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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html
Минская милиция найдет кидавших в ОМОН бутылки и овощи
Минская милиция намерена выяснить, кто кидал в ОМОН бутылки и овощи на акции протеста 23 сентября. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:44
2020-09-24T13:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 24 сен — РИА Новости.</strong> Минская милиция намерена выяснить, кто кидал в ОМОН бутылки и овощи на акции протеста 23 сентября.В республике 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, который управляет страной 26 лет. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.В среду Лукашенко вступил в должность президента, после чего протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками. В силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
это была благодарность за службу, может там шато было, а из овощей салатик бы себе сделали, поди проголодались столько стоять на свежем воздухе
175
Всех дубинками, что бы не повадно было.
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минск
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры протестов в Минске после инаугурации президента
Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минская милиция найдет кидавших в ОМОН бутылки и овощи

10:44 24.09.2020 (обновлено: 13:46 24.09.2020)
10599
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК. 24 сен — РИА Новости. Минская милиция намерена выяснить, кто кидал в ОМОН бутылки и овощи на акции протеста 23 сентября.
"Личности этих людей будут установлены, будет разбирательство", — сказали РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В республике 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, который управляет страной 26 лет. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.
В среду Лукашенко вступил в должность президента, после чего протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь разгоняли водометами и дубинками. В силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
это была благодарность за службу, может там шато было, а из овощей салатик бы себе сделали, поди проголодались столько стоять на свежем воздухе
24 сентября, 10:47
НЕНиколай Ефимов
56900481
Всех дубинками, что бы не повадно было.
24 сентября, 10:55
Арсений НовиковАрсений Новиков
83001120
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