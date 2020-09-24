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https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577691347.html
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Французская газета Figaro сообщила, что анализы Алексея Навального проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Она... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:58
2020-09-24T09:58
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Французская газета <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a> сообщила, что анализы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Она входит в список лабораторий, аккредитованных ОЗХО.Ранее издание <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> сообщало, что анализы Навального также изучал расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера."Париж, который также проводил экспертизы в сверхзащищенной лаборатории в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения, добился того же результата", - написало издание Figaro."Мы провели анализы, которые подтвердили использование нейротоксичного вещества", - сказали Figaro в Минобороны Франции.Ранее в пресс-службе МО Франции подтверждали РИА Новости, что "французская военная лаборатория принимала участие в анализах", однако не уточняли её названия.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577663514.html
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html
Навальный ходит, жив-здоров, как огурчик.Так что хоть 100 лабораторий пусть пишут, отрвления не было.
164
нейротоксичное вещество, которое для обывателя и пропаганды именуют новичком. Получается уровень анализов в Омске пока не дотягивает до европейского, раз там ничего не увидели. При условии что все честно и никто не врет, естественно.
162
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции

09:58 24.09.2020
83694
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : @navalny/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Французская газета Figaro сообщила, что анализы Алексея Навального проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Она входит в список лабораторий, аккредитованных ОЗХО.
Ранее издание Spiegel сообщало, что анализы Навального также изучал расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера.
"Париж, который также проводил экспертизы в сверхзащищенной лаборатории в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения, добился того же результата", - написало издание Figaro.
"Мы провели анализы, которые подтвердили использование нейротоксичного вещества", - сказали Figaro в Минобороны Франции.
Клиника Шарите в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:43
Пресс-секретарь рассказала о планах Навального
Ранее в пресс-службе МО Франции подтверждали РИА Новости, что "французская военная лаборатория принимала участие в анализах", однако не уточняли её названия.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:49
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
342177521108
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Навальный ходит, жив-здоров, как огурчик.Так что хоть 100 лабораторий пусть пишут, отрвления не было.
24 сентября, 10:30
Светлана ВасильчеваСветлана Васильчева
140311017
нейротоксичное вещество, которое для обывателя и пропаганды именуют новичком. Получается уровень анализов в Омске пока не дотягивает до европейского, раз там ничего не увидели. При условии что все честно и никто не врет, естественно.
24 сентября, 10:07
Pawel ZverevPawel Zverev
2114312121
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