Иран раскритиковал ОАЭ и Бахрейн за нормализацию отношений с Израилем
15:14 24.09.2020 (обновлено: 15:18 24.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бахрейн и ОАЭ нанесли удар в спину палестинскому народу, нормализовав отношения с Израилем, но церемония в Белом доме не была большим событием, поскольку контакты между арабскими странами и Израилем уже имелись в течение 15-20 лет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Произошедшее в Белом доме не является значительным событием, это лишь шанс раскрыть отношения, которые существуют уже 15-20 лет между арабскими странами южного берега Персидского залива и сионистским режимом. Эти отношения указывают на то, что лозунги этих стран о поддержке палестинского вопроса и палестинцев – ненастоящие, на самом деле это удар кинжалом в спину палестинского народа", - заявил Зариф.
"Мы считаем, что эти отношения безусловно навредят безопасности Ближнего Востока и они стимулируют сионистский режим на подавление амбиций и прав палестинцев. Поэтому мы выступили против этих отношений и считаем, что они достигнуты за счет региона и его народов", - отметил министр.
Ранее в ходе торжественной церемонии, которая прошла на лужайке у Белого дома, были подписаны отдельные соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, свою подпись на этих документах поставил и президент США Дональд Трамп, благодаря посреднической роли которого стало возможным соглашение. После этого США, Израиль, ОАЭ и Бахрейн вместе подписали так называемые "Авраамские соглашения" - договоренности, открывшие путь установлению связей Израиля с арабскими странами, однако точное содержание этого документа не раскрывается. Известно только, что Израиль согласился временно отложить решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.
До этого момента только Египет и Иордания имели дипломатические отношения с еврейским государством - соглашения 1978 и 1994 годов также были заключены при посредничестве Вашингтона.
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