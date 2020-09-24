https://ria.ru/20200924/otdykh-1577702484.html

Эксперты назвали популярные у туристов маршруты для отдыха в октябре

Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:56

2020-09-24T14:56

2020-09-24T14:56

туризм

туризм

авиабилеты

пассажиры

анталья (провинция)

новости - туризм

симферополь

сочи

турция

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix.В прошлом году таких пользователей было две трети (69 процентов). Доля покупок авиабилетов за границу, соответственно, снизилась с 31 до двух процентов. Средний чек на проездные документы в обе стороны внутри страны с вылетом в октябре составил 6,4 тысячи рублей, снизившись за год на 12,5 процентов.Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Заграничными — Анталья, Даламан, Стамбул, Ереван. Средняя стоимость билетов на международные рейсы снизилась на 19,5 процентов, до 16,9 тысячи рублей.Глубина бронирований значительно выросла: если в прошлом году пассажиры планировали перелеты за 13 дней, то в этом – за 31.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

анталья (провинция)

симферополь

сочи

турция

ереван

минеральные воды

стамбул

армения

санкт-петербург

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиабилеты, пассажиры, анталья (провинция), новости - туризм, симферополь, сочи, турция, ереван, минеральные воды, стамбул, армения, санкт-петербург, калининград