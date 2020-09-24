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"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе
"Роскосмос" обнародовал документы по лунной программе СССР. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:37
2020-09-24T11:41
дмитрий бисикало
лев зеленый
российская академия наук
дмитрий рогозин
китай
земля
космос - риа наука
роскосмос
сша
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> "Роскосмос" обнародовал документы по лунной программе СССР.Публикация посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла в 1970 году на <u><a href="http://ria.ru/location_Zemlja/">Землю</a></u> 101 грамм лунного реголита. СССР стал второй после США страной, получившей в свое распоряжение грунт с другого небесного тела, но первой, кто сделал это с помощью робота — автоматической станции. Сейчас остатки вещества хранятся в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН. Это черный порошок, средний размер частиц — около 80 микрон. Часть грунта сразу законсервировали для потомков, часть передали ученым разных стран для изучения."Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", — говорится в сообщении госкорпорации.Всего на сайте представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.Астрономическая обсерваторияСоветский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию, следует из рассекреченных бумаг."Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд", — говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.Отмечается, что Луна является естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы и с нее в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Она позволяет проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.Астрономическую обсерваторию предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя "Протон-К".<em>В сентябре 2020 года заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал РИА Новости, что ученые из России и Китая рассмотрят возможность строительства совместного телескопа </em>OAST<em> на Луне после 2030 года.</em><em>В 2018-м научно-технический совет "Роскосмоса" и совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Научный руководитель Института космических исследований <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a> сообщил тогда РИА Новости, что концепцией предполагается установка на Луне двух обсерваторий. Идею строительства обсерваторий на Луне ранее поддержал в интервью агентству директор Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a></em> <em><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bisikalo/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Бисикало</a>. По его словам, это выгодно для наблюдений, например, в ультрафиолетовом диапазоне волн, которым мешает атмосфера Pемли.</em>Обратная сторона ЛуныВ 1977 году предполагалось осуществить доставку на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> грунта с невидимой стороны Луны. В 1978-м — запустить новый луноход, а в 1979-80 годах провести фотографирование всей поверхности Луны, а также ее отдельных районов с высоким разрешением — с целью создания полной карты Луны.Планам так и не суждено было сбыться. Последней советской станцией на Луне стала "Луна-24", совершившая полет в 1976 году. В итоге на обратную сторону спутника Земли первым высадился китайский аппарат "Чанъэ-4" в 2019 году. А до этого несколько картографических миссий к Луне запустили <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.<em>Первый запуск к Луне в истории современной России планируется на 2021 год. Это должна быть станция для отработки технологии мягкой посадки.</em>Три космонавтаПервая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней."Вес лунной станции — восемь тонн, время пребывания на Луне — до 20 суток, число космонавтов-исследователей — три человека", — говорится в документе, подписанном Мозжориным.Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.<em>В 2019 году стало известно, что генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.</em><em>Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.</em>
Даже СССР не потянул расходы на продолжение лунных исследований, а Рогозин продолжает убеждать минфин дать денег на разработку супертяжа и лунной кабины для полетов туда космонавтов. Видимо бюджет России поширше советского будет.
28
когда же рассекретят "лунную" программу сша?
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китай
земля
сша
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дмитрий бисикало, лев зеленый, российская академия наук, дмитрий рогозин, китай, земля, космос - риа наука, роскосмос, сша

"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе

09:37 24.09.2020 (обновлено: 11:41 24.09.2020)
8488
© Фото : "Роскосмос"Станции "Луна-15" и "Луна-16 " в собранном состоянии
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : "Роскосмос"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Роскосмос" обнародовал документы по лунной программе СССР.
Публикация посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла в 1970 году на Землю 101 грамм лунного реголита. СССР стал второй после США страной, получившей в свое распоряжение грунт с другого небесного тела, но первой, кто сделал это с помощью робота — автоматической станции. Сейчас остатки вещества хранятся в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН. Это черный порошок, средний размер частиц — около 80 микрон. Часть грунта сразу законсервировали для потомков, часть передали ученым разных стран для изучения.
"Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", — говорится в сообщении госкорпорации.
Всего на сайте представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
© Фото : "Роскосмос"Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
1 из 3
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
© Фото : "Роскосмос"
© Фото : "Роскосмос"Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
2 из 3
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
© Фото : "Роскосмос"
© Фото : "Роскосмос"Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
3 из 3
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
© Фото : "Роскосмос"
1 из 3
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
© Фото : "Роскосмос"
2 из 3
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
© Фото : "Роскосмос"
3 из 3
Рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны
© Фото : "Роскосмос"

Астрономическая обсерватория

Советский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию, следует из рассекреченных бумаг.
"Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд", — говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.
Отмечается, что Луна является естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы и с нее в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Она позволяет проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.
© Фото : РоскосмосОбобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
1 из 3
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
© Фото : Роскосмос
© Фото : РоскосмосСтанция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
2 из 3
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос

Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита — окололунная орбита — поверхность Луны

Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
3 из 3

Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита — окололунная орбита — поверхность Луны

