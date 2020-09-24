https://ria.ru/20200924/foto-1577714089.html
Оригинальное фото стюардессы в мини-юбке поразило пользователей Сети
В Instragram-аккаунте @flight__love появилось фото стюардессы, которое привело подписчиков блога в восторг. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:37
2020-09-24T15:37
2020-09-24T15:37
туризм
новости - туризм
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570013066_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5c45d03ed4a6c2237a4757d4260ad370.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>В Instragram-аккаунте @flight__love появилось фото стюардессы, которое привело подписчиков блога в восторг. В кадре сотрудница авиакомпании в короткой юбке позирует, забравшись в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в черных колготках и туфлях на высоком каблуке. Подписчики высокого оценили снимок и оставили в комментариях много восхищенных сообщений. "Великолепные ноги", "Кажется, я влюбился", "Первый класс", "Грандиозно", "Лучшая фотография на свете!", "Захватывает дыхание", "Бомба", — написали они. Ранее бортпроводница Алисса Корааг восхитила Сеть, <a href="https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577576030.html">сев на шпагат между кресел</a> самолета. Пользователи Instagram оценили растяжку девушки и сравнили ее с артисткой балета.
https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Instragram-аккаунте @flight__love появилось фото стюардессы, которое привело подписчиков блога в восторг.
В кадре сотрудница авиакомпании в короткой юбке позирует, забравшись в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в черных колготках и туфлях на высоком каблуке.
Подписчики высокого оценили снимок и оставили в комментариях много восхищенных сообщений.
"Великолепные ноги", "Кажется, я влюбился", "Первый класс", "Грандиозно", "Лучшая фотография на свете!", "Захватывает дыхание", "Бомба", — написали они.
Ранее бортпроводница Алисса Корааг восхитила Сеть, сев на шпагат между кресел
самолета. Пользователи Instagram оценили растяжку девушки и сравнили ее с артисткой балета.