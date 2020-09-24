Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/raskopki-1577712844.html
В РАН рассказали об археологических раскопках в Кремле
Московский Кремль с точки зрения археологии оказался для ученых гораздо более сложным "ребусом", чем они предполагали, результаты раскопок в Большом Кремлевском РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:18
2020-09-24T15:18
российское историческое общество
открытия - риа наука
николай макаров
российская академия наук
владимир путин
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328970_360:523:3072:2048_1400x0_80_0_0_b73caa05574eaae9eea4f22afc7ed80c.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Московский Кремль с точки зрения археологии оказался для ученых гораздо более сложным "ребусом", чем они предполагали, результаты раскопок в Большом Кремлевском сквере подарят исследователям еще не одну загадку, заявил директор Института археологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, вице-президент РАН академик <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Makarov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Макаров</a>.Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, - открытие остатков здания Приказов. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>.В июле 2020 года Институт археологии возобновил раскопки. Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев.В четверг с ходом работ ознакомились директор Службы внешней разведки России, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_istoricheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Российского исторического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> и министр науки и высшего образования РФ <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>. Макаров рассказал им об уже полученных результатах."Мы гордимся даже не столько отдельными находками. Очень важно, что мы прояснили археологическую ситуацию в центре Кремля. Мы теперь понимаем, что здесь сохранилось и что можно ожидать найти, какие элементы материальной культуры каких эпох", - сказал Макаров журналистам по итогам осмотра.По его словам, археологическая история Кремля оказалась значительно сложнее, чем предполагали исследователи."Мы понимаем, что территория насыщена каменными постройками, многие из которых нам неизвестны, они не зафиксированы в документах. Это постройки XVI-XVII века. И назначение некоторых из них мы пока не можем атрибутировать", - отметил академик."Картина оказалась значительно более сложной, чем мы предполагали. Я бы даже сказал, что это такой гораздо более трудный ребус. Безусловно, нас ждет еще не один сюрприз. Но тем интереснее работать", - добавил Макаров.В ходе раскопок уже в этом году были получены научные результаты, существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси, сообщала в августе пресс-служба Института археологии.Среди новых находок - уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейская), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.Кроме того, были найдены, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа - государственного органа военного управления в XVI-XVII веках. Также археологи обнаружили следы крупного поселения времен железного века (вторая половина I тысячелетия до нашей эры - первые века нашей эры).
https://ria.ru/20200924/arkheologiya-1577697182.html
https://ria.ru/20200806/1575440464.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328970_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_91390392c2c5e9273a55ebe63c6808e3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российское историческое общество, открытия - риа наука, николай макаров, российская академия наук, владимир путин, сергей нарышкин

В РАН рассказали об археологических раскопках в Кремле

15:18 24.09.2020
8055
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московский Кремль с точки зрения археологии оказался для ученых гораздо более сложным "ребусом", чем они предполагали, результаты раскопок в Большом Кремлевском сквере подарят исследователям еще не одну загадку, заявил директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН академик Николай Макаров.
Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, - открытие остатков здания Приказов. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России Владимиру Путину.
В июле 2020 года Институт археологии возобновил раскопки. Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев.
В четверг с ходом работ ознакомились директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Макаров рассказал им об уже полученных результатах.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:42Культура
Директор Института археологии рассказал о находках в Кремле
"Мы гордимся даже не столько отдельными находками. Очень важно, что мы прояснили археологическую ситуацию в центре Кремля. Мы теперь понимаем, что здесь сохранилось и что можно ожидать найти, какие элементы материальной культуры каких эпох", - сказал Макаров журналистам по итогам осмотра.
По его словам, археологическая история Кремля оказалась значительно сложнее, чем предполагали исследователи.
"Мы понимаем, что территория насыщена каменными постройками, многие из которых нам неизвестны, они не зафиксированы в документах. Это постройки XVI-XVII века. И назначение некоторых из них мы пока не можем атрибутировать", - отметил академик.
"Картина оказалась значительно более сложной, чем мы предполагали. Я бы даже сказал, что это такой гораздо более трудный ребус. Безусловно, нас ждет еще не один сюрприз. Но тем интереснее работать", - добавил Макаров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 13:15Культура
Музеи Московского Кремля представили программу нового сезона
В ходе раскопок уже в этом году были получены научные результаты, существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси, сообщала в августе пресс-служба Института археологии.
Среди новых находок - уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейская), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.
Кроме того, были найдены, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа - государственного органа военного управления в XVI-XVII веках. Также археологи обнаружили следы крупного поселения времен железного века (вторая половина I тысячелетия до нашей эры - первые века нашей эры).
3144005
Обсудить1
Российское историческое обществоОткрытия - РИА НаукаНиколай МакаровРоссийская академия наукВладимир ПутинСергей Нарышкин
Рекомендуем
Самые яркие моменты с учений Кавказ-2020
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Женщина на удаленной работе у себя дома
Собянин попросил московские компании продлить удаленку
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Алексей Навальный в Берлине
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге
В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию
Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии прокомментировал высылку двух российских дипломатов
Дезинфекция улицы в Калькутте, Индия
Только не локдаун. Каким городам и странам грозит изоляция
Болезнь Альцгеймера
Ученые рассказали об опасности фруктозы для мозга
Мария Горбань
Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото
Работник коммунальной службы
В Росгидромете описали проблемы теплоснабжения из-за изменения климата
Смартфон
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния