https://ria.ru/20200924/raskopki-1577712844.html

В РАН рассказали об археологических раскопках в Кремле

Московский Кремль с точки зрения археологии оказался для ученых гораздо более сложным "ребусом", чем они предполагали, результаты раскопок в Большом Кремлевском РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:18

2020-09-24T15:18

2020-09-24T15:18

российское историческое общество

открытия - риа наука

николай макаров

российская академия наук

владимир путин

сергей нарышкин

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Московский Кремль с точки зрения археологии оказался для ученых гораздо более сложным "ребусом", чем они предполагали, результаты раскопок в Большом Кремлевском сквере подарят исследователям еще не одну загадку, заявил директор Института археологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, вице-президент РАН академик <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Makarov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Макаров</a>.Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, - открытие остатков здания Приказов. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>.В июле 2020 года Институт археологии возобновил раскопки. Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев.В четверг с ходом работ ознакомились директор Службы внешней разведки России, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_istoricheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Российского исторического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> и министр науки и высшего образования РФ <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>. Макаров рассказал им об уже полученных результатах."Мы гордимся даже не столько отдельными находками. Очень важно, что мы прояснили археологическую ситуацию в центре Кремля. Мы теперь понимаем, что здесь сохранилось и что можно ожидать найти, какие элементы материальной культуры каких эпох", - сказал Макаров журналистам по итогам осмотра.По его словам, археологическая история Кремля оказалась значительно сложнее, чем предполагали исследователи."Мы понимаем, что территория насыщена каменными постройками, многие из которых нам неизвестны, они не зафиксированы в документах. Это постройки XVI-XVII века. И назначение некоторых из них мы пока не можем атрибутировать", - отметил академик."Картина оказалась значительно более сложной, чем мы предполагали. Я бы даже сказал, что это такой гораздо более трудный ребус. Безусловно, нас ждет еще не один сюрприз. Но тем интереснее работать", - добавил Макаров.В ходе раскопок уже в этом году были получены научные результаты, существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси, сообщала в августе пресс-служба Института археологии.Среди новых находок - уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейская), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.Кроме того, были найдены, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа - государственного органа военного управления в XVI-XVII веках. Также археологи обнаружили следы крупного поселения времен железного века (вторая половина I тысячелетия до нашей эры - первые века нашей эры).

https://ria.ru/20200924/arkheologiya-1577697182.html

https://ria.ru/20200806/1575440464.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское историческое общество, открытия - риа наука, николай макаров, российская академия наук, владимир путин, сергей нарышкин