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Культура
https://ria.ru/20200924/graffiti-1577724332.html
В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити
Власти Санкт-Петербурга ввели мораторий на закрашивание граффити до 1 февраля 2021 года, сообщил депутат законодательного собрания города Денис Четырбок. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:54
2020-09-24T17:54
культура
николай бондаренко
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> ввели мораторий на закрашивание граффити до 1 февраля 2021 года, сообщил депутат законодательного собрания города Денис Четырбок.Депутат в своем Telegram-канале сообщает, что получил ответ на свое обращение к вице-губернаторам Петербурга по поводу граффити."Вице-губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bondarenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Бондаренко</a> поддержал предложение Дениса Четырбока ввести мораторий на закрашивание граффити, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности. Срок — до 1 февраля 2021 года", - написал Четырбок. Он также сообщает, что комитет по градостроительству и архитектуре начал работу "по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов".Как пояснили РИА Новости в аппарате Бондаренко, в ответ на запрос депутата вице-губернатор разъяснил порядок размещения на фасадах зданий граффити и поддержал идею их размещения на специально отведенных местах. В письме также уточнялось, что органы жилищного надзора при выявлении нарушений по содержанию фасадов зданий обязаны выдавать предписания об устранении нарушений. Государственная жилищная инспекция, в соответствии с федеральным законодательством, не проводит проверки до 31 декабря 2020 года."После снятия ограничений на проведение проверок в 2021 году и учитывая процедуры их проведения, срок исполнения предписаний может быть установлен не ранее 1 февраля 2021 года", - отметили в аппарате вице-губернатора.В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы ранее закрашивали некоторые граффити по жалобам жильцов.
https://ria.ru/20200525/1571953389.html
https://realty.ria.ru/20200818/1575949387.html
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николай бондаренко, санкт-петербург, общество

В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити

17:54 24.09.2020
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© арт-группа "Явь"Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© арт-группа "Явь"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ввели мораторий на закрашивание граффити до 1 февраля 2021 года, сообщил депутат законодательного собрания города Денис Четырбок.
Депутат в своем Telegram-канале сообщает, что получил ответ на свое обращение к вице-губернаторам Петербурга по поводу граффити.
"Вице-губернатор Николай Бондаренко поддержал предложение Дениса Четырбока ввести мораторий на закрашивание граффити, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности. Срок — до 1 февраля 2021 года", - написал Четырбок. Он также сообщает, что комитет по градостроительству и архитектуре начал работу "по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов".
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Как пояснили РИА Новости в аппарате Бондаренко, в ответ на запрос депутата вице-губернатор разъяснил порядок размещения на фасадах зданий граффити и поддержал идею их размещения на специально отведенных местах. В письме также уточнялось, что органы жилищного надзора при выявлении нарушений по содержанию фасадов зданий обязаны выдавать предписания об устранении нарушений. Государственная жилищная инспекция, в соответствии с федеральным законодательством, не проводит проверки до 31 декабря 2020 года.
"После снятия ограничений на проведение проверок в 2021 году и учитывая процедуры их проведения, срок исполнения предписаний может быть установлен не ранее 1 февраля 2021 года", - отметили в аппарате вице-губернатора.
В Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются высокохудожественные граффити с изображением известных музыкантов, актеров, тренеров. Однако размещение граффити неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы ранее закрашивали некоторые граффити по жалобам жильцов.
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