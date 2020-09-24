Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727409.html
ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров
Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:32
2020-09-24T18:32
госпитализация алексея навального
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
алексей навальный
мид ирана
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689296_0:0:3015:1696_1400x0_80_0_0_043502f1a97bb0779bd76d574d5c0df2.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, продолжает морочить голову, отправляет в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, который в свою очередь ссылается на <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаагу</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a>. Изначально нам германские коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммадом Джавадом Зарифом</a>.Глава российской дипломатии подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> практически сразу же обратилась в ОЗХО. "И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем", - сказал Лавров."Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", - подчеркнул Лавров.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577715042.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577703592.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577663514.html
раз дело не российско-германское, а интернациональное, то пусть Навальный свои трусы с ОЗХО спрашивает, туда его отсылайте.
150
В ОЗХО перестать платить, как США в ВОЗ, так как ОЗХО не опрадывает своего предназначения, и мало того, действует вопреки своего названия, и способствует распространению химоружия по распоряжению США, так в Сирии террористами, в Англии, тех же США в Югославии и прочее.
128
20
москва
гаага
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689296_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_658c55f146dbd4deee9c0522fbb63e5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, алексей навальный, мид ирана, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, гаага, берлин (город), в мире

ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

18:32 24.09.2020
30231
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Москве со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Москве со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Изначально нам германские коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 15:52
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва практически сразу же обратилась в ОЗХО. "И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем", - сказал Лавров.
"Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", - подчеркнул Лавров.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Бутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 13:18
Немецкие анализы по "делу Навального" могли сфабриковать, считает эксперт
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Клиника Шарите в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:43
Пресс-секретарь рассказала о планах Навального
1853328932
Обсудить20
Госпитализация Алексея НавальногоМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ИранаСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГаагаБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
раз дело не российско-германское, а интернациональное, то пусть Навальный свои трусы с ОЗХО спрашивает, туда его отсылайте.
24 сентября, 18:38
ludmila emaletdinovaludmila emaletdinova
822100269
В ОЗХО перестать платить, как США в ВОЗ, так как ОЗХО не опрадывает своего предназначения, и мало того, действует вопреки своего названия, и способствует распространению химоружия по распоряжению США, так в Сирии террористами, в Англии, тех же США в Югославии и прочее.
24 сентября, 18:38
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
107810210
Рекомендуем
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине
Лавров прокомментировал действия Германии в ситуации с Навальным
RT предложил работу Дональду Трампу
"Это нечто". Ролик RT о "новой работе" Трампа взбудоражил мировые СМИ
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
Трамп прокомментировал доклад о сомнительных сделках сына Байдена
Заседание Совета Безопасности ООН
Постпреду США "стало противно" от дискуссии в СБ ООН
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Лавров назвал завершение "Северного потока — 2" делом чести для Германии
Президент РФ Владимир Путин
В Госдуме прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров оценил попытки США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана
Алексей Навальный
Квартиру Навального арестовали приставы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Лента новостейМолния