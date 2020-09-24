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В России выросло число вызовов групп быстрого реагирования в бани и сауны

Число вызовов групп быстрого реагирования (ГБР) в российские бани и сауны этим летом выросло по сравнению с прошлым примерно втрое, а в спа-салоны - в полтора... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T06:09

2020-09-24T06:09

2020-09-24T06:09

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Число вызовов групп быстрого реагирования (ГБР) в российские бани и сауны этим летом выросло по сравнению с прошлым примерно втрое, а в спа-салоны - в полтора раза, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.Больше всего, по данным экспертов, с мая по сентябрь пострадали хостелы и мини-отели – количество тревожных вызовов на объектах данного типа по отношению к прошлому году выросло на 86%.Чаще всего ГБР вызывали из-за краж (33% случаев), попыток проникновения на охраняемые объекты и нарушений общественного порядка. При этом кражи и нарушения общественного порядка чаще всего происходили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Чуть более 2% случаев вызовов пришлось на отказ оплачивать счет в кафе или ресторане. "Практически все они зафиксированы в солнечном <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>. Здесь же зафиксировано наибольшее количество драк – 1,4% от всех случаев", - пишут эксперты.

https://ria.ru/20200807/1575471741.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество