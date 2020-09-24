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Ленинградская область
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Закон о соцгарантиях в Ленобласти примут уже этой осенью
Правительство Ленинградской области уже этой осенью примет закон о социальных гарантиях, который призван защитить местных жителей и обеспечить повышение... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:55
2020-09-24T17:55
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> уже этой осенью примет закон о социальных гарантиях, который призван защитить местных жителей и обеспечить повышение качества и уровня жизни, сообщил губернатор Ленобласти <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, во время пандемии у жителей Ленинградской области появилось очень много тревог. Поэтому региональные власти решили разработать закон о социальных гарантиях."Мы предложили людям создать определенный стандарт качества жизни, который не может быть ухудшен. И этот стандарт качества должен обеспечить регион. Уже осенью закон о социальных гарантиях будет принят. Это ляжет в основу наших региональных программ и, самое главное, будет коррелироваться с национальными проектами", — сказал Дрозденко.В качестве примера глава региона привел социальные гарантии, предусмотренные в сфере здравоохранения. Так, в документе предусмотрена стипендия губернатора для студентов, которые учатся в ординатуре, в размере 10 тысяч рублей, подъемные, предоставление служебного жилья через три года, а через семь лет возможность его приватизировать."Мы проработали каждый раздел социальных гарантий. Самое главное, что это закон, а не просто лозунги", — заявил Дрозденко.
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

Закон о соцгарантиях в Ленобласти примут уже этой осенью

17:55 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Правительство Ленинградской области уже этой осенью примет закон о социальных гарантиях, который призван защитить местных жителей и обеспечить повышение качества и уровня жизни, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По его словам, во время пандемии у жителей Ленинградской области появилось очень много тревог. Поэтому региональные власти решили разработать закон о социальных гарантиях.
"Мы предложили людям создать определенный стандарт качества жизни, который не может быть ухудшен. И этот стандарт качества должен обеспечить регион. Уже осенью закон о социальных гарантиях будет принят. Это ляжет в основу наших региональных программ и, самое главное, будет коррелироваться с национальными проектами", — сказал Дрозденко.
В качестве примера глава региона привел социальные гарантии, предусмотренные в сфере здравоохранения. Так, в документе предусмотрена стипендия губернатора для студентов, которые учатся в ординатуре, в размере 10 тысяч рублей, подъемные, предоставление служебного жилья через три года, а через семь лет возможность его приватизировать.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 09:52Распространение нового коронавируса
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"Мы проработали каждый раздел социальных гарантий. Самое главное, что это закон, а не просто лозунги", — заявил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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