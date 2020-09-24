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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:53
2020-09-24T14:00
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей.Он добавил, что, таким образом, соотношение с медианным доходом за 2019 год составит 44,2%, как того требует <a href="https://ria.ru/20200924/mrot-1577687384.html" target="_blank">новый порядок</a> расчета МРОТ и прожиточного минимума. Ранее Минтруд предложил определять прожиточный минимум не как стоимость условной потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> на этой неделе.Говоря о размере МРОТ, Пудов отметил, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%, что затронет 3,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20200924/mrot-1577695144.html
Эта цифра была актуальна до 2014 года, а сейчас нужно минимум 25 тысяч рублей в месяц
103
На такую сумму не прожить в России.
88
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

12:53 24.09.2020 (обновлено: 14:00 24.09.2020)
30549
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей.

"Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля", — пояснил замглавы ведомства Андрей Пудов.

Он добавил, что, таким образом, соотношение с медианным доходом за 2019 год составит 44,2%, как того требует новый порядок расчета МРОТ и прожиточного минимума.
Ранее Минтруд предложил определять прожиточный минимум не как стоимость условной потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму на этой неделе.
Говоря о размере МРОТ, Пудов отметил, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%, что затронет 3,9 миллиона человек.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:05
В Госдуме оценили идею Минтруда об изменении расчета МРОТ
30777622127
Обсудить32
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Андрей ПудовЭкономика
Популярные комментарии
Эта цифра была актуальна до 2014 года, а сейчас нужно минимум 25 тысяч рублей в месяц
24 сентября, 13:11
Афанас КукуевАфанас Кукуев
8731008
На такую сумму не прожить в России.
24 сентября, 13:10
Афанас КукуевАфанас Кукуев
7740205
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