https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727409.html

ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:32

2020-09-24T18:32

2020-09-24T18:32

госпитализация алексея навального

мохаммад джавад зариф

сергей лавров

алексей навальный

мид ирана

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, продолжает морочить голову, отправляет в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, который в свою очередь ссылается на <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаагу</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a>. Изначально нам германские коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммадом Джавадом Зарифом</a>.Глава российской дипломатии подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> практически сразу же обратилась в ОЗХО. "И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем", - сказал Лавров."Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", - подчеркнул Лавров.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577715042.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577703592.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577663514.html

ludmila emaletdinova раз дело не российско-германское, а интернациональное, то пусть Навальный свои трусы с ОЗХО спрашивает, туда его отсылайте. 150

Козьма ПРУТКОВ. В ОЗХО перестать платить, как США в ВОЗ, так как ОЗХО не опрадывает своего предназначения, и мало того, действует вопреки своего названия, и способствует распространению химоружия по распоряжению США, так в Сирии террористами, в Англии, тех же США в Югославии и прочее. 128

20

москва

гаага

берлин (город)

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