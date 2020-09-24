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https://ria.ru/20200924/potok-1577726694.html
Лавров назвал завершение "Северного потока — 2" делом чести для Германии
Пора уже успокоиться по вопросу перспектив газопровода "Северный поток 2", окончание проекта теперь является делом чести для Германии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:21
2020-09-24T18:31
россия
северный поток — 2
сергей лавров
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пора уже успокоиться по вопросу перспектив газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", окончание проекта теперь является делом чести для <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммадом Джавадом Зарифом</a>."Что касается "Северного потока 2", я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию, как Соединенные Штаты устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединенные Штаты подразумевают отказ от "Северного потока 2" и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ. Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально – я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия", - сказал Лавров.В понедельник госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, и в первую очередь Германии.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Не, не, не пойдет. Это дело России. заявлявшей громогласно, что несмотря на все препоны проект будет достроен до конца 2020. У меня все ходы записаны.
24
У тебя про нарисованный мост тоже было записано ))
24
18
россия
германия
РИА Новости
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россия, северный поток — 2, сергей лавров, германия, в мире

Лавров назвал завершение "Северного потока — 2" делом чести для Германии

18:21 24.09.2020 (обновлено: 18:31 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пора уже успокоиться по вопросу перспектив газопровода "Северный поток 2", окончание проекта теперь является делом чести для Германии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Что касается "Северного потока 2", я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию, как Соединенные Штаты устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединенные Штаты подразумевают отказ от "Северного потока 2" и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ. Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально – я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия", - сказал Лавров.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
1351220211
Обсудить18
РоссияСеверный поток — 2Сергей ЛавровГерманияВ мире
Популярные комментарии
Не, не, не пойдет. Это дело России. заявлявшей громогласно, что несмотря на все препоны проект будет достроен до конца 2020. У меня все ходы записаны.
24 сентября, 18:37
Василий КнуттВасилий Кнутт
5011017
У тебя про нарисованный мост тоже было записано ))
24 сентября, 18:49
ИИгорь
1720014
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