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https://ria.ru/20200924/sovbez-1577729259.html
Постпреду США "стало противно" от дискуссии в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что ей противно содержание дискуссии в СБ ООН, которая была посвящена системе глобального управления в эпоху после... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:22
2020-09-25T00:14
келли крафт
чжан цзюнь
воз
совет безопасности оон
китай
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 24 сен — РИА Новости.</strong> Постпред США при ООН <a href="https://ria.ru/person_kelli-kraft" target="_blank">Келли Крафт</a> заявила, что ей противно содержание дискуссии в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, которая была посвящена системе глобального управления в эпоху после COVID. Американская представительница обрушилась с критикой на Китай и ВОЗ за непрозрачные действия в контексте пандемии коронавируса, а также на Иран — за "поддержку террористов".Заявление явно выделялось на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход. Перед представителем США в СБ ООН выступил глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что Москва считает несправедливыми нападки на систему ООН и ВОЗ в частности."Более того, я разочарована от имени тех людей, которых вы пытаетесь охватить, растрачивая эту возможность на политические цели. Президент (США Дональд. — Прим. ред.) <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трамп</a> четко дал понять — мы будем делать то, что правильно, даже если это будет непопулярно, потому что вот что я вам скажу: это не конкурс популярности", — заявила она.Крафт напомнила, что Трамп в ходе выступления на неделе высокого уровня заявил о наиболее мощном вкладе США в борьбу с пандемией. Крафт напомнила о том, что Соединенные Штаты выделили уже более 20 миллиардов долларов на международную борьбу с пандемией. Она отметила, что США предоставили более 90 миллионов на программу ООН. Крафт подчеркнула, что Вашингтон вложил больше других стран.Затем она обвинила <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> в финансировании и вооружении террористов. Вслед за этим американская постпред перешла к критике <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a>, повторив тезис Трампа о том, что "следует привлечь к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир". "Решение Китая, китайской коммунистической партии скрыть происхождение этого вируса, занизить представление о его опасности и подавить научное сотрудничество превратило местную эпидемию в глобальную пандемию", — заявила Крафт.Ее ремарки вызвали негодование постпреда КНР при ООН Чжана Цзюна. "Китай отвергает безосновательные обвинения со стороны США. Не так давно некоторые американские политики были помешаны на нападках на другие страны и органы ООН", — сказал он.По его словам, США, злоупотребляя площадкой ООН и Совета Безопасности, распространяют "политический вирус и дезинформацию" и создают конфронтацию и разделение."США следует понять, что то, как вы справляетесь с COVID-19, полностью на вашей совести. К этому моменту в США семь миллионов случаев заражения и более 200 тысяч смертей при наиболее продвинутых медицинских технологиях в мире. Почему США не смогли сдержать вирус?" — отметил постпред Китая.По его словам, "кто-то должен ответить". "Это должны быть пара американских политиков. США следует понять, что обвинение других не решит их собственных проблем", — заявил Чжан Цзюн.
https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html
https://ria.ru/20200921/ssha-1577571755.html
Проблема не американских дипломатах, а в переводчиках. Они не правильно переводят, а американцы не правильно понимают сказанное другими. Потому и обиды и этот гнев.
14
А как иначе-то? Мир в ужасе от Covid'а. А она подумала - от её Штатов. И ведь угадала :)
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10
китай
иран
сша
РИА Новости
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келли крафт, чжан цзюнь, воз, совет безопасности оон, китай, иран, сша, в мире

Постпреду США "стало противно" от дискуссии в СБ ООН

19:22 24.09.2020 (обновлено: 00:14 25.09.2020)
11644
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен — РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что ей противно содержание дискуссии в СБ ООН, которая была посвящена системе глобального управления в эпоху после COVID. Американская представительница обрушилась с критикой на Китай и ВОЗ за непрозрачные действия в контексте пандемии коронавируса, а также на Иран — за "поддержку террористов".
Заявление явно выделялось на фоне выступлений представителей других стран, говоривших в основном о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии и выступавших за многосторонний подход. Перед представителем США в СБ ООН выступил глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что Москва считает несправедливыми нападки на систему ООН и ВОЗ в частности.

"Позор вам всем. Я удивлена, и мне противно от содержания сегодняшней дискуссии. Мне весьма стыдно за членов этого совета, которые решили сосредоточиться на политических обидах, нежели на важнейшем вопросе", — сказала Крафт.

"Более того, я разочарована от имени тех людей, которых вы пытаетесь охватить, растрачивая эту возможность на политические цели. Президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп четко дал понять — мы будем делать то, что правильно, даже если это будет непопулярно, потому что вот что я вам скажу: это не конкурс популярности", — заявила она.
Крафт напомнила, что Трамп в ходе выступления на неделе высокого уровня заявил о наиболее мощном вкладе США в борьбу с пандемией. Крафт напомнила о том, что Соединенные Штаты выделили уже более 20 миллиардов долларов на международную борьбу с пандемией. Она отметила, что США предоставили более 90 миллионов на программу ООН. Крафт подчеркнула, что Вашингтон вложил больше других стран.
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Затем она обвинила Иран в финансировании и вооружении террористов. Вслед за этим американская постпред перешла к критике Китая, повторив тезис Трампа о том, что "следует привлечь к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир". "Решение Китая, китайской коммунистической партии скрыть происхождение этого вируса, занизить представление о его опасности и подавить научное сотрудничество превратило местную эпидемию в глобальную пандемию", — заявила Крафт.
Ее ремарки вызвали негодование постпреда КНР при ООН Чжана Цзюна. "Китай отвергает безосновательные обвинения со стороны США. Не так давно некоторые американские политики были помешаны на нападках на другие страны и органы ООН", — сказал он.
По его словам, США, злоупотребляя площадкой ООН и Совета Безопасности, распространяют "политический вирус и дезинформацию" и создают конфронтацию и разделение.
"США следует понять, что то, как вы справляетесь с COVID-19, полностью на вашей совести. К этому моменту в США семь миллионов случаев заражения и более 200 тысяч смертей при наиболее продвинутых медицинских технологиях в мире. Почему США не смогли сдержать вирус?" — отметил постпред Китая.
По его словам, "кто-то должен ответить". "Это должны быть пара американских политиков. США следует понять, что обвинение других не решит их собственных проблем", — заявил Чжан Цзюн.
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Келли КрафтЧжан ЦзюньВОЗСовет Безопасности ООНКитайИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Проблема не американских дипломатах, а в переводчиках. Они не правильно переводят, а американцы не правильно понимают сказанное другими. Потому и обиды и этот гнев.
24 сентября, 19:43
Александр НаследниковАлександр Наследников
042008
А как иначе-то? Мир в ужасе от Covid'а. А она подумала - от её Штатов. И ведь угадала :)
24 сентября, 20:06
Александр ИАлександр И
450011
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