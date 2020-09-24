https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577696992.html

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:39

2020-09-24T11:39

2020-09-24T15:48

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577726369_0:193:3072:1921_1400x0_80_0_0_2571328b6cddcd8109a8c55213121340.jpg

<strong>МИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> назвал инаугурацию внутренним делом страны и рабочим моментом, которому он не придает "великого значения". Его слова приводит <u><a href="https://sputnik.by/politics/20200924/1045748738/Lukashenko-pro-inauguratsiyu-v-tayne-eto-sokhranit-prakticheski-nevozmozhno.html">Sputnik Беларусь</a>.</u>Накануне, без предварительного анонса, он вступил в должность главы государства. Церемония прошла во Дворце независимости."По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать (об инаугурации. — Прим. ред.). <...> Критика только одна: не то тайна, не то таинство. <...> Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", — ответил Лукашенко на обвинения в том, что церемония прошла внезапно и без трансляции по телевидению. При этом он пообещал впредь сообщать западным партнерам "о крупных мероприятиях" и выразил недоумение, почему иностранная разведка не доложила обстановку своим властям.Руководитель республики также заявил, что некоторые соседние государства заняли неконструктивную позицию по этому вопросу."Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", — прокомментировал Лукашенко, добавив, что "соседей не выбирают".Ответил белорусский лидер и на то, что Евросоюз не признал легитимность прошедших в республике выборов и инаугурации."Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать", — отметил Лукашенко. По его словам, главное, чтобы эти процедуры соответствовали Конституции страны. В республике 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который управляет страной 26 лет. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.В среду, после инаугурации, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками, в силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html

https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html

Степан Краснов Сказал как отрезал! 265

Ирина Протасевич Вчера, в то время, как автобусы свозили приглашенных на инаугурацию: МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это "ближе ко времени" церемонии. 158

75

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире