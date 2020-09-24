https://ria.ru/20200924/foto-1577714089.html

Оригинальное фото стюардессы в мини-юбке поразило пользователей Сети

В Instragram-аккаунте @flight__love появилось фото стюардессы, которое привело подписчиков блога в восторг. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:37

2020-09-24T15:37

2020-09-24T15:37

туризм

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>В Instragram-аккаунте @flight__love появилось фото стюардессы, которое привело подписчиков блога в восторг. В кадре сотрудница авиакомпании в короткой юбке позирует, забравшись в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в черных колготках и туфлях на высоком каблуке. Подписчики высокого оценили снимок и оставили в комментариях много восхищенных сообщений. "Великолепные ноги", "Кажется, я влюбился", "Первый класс", "Грандиозно", "Лучшая фотография на свете!", "Захватывает дыхание", "Бомба", — написали они. Ранее бортпроводница Алисса Корааг восхитила Сеть, <a href="https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577576030.html">сев на шпагат между кресел</a> самолета. Пользователи Instagram оценили растяжку девушки и сравнили ее с артисткой балета.

https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм