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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200924/soglasheniya-1577719248.html
Власти Ленобласти заключат на BRIEF'20 инвестсоглашения на 10 млрд рублей
Власти Ленинградской области в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:49
2020-09-24T16:49
ленинградская область
российско-германская внешнеторговая палата
александр дрозденко
ленинградская область
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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20 пройдет 30 сентября 2020 года в "гибридном" формате – онлайн и офлайн. Пятьсот участников из десяти стран мира обсудят меры поддержки бизнеса, новые инвестиционные и экспортные ниши для предприятий Ленинградской области. По словам Дрозденко, планируемые инвестиции пойдут в пищевую, медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости. В настоящий момент к подписанию готовятся соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями АО "Филип Моррис Ижора", ООО "ДРБ Рус", ООО "ТРИЭР-СПБ", ООО "БиоВитрум", ООО "ТД "Балтийский Берег", ООО "АДК "Мурино". "Ранее соглашения такого уровня мы подписывали только на крупных международных экономических форумах. В этом году мы проводим свой деловой форум – BRIEF'20, где планируем обсудить с бизнесом опыт локализации и меры поддержки. Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области", – сказал губернатор.Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области будут подписаны соглашения о сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjsko-Germanskaja_vneshnetorgovaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Российско-Германской Внешнеторговой палатой</a> и СПб ГБУ "Управление инвестиций", сообщил Дрозденко.
https://ria.ru/20181107/1532274409.html
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российско-германская внешнеторговая палата, александр дрозденко, ленинградская область

Власти Ленобласти заключат на BRIEF'20 инвестсоглашения на 10 млрд рублей

16:49 24.09.2020
60
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20 пройдет 30 сентября 2020 года в "гибридном" формате – онлайн и офлайн. Пятьсот участников из десяти стран мира обсудят меры поддержки бизнеса, новые инвестиционные и экспортные ниши для предприятий Ленинградской области.
По словам Дрозденко, планируемые инвестиции пойдут в пищевую, медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости.
В настоящий момент к подписанию готовятся соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями АО "Филип Моррис Ижора", ООО "ДРБ Рус", ООО "ТРИЭР-СПБ", ООО "БиоВитрум", ООО "ТД "Балтийский Берег", ООО "АДК "Мурино".
График. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2018
7 ноября 2018, 13:18Ленинградская область
Эксперт объяснил рост инвестиций в Ленинградскую область
"Ранее соглашения такого уровня мы подписывали только на крупных международных экономических форумах. В этом году мы проводим свой деловой форум – BRIEF'20, где планируем обсудить с бизнесом опыт локализации и меры поддержки. Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области", – сказал губернатор.
Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Российско-Германской Внешнеторговой палатой и СПб ГБУ "Управление инвестиций", сообщил Дрозденко.
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Ленинградская областьРоссийско-Германская Внешнеторговая палатаАлександр ДрозденкоЛенинградская область
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