https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577699318.html

Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Трансляция

Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:01

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единый день голосования в россии

владимир путин

политика

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Президент Владимир Путин проводит совещание с избранными губернаторами. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.В единый день голосования, 13 сентября, в России прошли выборы глав 18 регионов. Руководителей еще двух субъектов — НАО и ХМАО — назначили региональные парламенты.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, единый день голосования в россии, владимир путин, политика