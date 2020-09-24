https://ria.ru/20200924/otravlenie-1577735517.html

Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным

Организовать "отравление" Алексея Навального могли только в его ближайшем окружении, заявил газете "Взгляд" ученый-химик Владимир Углев. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T22:36

2020-09-24T22:36

2020-09-25T00:00

госпитализация алексея навального

алексей навальный

томск

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Организовать "отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли только в его ближайшем окружении, заявил газете <a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Взгляд"</a> ученый-химик Владимир Углев.Собеседник издания рассказал, что в советское время занимался разработкой химического оружия, в том числе группы отравляющих боевых веществ "Новичок". По его словам, если добавить яд в еду или воду, то пострадает один человек. Но если нанести его на поверхность какого-то предмета, то жертв будет больше."Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате", — пояснил Углев.Если блогера на самом деле отравили, то "ядовитый" предмет ему должны были дать прямо в руки, указал он."Я считаю, что кто-то нанес на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", — считает химик.Углев добавил, что при попадании вещества через легкие или с пищей признаки отравления возникли бы сразу. Если яд проник через кожу, то это стало бы известно через несколько часов."На ладонь же нанести вещество или передать предмет непосредственно в ладонь мог только очень близкий человек", — объяснил ученый.Как предположил химик, следы отравляющего вещества могли остаться на бутылке с водой после того, как Навальный взял ее в руки. Он назвал маловероятной версию об "отравлении" в аэропорту, так как в этом случае было бы много жертв.Углев заявил, что пытался связаться с окружением Навального и рассказать о своих выводах, однако те отказались от общения с ним. По мнению химика, такие предположения крайне невыгодны для близких."Жену же всегда в таких случаях первую подозревают в убийстве мужа", — пошутил ученый.Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727409.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577691347.html

https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html

Pups Pupsov Уже, все-таки признают, что было отравление и включают новую легенду.:) 86

vladimsam Навальный - проигрышный проект Запада! Последствия впереди... 77

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томск

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, томск, омск, берлин (город), происшествия