https://ria.ru/20200924/sotsgarantii-1577724435.html

Закон о соцгарантиях в Ленобласти примут уже этой осенью

Правительство Ленинградской области уже этой осенью примет закон о социальных гарантиях, который призван защитить местных жителей и обеспечить повышение... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:55

2020-09-24T17:55

2020-09-24T17:55

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/72/1555367266_0:281:3072:2008_1400x0_80_0_0_eee865be786e24ef62b8250f34f59cfe.jpg

<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> уже этой осенью примет закон о социальных гарантиях, который призван защитить местных жителей и обеспечить повышение качества и уровня жизни, сообщил губернатор Ленобласти <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, во время пандемии у жителей Ленинградской области появилось очень много тревог. Поэтому региональные власти решили разработать закон о социальных гарантиях."Мы предложили людям создать определенный стандарт качества жизни, который не может быть ухудшен. И этот стандарт качества должен обеспечить регион. Уже осенью закон о социальных гарантиях будет принят. Это ляжет в основу наших региональных программ и, самое главное, будет коррелироваться с национальными проектами", — сказал Дрозденко.В качестве примера глава региона привел социальные гарантии, предусмотренные в сфере здравоохранения. Так, в документе предусмотрена стипендия губернатора для студентов, которые учатся в ординатуре, в размере 10 тысяч рублей, подъемные, предоставление служебного жилья через три года, а через семь лет возможность его приватизировать."Мы проработали каждый раздел социальных гарантий. Самое главное, что это закон, а не просто лозунги", — заявил Дрозденко.

https://ria.ru/20200722/1574693938.html

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, общество