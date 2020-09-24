https://ria.ru/20200924/minimum-1577701666.html
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:53
2020-09-24T12:53
2020-09-24T14:00
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей.Он добавил, что, таким образом, соотношение с медианным доходом за 2019 год составит 44,2%, как того требует <a href="https://ria.ru/20200924/mrot-1577687384.html" target="_blank">новый порядок</a> расчета МРОТ и прожиточного минимума. Ранее Минтруд предложил определять прожиточный минимум не как стоимость условной потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> на этой неделе.Говоря о размере МРОТ, Пудов отметил, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%, что затронет 3,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html
Афанас Кукуев
Эта цифра была актуальна до 2014 года, а сейчас нужно минимум 25 тысяч рублей в месяц
103
Афанас Кукуев
На такую сумму не прожить в России.
88
32
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, экономика