https://ria.ru/20200924/soglasheniya-1577719248.html
Власти Ленобласти заключат на BRIEF'20 инвестсоглашения на 10 млрд рублей
Власти Ленинградской области в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:49
2020-09-24T16:49
2020-09-24T16:49
ленинградская область
российско-германская внешнеторговая палата
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_717b41438502611760b3957f7ac27fed.jpg
<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20 пройдет 30 сентября 2020 года в "гибридном" формате – онлайн и офлайн. Пятьсот участников из десяти стран мира обсудят меры поддержки бизнеса, новые инвестиционные и экспортные ниши для предприятий Ленинградской области. По словам Дрозденко, планируемые инвестиции пойдут в пищевую, медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости. В настоящий момент к подписанию готовятся соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями АО "Филип Моррис Ижора", ООО "ДРБ Рус", ООО "ТРИЭР-СПБ", ООО "БиоВитрум", ООО "ТД "Балтийский Берег", ООО "АДК "Мурино". "Ранее соглашения такого уровня мы подписывали только на крупных международных экономических форумах. В этом году мы проводим свой деловой форум – BRIEF'20, где планируем обсудить с бизнесом опыт локализации и меры поддержки. Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области", – сказал губернатор.Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области будут подписаны соглашения о сотрудничестве с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjsko-Germanskaja_vneshnetorgovaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Российско-Германской Внешнеторговой палатой</a> и СПб ГБУ "Управление инвестиций", сообщил Дрозденко.
https://ria.ru/20181107/1532274409.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_83bd25adbd1c70d53466224d03018cee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российско-германская внешнеторговая палата, александр дрозденко, ленинградская область
С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.
Власти Ленинградской области
в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20 планируют заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко
.
Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20 пройдет 30 сентября 2020 года в "гибридном" формате – онлайн и офлайн. Пятьсот участников из десяти стран мира обсудят меры поддержки бизнеса, новые инвестиционные и экспортные ниши для предприятий Ленинградской области.
По словам Дрозденко, планируемые инвестиции пойдут в пищевую, медицинскую промышленность, производство автокомпонентов, строительство деловой недвижимости.
В настоящий момент к подписанию готовятся соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями АО "Филип Моррис Ижора", ООО "ДРБ Рус", ООО "ТРИЭР-СПБ", ООО "БиоВитрум", ООО "ТД "Балтийский Берег", ООО "АДК "Мурино".
"Ранее соглашения такого уровня мы подписывали только на крупных международных экономических форумах. В этом году мы проводим свой деловой форум – BRIEF'20, где планируем обсудить с бизнесом опыт локализации и меры поддержки. Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области", – сказал губернатор.
Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Российско-Германской Внешнеторговой палатой
и СПб ГБУ "Управление инвестиций", сообщил Дрозденко.