https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577576030.html

Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети

Пользователей Сети восхитил снимок стюардессы, севшей на шпагат между кресел самолета. Фотография появилась в аккаунте flight___love в Instagram. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T22:14

2020-09-21T22:14

2020-09-21T22:14

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Пользователей Сети восхитил снимок стюардессы, севшей на шпагат между кресел самолета. Фотография появилась в аккаунте flight___love в Instagram.Бортпроводница Алисса Корааг запечатлена в форме авиакомпании Transavia: синем мини-платье и с бантом на шее, на ней также надета защитная маска. Девушка села на шпагат, положив ноги на противоположные ряды кресел, "повиснув" в проходе самолета.Пользователи Instagram оценили растяжку стюардессы и сравнили ее с артисткой балета. Некоторые написали, что она выглядит как "модель и гимнастка" одновременно."Шикарная женщина с прекрасными ногами", — написал s.dunkley262."Обслуживает оба ряда одновременно", — пошутил rainbowocean20."Как бы я хотел оказаться на том самолете", — говорится в записи marcpaoloalleaume.При этом некоторые комментаторы осудили столь "дерзкую" позу бортпроводницы в коротком платье."Непонятно, это стюардесса или сотрудница цирка", — отметил uminuomar.

https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577527350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире