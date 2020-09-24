https://ria.ru/20200924/facebook-1577736289.html

Facebook удалил три сети аккаунтов из России

Компания Facebook объявила в четверг о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T23:18

2020-09-24T23:18

2020-09-24T23:18

facebook

сирия

сша

грузия

технологии

общество

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook объявила в четверг о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства"."Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России", - говорится в сообщении на сайте компании.Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram."Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в меньшей степени на <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. Небольшая часть этой активности была направлена на <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> и США", - сказано на сайте.Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском."Около 8500 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 9500 аккаунтов присоединились к одной или более из этих групп, и около 7500 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.Кроме того, была удалена "небольшая сеть" из одной страницы, пяти аккаунтов, одной группы на Facebook и трех учетных записей в Instagram. Там преимущественно фигурировали темы Турции, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Эти ресурсы старались увести пользователей на сайт, выдававший себя за независимую дискуссионную площадку в Турции, сказано в пресс-релизе."Около 4900 аккаунтов были подписаны на эту страницу, один аккаунт присоединился к этой группе, и около 5600 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении. Кроме того, около 4800 долларов было потрачено в евро и рублях на рекламу.Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram."Эта сеть происходила из России и была сфокусирована на мировой аудитории, соседних с Россией странах, включая Белоруссию", - говорится в сообщении.Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, выдавая публикации в том числе о выборах в Белоруссии на русском и английском. На рекламу там было потрачено около 10 тысяч долларов в рублях."Около 59000 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 2000 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200806/1575427532.html

https://ria.ru/20200725/1574896125.html

https://ria.ru/20200922/facebook-1577603543.html

Sergej Klassen Пора уже сам *Фасебуук* удалить в России. Это же просто невозможно... их цензура, в угоду политики США. А контакты и без американских холуёв можно организовать 21

Ненавал Трамп Я рад. Фейсбук, удали уже все сети из России и свали отсюда сам. Спасибо 20

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сирия

сша

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, сирия, сша, грузия, технологии, общество