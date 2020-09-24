В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
20:25 24.09.2020 (обновлено: 21:31 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ужесточить антироссийские санкции и предложил ФРГ отказаться от проекта "Северный поток — 2".
Вильнюс связывает усиление санкционного давления на Москву с госпитализацией Алексея Навального.
"Призываем ЕС как можно быстрее принять санкции по типу так называемого акта Магницкого", — говорится в документе.
Инцидент с Навальным "в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", считают литовские парламентарии.
"Сейм предлагает ФРГ отказаться от проекта газопровода "Северный поток — 2", а ЕС призывает к большей диверсификации источников и поставщиков энергоносителей", — отмечает пресс-служба.
Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту лайнера, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно приземлилось в Омске, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
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Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
Немецкие власти утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
В Германии, где традиционно поддерживали реализацию газопровода "Северный поток — 2", после инцидента с блогером стали звучать призывы к его блокировке из-за обвинений в адрес Москвы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель при этом заявляла, что вопросы строительства магистрали и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад использует инцидент с блогером как повод для усиления санкционного давления на Россию.
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