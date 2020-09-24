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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20200924/predsedatel-1577701770.html
Председателем Воронежской облдумы вновь избран Владимир Нетесов
Депутаты Воронежской областной думы вновь избрали председателем законодательного собрания представителя партии "Единая Россия" Владимира Нетесова, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:53
2020-09-24T12:53
воронежская область
владимир нетесов
справедливая россия
воронежская областная дума
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<strong>ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> вновь избрали председателем законодательного собрания представителя партии "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Нетесова</a>, сообщил РИА Новости представитель законодательного собрания.На прошедших 11-13 сентября выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва при явке 44,14% "Единая Россия" получила 48 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и "Справедливая Россия" – по два, но затем один из кандидатов "Справедливой России" от своего мандата отказался. Первое заседание законодательного собрания состоялось в четверг, 24 сентября."Владимир Нетесов избран председателем Воронежской областной думы седьмого созыва. За его кандидатуру проголосовали 100% присутствующих депутатов (47 человек)", — сообщил представитель заксобрания.Нетесов возглавлял Воронежскую областную думу в 2015-2020 годах.
https://ria.ru/20190516/1553545824.html
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владимир нетесов, справедливая россия, воронежская областная дума

Председателем Воронежской облдумы вновь избран Владимир Нетесов

12:53 24.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской областиПредседатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы вновь избрали председателем законодательного собрания представителя партии "Единая Россия" Владимира Нетесова, сообщил РИА Новости представитель законодательного собрания.
На прошедших 11-13 сентября выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва при явке 44,14% "Единая Россия" получила 48 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и "Справедливая Россия" – по два, но затем один из кандидатов "Справедливой России" от своего мандата отказался. Первое заседание законодательного собрания состоялось в четверг, 24 сентября.
"Владимир Нетесов избран председателем Воронежской областной думы седьмого созыва. За его кандидатуру проголосовали 100% присутствующих депутатов (47 человек)", — сообщил представитель заксобрания.
Нетесов возглавлял Воронежскую областную думу в 2015-2020 годах.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 16.05.2019
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Воронежская областьВладимир НетесовСправедливая РоссияВоронежская областная Дума
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