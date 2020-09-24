https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577696482.html

В Татарстане объявили 2021 год годом родных языков и народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:29

2020-09-24T11:29

2020-09-24T11:29

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент Татарстана <a href="https://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov" target="_blank">Рустам Минниханов</a> объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства.Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры."Следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства", - сказал Минниханов, выступая с посланием.По его словам, <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> большое значение придаёт вопросу развития родных языков и единению многонационального народа республики.

https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577691236.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество