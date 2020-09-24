https://ria.ru/20200924/graffiti-1577724332.html

В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити

Власти Санкт-Петербурга ввели мораторий на закрашивание граффити до 1 февраля 2021 года, сообщил депутат законодательного собрания города Денис Четырбок. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:54

2020-09-24T17:54

2020-09-24T17:54

культура

николай бондаренко

санкт-петербург

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> ввели мораторий на закрашивание граффити до 1 февраля 2021 года, сообщил депутат законодательного собрания города Денис Четырбок.Депутат в своем Telegram-канале сообщает, что получил ответ на свое обращение к вице-губернаторам Петербурга по поводу граффити."Вице-губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bondarenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Бондаренко</a> поддержал предложение Дениса Четырбока ввести мораторий на закрашивание граффити, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности. Срок — до 1 февраля 2021 года", - написал Четырбок. Он также сообщает, что комитет по градостроительству и архитектуре начал работу "по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов".Как пояснили РИА Новости в аппарате Бондаренко, в ответ на запрос депутата вице-губернатор разъяснил порядок размещения на фасадах зданий граффити и поддержал идею их размещения на специально отведенных местах. В письме также уточнялось, что органы жилищного надзора при выявлении нарушений по содержанию фасадов зданий обязаны выдавать предписания об устранении нарушений. Государственная жилищная инспекция, в соответствии с федеральным законодательством, не проводит проверки до 31 декабря 2020 года."После снятия ограничений на проведение проверок в 2021 году и учитывая процедуры их проведения, срок исполнения предписаний может быть установлен не ранее 1 февраля 2021 года", - отметили в аппарате вице-губернатора.В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы ранее закрашивали некоторые граффити по жалобам жильцов.

https://ria.ru/20200525/1571953389.html

https://realty.ria.ru/20200818/1575949387.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай бондаренко, санкт-петербург, общество