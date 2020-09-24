https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577731624.html

В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ужесточить антироссийские санкции и предложил ФРГ отказаться от проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:25

2020-09-24T20:25

2020-09-24T21:31

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

сейм литвы

ангела меркель

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Сейм <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> принял резолюцию, в которой призвал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ужесточить антироссийские санкции и предложил ФРГ отказаться от проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Вильнюс связывает усиление санкционного давления на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a><em>.</em>"Призываем ЕС как можно быстрее принять санкции по типу так называемого акта Магницкого", — <a href="https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=272612" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a> в документе.Инцидент с Навальным "в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", считают литовские парламентарии. "Сейм предлагает <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> отказаться от проекта газопровода "Северный поток — 2", а ЕС призывает к большей диверсификации источников и поставщиков энергоносителей", — отмечает пресс-служба.Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту лайнера, летевшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Воздушное судно приземлилось в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогеру сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Немецкие власти утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.В Германии, где традиционно поддерживали реализацию газопровода "Северный поток — 2", после инцидента с блогером стали звучать призывы к его блокировке из-за обвинений в адрес Москвы. Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> при этом заявляла, что вопросы строительства магистрали и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, Запад использует инцидент с блогером как повод для усиления санкционного давления на Россию.

https://ria.ru/20200924/potok-1577726694.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Covid короновирусович Призываем литву отказаться от газа! Вообще и навсегда! 115

Александр И Мал клоп, да....ну, типа, не духами пахнет :) 106

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литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, сейм литвы, ангела меркель, литва, в мире