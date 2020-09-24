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https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577726033.html
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:10
2020-09-24T19:05
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> прокомментировал реакцию <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> на запросы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Такое поведение Лавров назвал несолидным для любой страны, "тем более для такой крупной, уважаемой, как Германия".Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила."Надеемся, что все-таки партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некого высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы, и лишь требует так свысока, высокомерно от нас какого-то покаяния", — добавил Лавров.Он также отметил, что после того как Берлин призвал обращаться за подробной информацией в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацию по запрещению химического оружия</a>, Москва сразу же сделала туда запрос. В ОЗХО, в свою очередь, "несколько дней, ну так, по-русски говоря, морочили голову", утверждая, что не получали никаких обращений, а руководство организации заявляло, что "они ни при чем"."Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что, более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаагу</a> (ОЗХО. — Прим. ред.), Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", — сообщил Лавров.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, где его госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в анализах пациента ядов и их следов.Позже Навального перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие медики сообщили, что пациент пришел в себя. Во вторник его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577703592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/navalnyy-1577675782.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html
И так, ответы Германии, Франции, Швейцарии и ОЗХО Лаврова не устраивают. Ну тогда ему остается писать только в Спортлото и ждать нужных ответов от туда.
487
Уж сколько немцы "бегали" от этой темы, но "нагнули" таки и их:) И вышло, как всегда:)
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россия
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, берлин (город), в мире

Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

18:10 24.09.2020 (обновлено: 19:05 24.09.2020)
40293
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

"Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты", — сказал глава дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Такое поведение Лавров назвал несолидным для любой страны, "тем более для такой крупной, уважаемой, как Германия".
Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила.
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"Надеемся, что все-таки партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некого высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы, и лишь требует так свысока, высокомерно от нас какого-то покаяния", — добавил Лавров.
Он также отметил, что после того как Берлин призвал обращаться за подробной информацией в Организацию по запрещению химического оружия, Москва сразу же сделала туда запрос. В ОЗХО, в свою очередь, "несколько дней, ну так, по-русски говоря, морочили голову", утверждая, что не получали никаких обращений, а руководство организации заявляло, что "они ни при чем".
"Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что, более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу (ОЗХО. — Прим. ред.), Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", — сообщил Лавров.
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Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, лайнер экстренно сел в Омске, где его госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в анализах пациента ядов и их следов.
Позже Навального перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие медики сообщили, что пациент пришел в себя. Во вторник его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
И так, ответы Германии, Франции, Швейцарии и ОЗХО Лаврова не устраивают. Ну тогда ему остается писать только в Спортлото и ждать нужных ответов от туда.
24 сентября, 19:01
no nono no
4511228228
Уж сколько немцы "бегали" от этой темы, но "нагнули" таки и их:) И вышло, как всегда:)
24 сентября, 18:25
АНАндрей Назаренко
145710923
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