Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/shkoly-1577729389.html
Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах
Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:25
2020-09-24T19:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0e11d7f42252ba11f89e5fdbf857733e.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.Ранее он сообщил РИА Новости, что мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> направит более чем в 5 тысяч столичных компаний рекомендации по переводу части работников на удалённый формат."Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия", - сказал Булай, отвечая на вопрос, продолжат ли школы и вузы работу в обычном режиме с учётом таких писем.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://sn.ria.ru/20200924/zoom-1577718541.html
Руководитель столицы капиталистического государства, а забыл, что- Цель создания коммерческого предприятия - получение прибыли. И что Днепрогэса уведомительными "будьте добры" не простроить
12
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cdb1a9dfb534936c1fdaa565989beb1f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах

19:25 24.09.2020
6916
© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.
Ранее он сообщил РИА Новости, что мэр Москвы Сергей Собянин направит более чем в 5 тысяч столичных компаний рекомендации по переводу части работников на удалённый формат.
"Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия", - сказал Булай, отвечая на вопрос, продолжат ли школы и вузы работу в обычном режиме с учётом таких писем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 16:42
Власти Москвы прокомментировали сообщения о запрете уроков в Zoom
1611111632
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Руководитель столицы капиталистического государства, а забыл, что- Цель создания коммерческого предприятия - получение прибыли. И что Днепрогэса уведомительными "будьте добры" не простроить
24 сентября, 20:14
Водитель СкоройВодитель Скорой
720201
Рекомендуем
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Представитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции
СМИ: адвокат Марии Колесниковой перестала выходить на связь
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве начался второй этап смягчения режима самоизоляции
Власти Москвы не планируют закрывать экономику города, сообщил источник
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Заседание Совета Безопасности ООН
Постпреду США "стало противно" от дискуссии в СБ ООН
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Люди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае
Секретарь ЦИК рассказала о проблемах при муниципальных выборах
Посетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания. 24 сентября 2020
В Британии выявили рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Сбербанк переведет до половины сотрудников на удаленку
Простуженная женщина
В Москве число больных ОРВИ и гриппом за три недели выросло в три раза
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
В РПЦ назвали безумием изображение Христа трансвеститом в церкви Исландии
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Трамп обвинил Блумберга в совершении преступления
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния