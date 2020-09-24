https://ria.ru/20200924/shkoly-1577729389.html

Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах

Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:25

2020-09-24T19:25

2020-09-24T19:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.Ранее он сообщил РИА Новости, что мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> направит более чем в 5 тысяч столичных компаний рекомендации по переводу части работников на удалённый формат."Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия", - сказал Булай, отвечая на вопрос, продолжат ли школы и вузы работу в обычном режиме с учётом таких писем.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://sn.ria.ru/20200924/zoom-1577718541.html

Водитель Скорой Руководитель столицы капиталистического государства, а забыл, что- Цель создания коммерческого предприятия - получение прибыли. И что Днепрогэса уведомительными "будьте добры" не простроить 12

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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