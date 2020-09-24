https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577691236.html
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:55
2020-09-24T09:55
2020-09-24T09:55
республика татарстан
госсовет татарстана
фарид мухаметшин
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. </strong>Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> в четверг обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики."В рамках 14-го заседания Государственного совета шестого созыва президент Татарстана Рустам Минниханов огласит ежегодное послание <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовету Татарстана</a> о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении регионального парламента.По традиции данное заседание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева. Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отмечал, что в послании будут озвучены задачи на 2021 год и на перспективу, а на следующем заседании парламента депутатам предстоит определить бюджетную базу для решения задач, поставленных перед республикой в послании.На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса, сфера здравоохранения, культуры, образования и другие – всего порядка 600 человек.Поскольку данное событие неизменно вызывает большой интерес общественности, президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.
https://ria.ru/20200918/urozhay-1577455982.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госсовет татарстана, фарид мухаметшин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика
КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
в четверг обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики.
"В рамках 14-го заседания Государственного совета шестого созыва президент Татарстана Рустам Минниханов огласит ежегодное послание Госсовету Татарстана
о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении регионального парламента.
По традиции данное заседание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева. Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отмечал, что в послании будут озвучены задачи на 2021 год и на перспективу, а на следующем заседании парламента депутатам предстоит определить бюджетную базу для решения задач, поставленных перед республикой в послании.
На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса, сфера здравоохранения, культуры, образования и другие – всего порядка 600 человек.
Поскольку данное событие неизменно вызывает большой интерес общественности, президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.