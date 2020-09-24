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https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577708151.html
Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству Германии
Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным, в частности,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:16
2020-09-24T14:32
фернандо ариас
александр шульгин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина, сообщили в постпредстве."Двадцать третьего сентября постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности - "результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы" российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство", - сообщается в пресс-релизе, распространенном постпредством в четверг.Отмечается, что этот запрос сделан в соответствии с п.2 ст.IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).Отмечается, что Россия также рассчитывает на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь, Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п.2 ст.VII КЗХО."Одновременно постпред России при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата (ТС) ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_fernando-arias/" target="_blank" data-auto="true">Фернандо Ариаса</a> о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ", - сообщили в постпредстве.Как говорится в пресс-релизе, РФ предложила Ариасу информировать об этом все государства КЗХО.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200917/zapros-1577371432.html
https://ria.ru/20200924/dezinformatsiya-1577697155.html
Ржу не могу, день анекдотов : Путина на Нобелевку,... Россия потребовала у Германии ))) ....Треболовка не выросла!
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фернандо ариас, александр шульгин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире

Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству Германии

14:16 24.09.2020 (обновлено: 14:32 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина, сообщили в постпредстве.
"Двадцать третьего сентября постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности - "результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы" российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство", - сообщается в пресс-релизе, распространенном постпредством в четверг.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:52
ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
Отмечается, что этот запрос сделан в соответствии с п.2 ст.IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
"Согласно Конвенции ответ на наше обращение немецкая сторона обязана предоставить в десятидневный срок. В зависимости от его содержания будем решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности", - говорится в пресс-релизе, распространенном российским постпредством в четверг.
Отмечается, что Россия также рассчитывает на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь, Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п.2 ст.VII КЗХО.
"Одновременно постпред России при ОЗХО Александр Шульгин своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата (ТС) ОЗХО Фернандо Ариаса о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ", - сообщили в постпредстве.
Как говорится в пресс-релизе, РФ предложила Ариасу информировать об этом все государства КЗХО.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:42
МИД обвинил Запад в дезинформации вокруг ситуации с Навальным
9480016
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Фернандо АриасАлександр ШульгинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФГоспитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Ржу не могу, день анекдотов : Путина на Нобелевку,... Россия потребовала у Германии ))) ....Треболовка не выросла!
24 сентября, 15:40
Андрей ШлапаковАндрей Шлапаков
3000112
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