", - отметил Минниханов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 09:55Республика Татарстан
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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