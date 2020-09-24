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https://ria.ru/20200924/sovfed-1577693662.html
В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ
Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:41
2020-09-24T13:19
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42 процентов медианной зарплаты."Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", — сказал сенатор.Он отметил, что ранее при расчете прожиточного минимума исходя из стоимости "корзины" эта кривая могла идти вверх или вниз в зависимости от цен на товары и услуги. "Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики", — сказал Рязанский."Мы поддержим это предложение, закон должен быть принят до нового года", — отметил парламентарий. Он также пояснил, что МРОТ на будущий год уже рассчитан исходя из новой методики и составит 12 702 рубля. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей.
https://ria.ru/20200924/mrot-1577687384.html
https://ria.ru/20200622/1573312930.html
И почему я вновь вижу в этом какой-то подвох?..
67
"Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", - сказал сенатор. --- опять эта глубокая вторичность, опять на других смотрят... наверняка на Европу. А в Европе тоже половина частников платят серую или черную ЗП? За те деньги что им платят, могли бы свое придумывать, а копировать с запада.
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РИА Новости
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60
валерий рязанский, совет федерации рф, общество

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

10:41 24.09.2020 (обновлено: 13:19 24.09.2020)
46140
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители у здания Совета Федерации РФ
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42 процентов медианной зарплаты.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 04:27
"Ъ": Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
"Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", — сказал сенатор.
Он отметил, что ранее при расчете прожиточного минимума исходя из стоимости "корзины" эта кривая могла идти вверх или вниз в зависимости от цен на товары и услуги. "Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики", — сказал Рязанский.
"Мы поддержим это предложение, закон должен быть принят до нового года", — отметил парламентарий. Он также пояснил, что МРОТ на будущий год уже рассчитан исходя из новой методики и составит 12 702 рубля. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 16:01
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
49466318149
Обсудить20
Валерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
И почему я вновь вижу в этом какой-то подвох?..
24 сентября, 12:07
Katrin SheeKatrin Shee
46141204
"Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", - сказал сенатор. --- опять эта глубокая вторичность, опять на других смотрят... наверняка на Европу. А в Европе тоже половина частников платят серую или черную ЗП? За те деньги что им платят, могли бы свое придумывать, а копировать с запада.
24 сентября, 11:47
rrmgt1
4550104
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