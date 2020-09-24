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Туризм
https://ria.ru/20200924/otdykh-1577702484.html
Эксперты назвали популярные у туристов маршруты для отдыха в октябре
Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:56
2020-09-24T14:56
туризм
туризм
авиабилеты
пассажиры
анталья (провинция)
новости - туризм
симферополь
сочи
турция
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix.В прошлом году таких пользователей было две трети (69 процентов). Доля покупок авиабилетов за границу, соответственно, снизилась с 31 до двух процентов. Средний чек на проездные документы в обе стороны внутри страны с вылетом в октябре составил 6,4 тысячи рублей, снизившись за год на 12,5 процентов.Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Заграничными — Анталья, Даламан, Стамбул, Ереван. Средняя стоимость билетов на международные рейсы снизилась на 19,5 процентов, до 16,9 тысячи рублей.Глубина бронирований значительно выросла: если в прошлом году пассажиры планировали перелеты за 13 дней, то в этом – за 31.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
анталья (провинция)
симферополь
сочи
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туризм, авиабилеты, пассажиры, анталья (провинция), новости - туризм, симферополь, сочи, турция, ереван, минеральные воды, стамбул, армения, санкт-петербург, калининград

Эксперты назвали популярные у туристов маршруты для отдыха в октябре

14:56 24.09.2020
651
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix.
В прошлом году таких пользователей было две трети (69 процентов). Доля покупок авиабилетов за границу, соответственно, снизилась с 31 до двух процентов.
Средний чек на проездные документы в обе стороны внутри страны с вылетом в октябре составил 6,4 тысячи рублей, снизившись за год на 12,5 процентов.
Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Заграничными — Анталья, Даламан, Стамбул, Ереван. Средняя стоимость билетов на международные рейсы снизилась на 19,5 процентов, до 16,9 тысячи рублей.
Глубина бронирований значительно выросла: если в прошлом году пассажиры планировали перелеты за 13 дней, то в этом – за 31.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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ТуризмТуризмавиабилетыпассажирыАнталья (провинция)Новости - ТуризмСимферопольСочиТурцияЕреванМинеральные ВодыСтамбулАрменияСанкт-ПетербургКалининград
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