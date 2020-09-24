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https://ria.ru/20200924/otravlenie-1577735517.html
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Организовать "отравление" Алексея Навального могли только в его ближайшем окружении, заявил газете "Взгляд" ученый-химик Владимир Углев. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T22:36
2020-09-25T00:00
госпитализация алексея навального
алексей навальный
томск
омск
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Организовать "отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли только в его ближайшем окружении, заявил газете <a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Взгляд"</a> ученый-химик Владимир Углев.Собеседник издания рассказал, что в советское время занимался разработкой химического оружия, в том числе группы отравляющих боевых веществ "Новичок". По его словам, если добавить яд в еду или воду, то пострадает один человек. Но если нанести его на поверхность какого-то предмета, то жертв будет больше."Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате", — пояснил Углев.Если блогера на самом деле отравили, то "ядовитый" предмет ему должны были дать прямо в руки, указал он."Я считаю, что кто-то нанес на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", — считает химик.Углев добавил, что при попадании вещества через легкие или с пищей признаки отравления возникли бы сразу. Если яд проник через кожу, то это стало бы известно через несколько часов."На ладонь же нанести вещество или передать предмет непосредственно в ладонь мог только очень близкий человек", — объяснил ученый.Как предположил химик, следы отравляющего вещества могли остаться на бутылке с водой после того, как Навальный взял ее в руки. Он назвал маловероятной версию об "отравлении" в аэропорту, так как в этом случае было бы много жертв.Углев заявил, что пытался связаться с окружением Навального и рассказать о своих выводах, однако те отказались от общения с ним. По мнению химика, такие предположения крайне невыгодны для близких."Жену же всегда в таких случаях первую подозревают в убийстве мужа", — пошутил ученый.Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727409.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577691347.html
https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html
Уже, все-таки признают, что было отравление и включают новую легенду.:)
86
Навальный - проигрышный проект Запада! Последствия впереди...
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томск
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, томск, омск, берлин (город), происшествия

Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным

22:36 24.09.2020 (обновлено: 00:00 25.09.2020)
10909
© REUTERS / Courtesy of Instagram @navalny/Social MediaАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @navalny/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Организовать "отравление" Алексея Навального могли только в его ближайшем окружении, заявил газете "Взгляд" ученый-химик Владимир Углев.
Собеседник издания рассказал, что в советское время занимался разработкой химического оружия, в том числе группы отравляющих боевых веществ "Новичок". По его словам, если добавить яд в еду или воду, то пострадает один человек. Но если нанести его на поверхность какого-то предмета, то жертв будет больше.
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"Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате", — пояснил Углев.
Если блогера на самом деле отравили, то "ядовитый" предмет ему должны были дать прямо в руки, указал он.
"Я считаю, что кто-то нанес на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", — считает химик.
Углев добавил, что при попадании вещества через легкие или с пищей признаки отравления возникли бы сразу. Если яд проник через кожу, то это стало бы известно через несколько часов.
"На ладонь же нанести вещество или передать предмет непосредственно в ладонь мог только очень близкий человек", — объяснил ученый.
Как предположил химик, следы отравляющего вещества могли остаться на бутылке с водой после того, как Навальный взял ее в руки. Он назвал маловероятной версию об "отравлении" в аэропорту, так как в этом случае было бы много жертв.
Углев заявил, что пытался связаться с окружением Навального и рассказать о своих выводах, однако те отказались от общения с ним. По мнению химика, такие предположения крайне невыгодны для близких.
"Жену же всегда в таких случаях первую подозревают в убийстве мужа", — пошутил ученый.
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Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.
Власти Германии утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
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Обсудить41
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйТомскОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Уже, все-таки признают, что было отравление и включают новую легенду.:)
24 сентября, 22:43
Pups PupsovPups Pupsov
14420363
Навальный - проигрышный проект Запада! Последствия впереди...
24 сентября, 22:44
vvladimsam
6611018
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