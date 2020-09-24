В России выросло число вызовов групп быстрого реагирования в бани и сауны
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число вызовов групп быстрого реагирования (ГБР) в российские бани и сауны этим летом выросло по сравнению с прошлым примерно втрое, а в спа-салоны - в полтора раза, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Этим летом почти в три раза чаще сотрудники групп быстрого реагирования выезжали в бани и сауны и в 1,5 раза чаще - в spa-салоны. А вот ночная жизнь, судя по всему, в этот туристический сезон была менее активной, так, в барах отмечено снижение числа тревожных выездов на 5%, а в ночных клубах и вовсе на 31%", - говорится в документе.
Больше всего, по данным экспертов, с мая по сентябрь пострадали хостелы и мини-отели – количество тревожных вызовов на объектах данного типа по отношению к прошлому году выросло на 86%.
Чаще всего ГБР вызывали из-за краж (33% случаев), попыток проникновения на охраняемые объекты и нарушений общественного порядка. При этом кражи и нарушения общественного порядка чаще всего происходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Чуть более 2% случаев вызовов пришлось на отказ оплачивать счет в кафе или ресторане. "Практически все они зафиксированы в солнечном Краснодаре. Здесь же зафиксировано наибольшее количество драк – 1,4% от всех случаев", - пишут эксперты.
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