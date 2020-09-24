https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577697129.html

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за оказываемую поддержку республике, особенно в последнее время. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:41

2020-09-24T11:41

2020-09-24T20:58

си цзиньпин

мид кнр

пекин

китай

минск

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> поблагодарил лидера КНР <a href="https://ria.ru/person_Si_Czinpin" target="_blank">Си Цзиньпина</a> за оказываемую поддержку республике, особенно в последнее время.Как ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай надеется, что под руководством Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность.По данным Sputnik Беларусь, в четверг в Минске Лукашенко встретился с послом Китая в республике Цуй Цимином, который завершает свою дипломатическую миссию в стране. "Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время, - сказал в этой связи Лукашенко.Он попросил передать своему китайскому коллеге, что "в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577696992.html

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html

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китай

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, мид кнр, пекин, китай, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире