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https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577715042.html
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
В немецком фонде Cinema for Piece, который организовал прилет Алексея Навального в Берлин, заявили, что он "очень слаб", и в фонде не намерены делать заявления... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:52
2020-09-24T15:52
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости.</strong> В немецком фонде Cinema for Piece, который организовал прилет <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, заявили, что он "очень слаб", и в фонде не намерены делать заявления для прессы по этой теме.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/navalnyy-1577701345.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577691347.html
То что он слаб, уже лет 10-12 понятно. Нашли, блин, жертву режима.
69
А слаб он до $ и €. И побольше :-)
66
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россия
германия
РИА Новости
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Новости
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, в мире

Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб

15:52 24.09.2020
17620
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. В немецком фонде Cinema for Piece, который организовал прилет Алексея Навального в Берлин, заявили, что он "очень слаб", и в фонде не намерены делать заявления для прессы по этой теме.
"Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни (директор фонда - ред.) Яка Бизил о нем не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена, и в настоящее время у нас нет в планах запланированной пресс-конференции", - заявила РИА Новости представитель фонда.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:47
В МИД обвинили Запад в дезинформации по Навальному
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
711338226
Обсудить15
РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияВ мире
Популярные комментарии
То что он слаб, уже лет 10-12 понятно. Нашли, блин, жертву режима.
24 сентября, 16:00
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
342301011
А слаб он до $ и €. И побольше :-)
24 сентября, 16:00
Sergej KlassenSergej Klassen
32220309
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