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Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. РИА Новости, 24.09.2020
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единый день голосования в россии
владимир путин
политика
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Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.В единый день голосования, 13 сентября, в России прошли выборы глав 18 регионов. Руководителей еще двух субъектов — НАО и ХМАО — назначили региональные парламенты.
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Встреча Владимира Путина с избранными губернаторами
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видео, единый день голосования в россии, владимир путин, политика
Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
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Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Трансляция

14:01 24.09.2020 (обновлено: 14:06 24.09.2020)
993
Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
В единый день голосования, 13 сентября, в России прошли выборы глав 18 регионов. Руководителей еще двух субъектов — НАО и ХМАО — назначили региональные парламенты.
1750107
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Единый день голосования в РоссииВладимир ПутинПолитика
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