https://ria.ru/20200924/mrot-1577687384.html

"Ъ": Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T04:27

2020-09-24T04:27

2020-09-24T09:23

россия

мрот

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и <a href="https://ria.ru/keyword_MROT/" target="_blank">МРОТ</a>, сообщает <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">"Коммерсант"</a>.По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a>, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить поэтапно в течение четырех лет. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 миллиарда рублей.Инициатива Минтруда, по информации "Коммерсанта", уже получила одобрение правительства.На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России пообещала выступить с предложением пересмотреть методику определения стоимости минимальной потребительской корзины. Как отмечала зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина, прожиточный минимум должен быть стоимостной оценкой потребительской корзины, но продукты должны составлять не более его четверти, а не половину, как сейчас.Ранее депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о введении в России с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Правительство данный законопроект не поддержало.

https://ria.ru/20200915/risk-1577267280.html

https://ria.ru/20200907/minimum-1576861396.html

Hose865855 При капиталистической экономике это абсолютно бесполезно, на любое повышение зарплат, пенсий, любых социальных минимумов, рынок ответит повышением цен на все, квартплата повышается два раза в году, зарплата повышается в лучшем случае раз в пять лет, так что ни от мрота не от мелких процентов качество жизни не улучшится, чтобы мне не вещали по загадочному черному ящику. 341

anatolyhatsaev Спасибо.За этими % не видно заботы, виден обман. 281

57

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мрот, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), лдпр, госдума рф, общество