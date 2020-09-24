https://ria.ru/20200924/otdykh-1577702484.html
Эксперты назвали популярные у туристов маршруты для отдыха в октябре
Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:56
2020-09-24T14:56
2020-09-24T14:56
туризм
туризм
авиабилеты
пассажиры
анталья (провинция)
новости - туризм
симферополь
сочи
турция
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix.В прошлом году таких пользователей было две трети (69 процентов). Доля покупок авиабилетов за границу, соответственно, снизилась с 31 до двух процентов. Средний чек на проездные документы в обе стороны внутри страны с вылетом в октябре составил 6,4 тысячи рублей, снизившись за год на 12,5 процентов.Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Заграничными — Анталья, Даламан, Стамбул, Ереван. Средняя стоимость билетов на международные рейсы снизилась на 19,5 процентов, до 16,9 тысячи рублей.Глубина бронирований значительно выросла: если в прошлом году пассажиры планировали перелеты за 13 дней, то в этом – за 31.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
анталья (провинция)
симферополь
сочи
турция
ереван
минеральные воды
стамбул
армения
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, авиабилеты, пассажиры, анталья (провинция), новости - туризм, симферополь, сочи, турция, ереван, минеральные воды, стамбул, армения, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Эксперты проанализировали данные бронирований авиабилетов на октябрь и выяснили, что 98 процентов их клиентов выбирают российские направления, сообщает Biletix.
В прошлом году таких пользователей было две трети (69 процентов). Доля покупок авиабилетов за границу, соответственно, снизилась с 31 до двух процентов.
Средний чек на проездные документы в обе стороны внутри страны с вылетом в октябре составил 6,4 тысячи рублей, снизившись за год на 12,5 процентов.
Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Заграничными — Анталья, Даламан, Стамбул, Ереван. Средняя стоимость билетов на международные рейсы снизилась на 19,5 процентов, до 16,9 тысячи рублей.
Глубина бронирований значительно выросла: если в прошлом году пассажиры планировали перелеты за 13 дней, то в этом – за 31.