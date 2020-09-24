https://ria.ru/20200924/predsedatel-1577701770.html

Председателем Воронежской облдумы вновь избран Владимир Нетесов

Депутаты Воронежской областной думы вновь избрали председателем законодательного собрания представителя партии "Единая Россия" Владимира Нетесова, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:53

2020-09-24T12:53

2020-09-24T12:53

воронежская область

владимир нетесов

справедливая россия

воронежская областная дума

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<strong>ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> вновь избрали председателем законодательного собрания представителя партии "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Нетесова</a>, сообщил РИА Новости представитель законодательного собрания.На прошедших 11-13 сентября выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва при явке 44,14% "Единая Россия" получила 48 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и "Справедливая Россия" – по два, но затем один из кандидатов "Справедливой России" от своего мандата отказался. Первое заседание законодательного собрания состоялось в четверг, 24 сентября."Владимир Нетесов избран председателем Воронежской областной думы седьмого созыва. За его кандидатуру проголосовали 100% присутствующих депутатов (47 человек)", — сообщил представитель заксобрания.Нетесов возглавлял Воронежскую областную думу в 2015-2020 годах.

https://ria.ru/20190516/1553545824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, справедливая россия, воронежская областная дума