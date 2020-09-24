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Россиянин попытался продать сына на "Авито"
Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:56
2020-09-24T13:48
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной.Публикация была размещена в разделе "Животные". Детский омбудсмен обратилась к администрации сайта с просьбой удалить объявление.Собеседник агентства отметил, что вся информация, а также номер, указанный в объявлении, были предоставлены в ГУМВД для оперативного реагирования и проведения проверки.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Россиянин попытался продать сына на "Авито"

11:56 24.09.2020 (обновлено: 13:48 24.09.2020)
9525
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной.
Публикация была размещена в разделе "Животные". Детский омбудсмен обратилась к администрации сайта с просьбой удалить объявление.
Собеседник агентства отметил, что вся информация, а также номер, указанный в объявлении, были предоставлены в ГУМВД для оперативного реагирования и проведения проверки.
"Была ли это злая шутка или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае уполномоченный по правам ребенка еще раз обращает внимание, что такой поступок неприемлем в отношении человека. Ребенок – не вещь, не услуга и не средство, чтобы выплеснуть накопившийся негатив", - говорится в заявлении.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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107412311417
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