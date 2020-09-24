https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html

"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе

"Роскосмос" обнародовал документы по лунной программе СССР. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:37

2020-09-24T09:37

2020-09-24T11:41

дмитрий бисикало

лев зеленый

российская академия наук

дмитрий рогозин

китай

земля

космос - риа наука

роскосмос

сша

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> "Роскосмос" обнародовал документы по лунной программе СССР.Публикация посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла в 1970 году на <u><a href="http://ria.ru/location_Zemlja/">Землю</a></u> 101 грамм лунного реголита. СССР стал второй после США страной, получившей в свое распоряжение грунт с другого небесного тела, но первой, кто сделал это с помощью робота — автоматической станции. Сейчас остатки вещества хранятся в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН. Это черный порошок, средний размер частиц — около 80 микрон. Часть грунта сразу законсервировали для потомков, часть передали ученым разных стран для изучения."Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", — говорится в сообщении госкорпорации.Всего на сайте представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.Астрономическая обсерваторияСоветский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию, следует из рассекреченных бумаг."Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд", — говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.Отмечается, что Луна является естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы и с нее в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Она позволяет проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.Астрономическую обсерваторию предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя "Протон-К".<em>В сентябре 2020 года заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал РИА Новости, что ученые из России и Китая рассмотрят возможность строительства совместного телескопа </em>OAST<em> на Луне после 2030 года.</em><em>В 2018-м научно-технический совет "Роскосмоса" и совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Научный руководитель Института космических исследований <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a> сообщил тогда РИА Новости, что концепцией предполагается установка на Луне двух обсерваторий. Идею строительства обсерваторий на Луне ранее поддержал в интервью агентству директор Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a></em> <em><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bisikalo/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Бисикало</a>. По его словам, это выгодно для наблюдений, например, в ультрафиолетовом диапазоне волн, которым мешает атмосфера Pемли.</em>Обратная сторона ЛуныВ 1977 году предполагалось осуществить доставку на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> грунта с невидимой стороны Луны. В 1978-м — запустить новый луноход, а в 1979-80 годах провести фотографирование всей поверхности Луны, а также ее отдельных районов с высоким разрешением — с целью создания полной карты Луны.Планам так и не суждено было сбыться. Последней советской станцией на Луне стала "Луна-24", совершившая полет в 1976 году. В итоге на обратную сторону спутника Земли первым высадился китайский аппарат "Чанъэ-4" в 2019 году. А до этого несколько картографических миссий к Луне запустили <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.<em>Первый запуск к Луне в истории современной России планируется на 2021 год. Это должна быть станция для отработки технологии мягкой посадки.</em>Три космонавтаПервая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней."Вес лунной станции — восемь тонн, время пребывания на Луне — до 20 суток, число космонавтов-исследователей — три человека", — говорится в документе, подписанном Мозжориным.Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.<em>В 2019 году стало известно, что генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.</em><em>Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.</em>

Pawel Zverev Даже СССР не потянул расходы на продолжение лунных исследований, а Рогозин продолжает убеждать минфин дать денег на разработку супертяжа и лунной кабины для полетов туда космонавтов. Видимо бюджет России поширше советского будет. 28

Дмитрий Комков когда же рассекретят "лунную" программу сша? 25

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китай

земля

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий бисикало, лев зеленый, российская академия наук, дмитрий рогозин, китай, земля, космос - риа наука, роскосмос, сша