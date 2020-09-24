https://ria.ru/20200924/otets-1577697910.html
Россиянин попытался продать сына на "Авито"
Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:56
2020-09-24T11:56
2020-09-24T13:48
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной.Публикация была размещена в разделе "Животные". Детский омбудсмен обратилась к администрации сайта с просьбой удалить объявление.Собеседник агентства отметил, что вся информация, а также номер, указанный в объявлении, были предоставлены в ГУМВД для оперативного реагирования и проведения проверки.
https://ria.ru/20200923/rubl-1577637259.html
3
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной.
Публикация была размещена в разделе "Животные". Детский омбудсмен обратилась к администрации сайта с просьбой удалить объявление.
Собеседник агентства отметил, что вся информация, а также номер, указанный в объявлении, были предоставлены в ГУМВД для оперативного реагирования и проведения проверки.
"Была ли это злая шутка или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае уполномоченный по правам ребенка еще раз обращает внимание, что такой поступок неприемлем в отношении человека. Ребенок – не вещь, не услуга и не средство, чтобы выплеснуть накопившийся негатив", - говорится в заявлении.