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Иран раскритиковал ОАЭ и Бахрейн за нормализацию отношений с Израилем
Бахрейн и ОАЭ нанесли удар в спину палестинскому народу, нормализовав отношения с Израилем, но церемония в Белом доме не была большим событием, поскольку... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:14
2020-09-24T15:18
ближний восток
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
иордания
сша
иран
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> нанесли удар в спину палестинскому народу, нормализовав отношения с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, но церемония в Белом доме не была большим событием, поскольку контакты между арабскими странами и Израилем уже имелись в течение 15-20 лет, заявил в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>."Произошедшее в Белом доме не является значительным событием, это лишь шанс раскрыть отношения, которые существуют уже 15-20 лет между арабскими странами южного берега <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a> и сионистским режимом. Эти отношения указывают на то, что лозунги этих стран о поддержке палестинского вопроса и палестинцев – ненастоящие, на самом деле это удар кинжалом в спину палестинского народа", - заявил Зариф."Мы считаем, что эти отношения безусловно навредят безопасности <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> и они стимулируют сионистский режим на подавление амбиций и прав палестинцев. Поэтому мы выступили против этих отношений и считаем, что они достигнуты за счет региона и его народов", - отметил министр.Ранее в ходе торжественной церемонии, которая прошла на лужайке у Белого дома, были подписаны отдельные соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, свою подпись на этих документах поставил и президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, благодаря посреднической роли которого стало возможным соглашение. После этого США, Израиль, ОАЭ и Бахрейн вместе подписали так называемые "Авраамские соглашения" - договоренности, открывшие путь установлению связей Израиля с арабскими странами, однако точное содержание этого документа не раскрывается. Известно только, что Израиль согласился временно отложить решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу реки <a href="http://ria.ru/location_West_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Иордан</a>.До этого момента только <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a> имели дипломатические отношения с еврейским государством - соглашения 1978 и 1994 годов также были заключены при посредничестве <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.
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ближний восток
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ближний восток, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, иордания, сша, иран, израиль, в мире

Иран раскритиковал ОАЭ и Бахрейн за нормализацию отношений с Израилем

15:14 24.09.2020 (обновлено: 15:18 24.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бахрейн и ОАЭ нанесли удар в спину палестинскому народу, нормализовав отношения с Израилем, но церемония в Белом доме не была большим событием, поскольку контакты между арабскими странами и Израилем уже имелись в течение 15-20 лет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Произошедшее в Белом доме не является значительным событием, это лишь шанс раскрыть отношения, которые существуют уже 15-20 лет между арабскими странами южного берега Персидского залива и сионистским режимом. Эти отношения указывают на то, что лозунги этих стран о поддержке палестинского вопроса и палестинцев – ненастоящие, на самом деле это удар кинжалом в спину палестинского народа", - заявил Зариф.
"Мы считаем, что эти отношения безусловно навредят безопасности Ближнего Востока и они стимулируют сионистский режим на подавление амбиций и прав палестинцев. Поэтому мы выступили против этих отношений и считаем, что они достигнуты за счет региона и его народов", - отметил министр.
Ранее в ходе торжественной церемонии, которая прошла на лужайке у Белого дома, были подписаны отдельные соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, свою подпись на этих документах поставил и президент США Дональд Трамп, благодаря посреднической роли которого стало возможным соглашение. После этого США, Израиль, ОАЭ и Бахрейн вместе подписали так называемые "Авраамские соглашения" - договоренности, открывшие путь установлению связей Израиля с арабскими странами, однако точное содержание этого документа не раскрывается. Известно только, что Израиль согласился временно отложить решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.
До этого момента только Египет и Иордания имели дипломатические отношения с еврейским государством - соглашения 1978 и 1994 годов также были заключены при посредничестве Вашингтона.
Израильская модель Мэй Тагер с израильским флагом и модель Анастасия с флагом ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:50
История отношений Израиля с арабскими государствами
830040
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Ближний ВостокМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаИорданияСШАИранИзраильВ мире
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