© Фото : Роскосмос
1 из 3
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
© Фото : Роскосмос
2 из 3
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
3 из 3

Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита — окололунная орбита — поверхность Луны

© Фото : Роскосмос
Астрономическую обсерваторию предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя "Протон-К".
В сентябре 2020 года заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал РИА Новости, что ученые из России и Китая рассмотрят возможность строительства совместного телескопа OAST на Луне после 2030 года.
В 2018-м научно-технический совет "Роскосмоса" и совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый сообщил тогда РИА Новости, что концепцией предполагается установка на Луне двух обсерваторий. Идею строительства обсерваторий на Луне ранее поддержал в интервью агентству директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало. По его словам, это выгодно для наблюдений, например, в ультрафиолетовом диапазоне волн, которым мешает атмосфера Pемли.
© Фото : "Роскосмос"Г. Н. Бабакин с капсулой "Луны-16", заполненной лунным грунтом
Г. Н. Бабакин с капсулой Луны-16, заполненной лунным грунтом
1 из 3
Г. Н. Бабакин с капсулой "Луны-16", заполненной лунным грунтом
© Фото : "Роскосмос"
© Фото : "Роскосмос"Станции "Луна-15" и "Луна-16 " в собранном состоянии
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии
2 из 3
Станции "Луна-15" и "Луна-16 " в собранном состоянии
© Фото : "Роскосмос"
© Фото : "Роскосмос"Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
3 из 3
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
© Фото : "Роскосмос"
1 из 3
Г. Н. Бабакин с капсулой "Луны-16", заполненной лунным грунтом
© Фото : "Роскосмос"
2 из 3
Станции "Луна-15" и "Луна-16 " в собранном состоянии
© Фото : "Роскосмос"
3 из 3
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
© Фото : "Роскосмос"

Обратная сторона Луны

В 1977 году предполагалось осуществить доставку на Землю грунта с невидимой стороны Луны. В 1978-м — запустить новый луноход, а в 1979-80 годах провести фотографирование всей поверхности Луны, а также ее отдельных районов с высоким разрешением — с целью создания полной карты Луны.
Планам так и не суждено было сбыться. Последней советской станцией на Луне стала "Луна-24", совершившая полет в 1976 году. В итоге на обратную сторону спутника Земли первым высадился китайский аппарат "Чанъэ-4" в 2019 году. А до этого несколько картографических миссий к Луне запустили США.
Первый запуск к Луне в истории современной России планируется на 2021 год. Это должна быть станция для отработки технологии мягкой посадки.
Завораживающая "Осетровая Луна" в полнеба
© REUTERS / Costas Baltas

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
1 из 10

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

© REUTERS / Costas Baltas
© AP Photo / Charlie Riedel

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

 Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
2 из 10

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AP Photo / PA/Owen Humphreys

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

Полная луна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей, Англия
3 из 10

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

© AP Photo / PA/Owen Humphreys
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

Полнолуние за фонтаном Дружба народов на ВДНХ в Москве
4 из 10

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

Полнолуние в Москве.

Полнолуние в Москве
5 из 10

Полнолуние в Москве.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© AP Photo / Charlie Riedel

Это последнее полнолуние уходящего лета.

Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
6 из 10

Это последнее полнолуние уходящего лета.

© AP Photo / Charlie Riedel
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Полная Луна в небе над Кипром.

Полная луна на окраине Никосии, Кипр
7 из 10

Полная Луна в небе над Кипром.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
© AP Photo / PA/Yui Mok

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

Полнолуние в Лондоне
8 из 10

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

© AP Photo / PA/Yui Mok
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
9 из 10

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© REUTERS / Toby Melville

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

Полная луна над финансовым районом лондонского Сити в Великобритании
10 из 10

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

© REUTERS / Toby Melville
1 из 10

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

© REUTERS / Costas Baltas
2 из 10

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

© AP Photo / Charlie Riedel
3 из 10

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

© AP Photo / PA/Owen Humphreys
4 из 10

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
5 из 10

Полнолуние в Москве.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
6 из 10

Это последнее полнолуние уходящего лета.

© AP Photo / Charlie Riedel
7 из 10

Полная Луна в небе над Кипром.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
8 из 10

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

© AP Photo / PA/Yui Mok
9 из 10

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
10 из 10

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

© REUTERS / Toby Melville

Три космонавта

Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней.
"Вес лунной станции — восемь тонн, время пребывания на Луне — до 20 суток, число космонавтов-исследователей — три человека", — говорится в документе, подписанном Мозжориным.
Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.
Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.
В 2019 году стало известно, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.
Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.
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Дмитрий БисикалоЛев ЗеленыйРоссийская академия наукДмитрий РогозинКитайЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосСША
Популярные комментарии
Даже СССР не потянул расходы на продолжение лунных исследований, а Рогозин продолжает убеждать минфин дать денег на разработку супертяжа и лунной кабины для полетов туда космонавтов. Видимо бюджет России поширше советского будет.
24 сентября, 10:11
Pawel ZverevPawel Zverev
4622014
когда же рассекретят "лунную" программу сша?
24 сентября, 10:44
ДКДмитрий Комков
1270105
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