В Татарстане объявили 2021 год годом родных языков и народного единства
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" со смотровой площадки в Казани
КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства.
Минниханов в четверг обратился с ежегодным посланием к парламенту республики, в котором определены стратегия дальнейшего комплексного развития Татарстана и программа деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
"Следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства", - сказал Минниханов, выступая с посланием.
По его словам, Татарстан большое значение придаёт вопросу развития родных языков и единению многонационального народа республики.
"Родной язык – прежде всего, это тонкая связь со своим народом. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями. Мы должны создавать условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике: русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов", - отметил Минниханов.