https://ria.ru/20200924/soglasheniya-1577719248.html

Власти Ленобласти заключат на BRIEF'20 инвестсоглашения на 10 млрд рублей

Власти Ленинградской области в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:49

2020-09-24T16:49

2020-09-24T16:49

ленинградская область

российско-германская внешнеторговая палата

александр дрозденко

ленинградская область

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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20 пройдет 30 сентября 2020 года в "гибридном" формате – онлайн и офлайн. Пятьсот участников из десяти стран мира обсудят меры поддержки бизнеса, новые инвестиционные и экспортные ниши для предприятий Ленинградской области. По словам Дрозденко, планируемые инвестиции пойдут в пищевую, медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости. В настоящий момент к подписанию готовятся соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями АО "Филип Моррис Ижора", ООО "ДРБ Рус", ООО "ТРИЭР-СПБ", ООО "БиоВитрум", ООО "ТД "Балтийский Берег", ООО "АДК "Мурино". "Ранее соглашения такого уровня мы подписывали только на крупных международных экономических форумах. В этом году мы проводим свой деловой форум – BRIEF'20, где планируем обсудить с бизнесом опыт локализации и меры поддержки. Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области", – сказал губернатор.Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области будут подписаны соглашения о сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjsko-Germanskaja_vneshnetorgovaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Российско-Германской Внешнеторговой палатой</a> и СПб ГБУ "Управление инвестиций", сообщил Дрозденко.

https://ria.ru/20181107/1532274409.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российско-германская внешнеторговая палата, александр дрозденко, ленинградская область