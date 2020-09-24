https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html
Минская милиция найдет кидавших в ОМОН бутылки и овощи
Минская милиция намерена выяснить, кто кидал в ОМОН бутылки и овощи на акции протеста 23 сентября. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:44
2020-09-24T10:44
2020-09-24T13:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 24 сен — РИА Новости.</strong> Минская милиция намерена выяснить, кто кидал в ОМОН бутылки и овощи на акции протеста 23 сентября.В республике 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, который управляет страной 26 лет. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.В среду Лукашенко вступил в должность президента, после чего протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками. В силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
Николай Ефимов
это была благодарность за службу, может там шато было, а из овощей салатик бы себе сделали, поди проголодались столько стоять на свежем воздухе
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Арсений Новиков
Всех дубинками, что бы не повадно было.
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры протестов в Минске после инаугурации президента
Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента.
2020-09-24T10:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире