https://ria.ru/20200924/otets-1577697910.html

Россиянин попытался продать сына на "Авито"

Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:56

2020-09-24T11:56

2020-09-24T13:48

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Мужчина дал на портале "Авито" объявление о продаже сына, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы Анны Митяниной.Публикация была размещена в разделе "Животные". Детский омбудсмен обратилась к администрации сайта с просьбой удалить объявление.Собеседник агентства отметил, что вся информация, а также номер, указанный в объявлении, были предоставлены в ГУМВД для оперативного реагирования и проведения проверки.

https://ria.ru/20200923/rubl-1577637259.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия