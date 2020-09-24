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https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577731624.html
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ужесточить антироссийские санкции и предложил ФРГ отказаться от проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:25
2020-09-24T21:31
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
сейм литвы
ангела меркель
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Сейм <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> принял резолюцию, в которой призвал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ужесточить антироссийские санкции и предложил ФРГ отказаться от проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Вильнюс связывает усиление санкционного давления на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a><em>.</em>"Призываем ЕС как можно быстрее принять санкции по типу так называемого акта Магницкого", — <a href="https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&amp;p_k=1&amp;p_t=272612" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a> в документе.Инцидент с Навальным "в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", считают литовские парламентарии. "Сейм предлагает <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> отказаться от проекта газопровода "Северный поток — 2", а ЕС призывает к большей диверсификации источников и поставщиков энергоносителей", — отмечает пресс-служба.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту лайнера, летевшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Воздушное судно приземлилось в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Немецкие власти утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.В Германии, где традиционно поддерживали реализацию газопровода "Северный поток — 2", после инцидента с блогером&nbsp;стали звучать призывы к его блокировке из-за обвинений в адрес Москвы. Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> при этом заявляла, что вопросы строительства магистрали и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, Запад использует инцидент с блогером как повод для усиления санкционного давления на Россию.
https://ria.ru/20200924/potok-1577726694.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Призываем литву отказаться от газа! Вообще и навсегда!
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Мал клоп, да....ну, типа, не духами пахнет :)
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, сейм литвы, ангела меркель, литва, в мире

В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"

20:25 24.09.2020 (обновлено: 21:31 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ужесточить антироссийские санкции и предложил ФРГ отказаться от проекта "Северный поток — 2".
Вильнюс связывает усиление санкционного давления на Москву с госпитализацией Алексея Навального.
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"Призываем ЕС как можно быстрее принять санкции по типу так называемого акта Магницкого", — говорится в документе.
Инцидент с Навальным "в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", считают литовские парламентарии.
"Сейм предлагает ФРГ отказаться от проекта газопровода "Северный поток — 2", а ЕС призывает к большей диверсификации источников и поставщиков энергоносителей", — отмечает пресс-служба.
Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту лайнера, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно приземлилось в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
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Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
Немецкие власти утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
В Германии, где традиционно поддерживали реализацию газопровода "Северный поток — 2", после инцидента с блогером стали звучать призывы к его блокировке из-за обвинений в адрес Москвы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель при этом заявляла, что вопросы строительства магистрали и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад использует инцидент с блогером как повод для усиления санкционного давления на Россию.
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Сергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзСейм ЛитвыАнгела МеркельЛитваВ мире
Популярные комментарии
Призываем литву отказаться от газа! Вообще и навсегда!
24 сентября, 20:37
Covid короновирусовичCovid короновирусович
10851001
Мал клоп, да....ну, типа, не духами пахнет :)
24 сентября, 20:30
Александр ИАлександр И
90140110
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