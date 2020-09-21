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Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети
Пользователей Сети восхитил снимок стюардессы, севшей на шпагат между кресел самолета. Фотография появилась в аккаунте flight___love в Instagram. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:14
2020-09-21T22:14
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Пользователей Сети восхитил снимок стюардессы, севшей на шпагат между кресел самолета. Фотография появилась в аккаунте flight___love в Instagram.Бортпроводница Алисса Корааг запечатлена в форме авиакомпании Transavia: синем мини-платье и с бантом на шее, на ней также надета защитная маска. Девушка села на шпагат, положив ноги на противоположные ряды кресел, "повиснув" в проходе самолета.Пользователи Instagram оценили растяжку стюардессы и сравнили ее с артисткой балета. Некоторые написали, что она выглядит как "модель и гимнастка" одновременно."Шикарная женщина с прекрасными ногами", — написал s.dunkley262."Обслуживает оба ряда одновременно", — пошутил rainbowocean20."Как бы я хотел оказаться на том самолете", — говорится в записи marcpaoloalleaume.При этом некоторые комментаторы осудили столь "дерзкую" позу бортпроводницы в коротком платье."Непонятно, это стюардесса или сотрудница цирка", — отметил uminuomar.
https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577527350.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
в мире

Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети

22:14 21.09.2020
2939
© DepositphotosСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователей Сети восхитил снимок стюардессы, севшей на шпагат между кресел самолета. Фотография появилась в аккаунте flight___love в Instagram.
Бортпроводница Алисса Корааг запечатлена в форме авиакомпании Transavia: синем мини-платье и с бантом на шее, на ней также надета защитная маска. Девушка села на шпагат, положив ноги на противоположные ряды кресел, "повиснув" в проходе самолета.
Пользователи Instagram оценили растяжку стюардессы и сравнили ее с артисткой балета. Некоторые написали, что она выглядит как "модель и гимнастка" одновременно.
"Шикарная женщина с прекрасными ногами", — написал s.dunkley262.
"Обслуживает оба ряда одновременно", — пошутил rainbowocean20.
"Как бы я хотел оказаться на том самолете", — говорится в записи marcpaoloalleaume.
При этом некоторые комментаторы осудили столь "дерзкую" позу бортпроводницы в коротком платье.
"Непонятно, это стюардесса или сотрудница цирка", — отметил uminuomar.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 05:45
Российская стюардесса покорила западных пользователей Сети
681221111
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