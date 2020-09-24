https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577699318.html
Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:01
2020-09-24T14:01
2020-09-24T14:06
единый день голосования в россии
владимир путин
политика
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Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.В единый день голосования, 13 сентября, в России прошли выборы глав 18 регионов. Руководителей еще двух субъектов — НАО и ХМАО — назначили региональные парламенты.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Встреча Владимира Путина с избранными губернаторами
LIVE: Встреча Владимира Путина с избранными губернаторами
2020-09-24T14:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, единый день голосования в россии, владимир путин, политика