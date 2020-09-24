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https://ria.ru/20200924/mrot-1577687384.html
"Ъ": Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T04:27
2020-09-24T09:23
россия
мрот
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
лдпр
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и <a href="https://ria.ru/keyword_MROT/" target="_blank">МРОТ</a>, сообщает <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">"Коммерсант"</a>.По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a>, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить поэтапно в течение четырех лет. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 миллиарда рублей.Инициатива Минтруда, по информации "Коммерсанта", уже получила одобрение правительства.На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России пообещала выступить с предложением пересмотреть методику определения стоимости минимальной потребительской корзины. Как отмечала зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина, прожиточный минимум должен быть стоимостной оценкой потребительской корзины, но продукты должны составлять не более его четверти, а не половину, как сейчас.Ранее депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о введении в России с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Правительство данный законопроект не поддержало.
https://ria.ru/20200915/risk-1577267280.html
https://ria.ru/20200907/minimum-1576861396.html
При капиталистической экономике это абсолютно бесполезно, на любое повышение зарплат, пенсий, любых социальных минимумов, рынок ответит повышением цен на все, квартплата повышается два раза в году, зарплата повышается в лучшем случае раз в пять лет, так что ни от мрота не от мелких процентов качество жизни не улучшится, чтобы мне не вещали по загадочному черному ящику.
341
Спасибо.За этими % не видно заботы, виден обман.
281
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мрот, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), лдпр, госдума рф, общество

"Ъ": Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

04:27 24.09.2020 (обновлено: 09:23 24.09.2020)
122888
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.
МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 14:44
Эксперт назвала риски введения почасового МРОТ
Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить поэтапно в течение четырех лет. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 миллиарда рублей.
Инициатива Минтруда, по информации "Коммерсанта", уже получила одобрение правительства.
На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России пообещала выступить с предложением пересмотреть методику определения стоимости минимальной потребительской корзины. Как отмечала зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина, прожиточный минимум должен быть стоимостной оценкой потребительской корзины, но продукты должны составлять не более его четверти, а не половину, как сейчас.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении в России с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Правительство данный законопроект не поддержало.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 10:50
СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
53858107988
Обсудить57
РоссияМРОТМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ЛДПРГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
При капиталистической экономике это абсолютно бесполезно, на любое повышение зарплат, пенсий, любых социальных минимумов, рынок ответит повышением цен на все, квартплата повышается два раза в году, зарплата повышается в лучшем случае раз в пять лет, так что ни от мрота не от мелких процентов качество жизни не улучшится, чтобы мне не вещали по загадочному черному ящику.
24 сентября, 06:23
HHose865855
26312151050
Спасибо.За этими % не видно заботы, виден обман.
24 сентября, 04:49
aanatolyhatsaev
247014225
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