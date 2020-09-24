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В России выросло число вызовов групп быстрого реагирования в бани и сауны
Число вызовов групп быстрого реагирования (ГБР) в российские бани и сауны этим летом выросло по сравнению с прошлым примерно втрое, а в спа-салоны - в полтора... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T06:09
2020-09-24T06:09
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Число вызовов групп быстрого реагирования (ГБР) в российские бани и сауны этим летом выросло по сравнению с прошлым примерно втрое, а в спа-салоны - в полтора раза, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.Больше всего, по данным экспертов, с мая по сентябрь пострадали хостелы и мини-отели – количество тревожных вызовов на объектах данного типа по отношению к прошлому году выросло на 86%.Чаще всего ГБР вызывали из-за краж (33% случаев), попыток проникновения на охраняемые объекты и нарушений общественного порядка. При этом кражи и нарушения общественного порядка чаще всего происходили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Чуть более 2% случаев вызовов пришлось на отказ оплачивать счет в кафе или ресторане. "Практически все они зафиксированы в солнечном <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>. Здесь же зафиксировано наибольшее количество драк – 1,4% от всех случаев", - пишут эксперты.
https://ria.ru/20200807/1575471741.html
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россия, общество

В России выросло число вызовов групп быстрого реагирования в бани и сауны

06:09 24.09.2020
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© РИА Новости / Борис БабановКомната отдыха в бане
Комната отдыха в бане - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число вызовов групп быстрого реагирования (ГБР) в российские бани и сауны этим летом выросло по сравнению с прошлым примерно втрое, а в спа-салоны - в полтора раза, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Этим летом почти в три раза чаще сотрудники групп быстрого реагирования выезжали в бани и сауны и в 1,5 раза чаще - в spa-салоны. А вот ночная жизнь, судя по всему, в этот туристический сезон была менее активной, так, в барах отмечено снижение числа тревожных выездов на 5%, а в ночных клубах и вовсе на 31%", - говорится в документе.
Больше всего, по данным экспертов, с мая по сентябрь пострадали хостелы и мини-отели – количество тревожных вызовов на объектах данного типа по отношению к прошлому году выросло на 86%.
Чаще всего ГБР вызывали из-за краж (33% случаев), попыток проникновения на охраняемые объекты и нарушений общественного порядка. При этом кражи и нарушения общественного порядка чаще всего происходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Чуть более 2% случаев вызовов пришлось на отказ оплачивать счет в кафе или ресторане. "Практически все они зафиксированы в солнечном Краснодаре. Здесь же зафиксировано наибольшее количество драк – 1,4% от всех случаев", - пишут эксперты.
Баня - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
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