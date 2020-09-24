Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/facebook-1577736289.html
Facebook удалил три сети аккаунтов из России
Компания Facebook объявила в четверг о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T23:18
2020-09-24T23:18
facebook
сирия
сша
грузия
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148803/04/1488030474_0:152:3101:1896_1400x0_80_0_0_ed91c843b4f0835f07a13813d2ecf243.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook объявила в четверг о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства"."Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России", - говорится в сообщении на сайте компании.Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram."Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в меньшей степени на <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. Небольшая часть этой активности была направлена на <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> и США", - сказано на сайте.Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском."Около 8500 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 9500 аккаунтов присоединились к одной или более из этих групп, и около 7500 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.Кроме того, была удалена "небольшая сеть" из одной страницы, пяти аккаунтов, одной группы на Facebook и трех учетных записей в Instagram. Там преимущественно фигурировали темы Турции, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Эти ресурсы старались увести пользователей на сайт, выдававший себя за независимую дискуссионную площадку в Турции, сказано в пресс-релизе."Около 4900 аккаунтов были подписаны на эту страницу, один аккаунт присоединился к этой группе, и около 5600 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении. Кроме того, около 4800 долларов было потрачено в евро и рублях на рекламу.Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram."Эта сеть происходила из России и была сфокусирована на мировой аудитории, соседних с Россией странах, включая Белоруссию", - говорится в сообщении.Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, выдавая публикации в том числе о выборах в Белоруссии на русском и английском. На рекламу там было потрачено около 10 тысяч долларов в рублях."Около 59000 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 2000 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200806/1575427532.html
https://ria.ru/20200725/1574896125.html
https://ria.ru/20200922/facebook-1577603543.html
Пора уже сам *Фасебуук* удалить в России. Это же просто невозможно... их цензура, в угоду политики США. А контакты и без американских холуёв можно организовать
21
Я рад. Фейсбук, удали уже все сети из России и свали отсюда сам. Спасибо
20
9
сирия
сша
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148803/04/1488030474_186:0:2915:2047_1400x0_80_0_0_c40aeab54c38a398356787418c24652e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, сирия, сша, грузия, технологии, общество

Facebook удалил три сети аккаунтов из России

23:18 24.09.2020
1885
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Компания Facebook объявила в четверг о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства".
"Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России", - говорится в сообщении на сайте компании.
Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.
"Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдавии. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США", - сказано на сайте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 05:03Распространение нового коронавируса
Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском.
"Около 8500 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 9500 аккаунтов присоединились к одной или более из этих групп, и около 7500 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.
Кроме того, была удалена "небольшая сеть" из одной страницы, пяти аккаунтов, одной группы на Facebook и трех учетных записей в Instagram. Там преимущественно фигурировали темы Турции, Европы и США. Эти ресурсы старались увести пользователей на сайт, выдававший себя за независимую дискуссионную площадку в Турции, сказано в пресс-релизе.
"Около 4900 аккаунтов были подписаны на эту страницу, один аккаунт присоединился к этой группе, и около 5600 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении. Кроме того, около 4800 долларов было потрачено в евро и рублях на рекламу.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 03:47
Twitter и Facebook удалили аккаунты союзников Болсонару
Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram.
"Эта сеть происходила из России и была сфокусирована на мировой аудитории, соседних с Россией странах, включая Белоруссию", - говорится в сообщении.
Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, выдавая публикации в том числе о выборах в Белоруссии на русском и английском. На рекламу там было потрачено около 10 тысяч долларов в рублях.
"Около 59000 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 2000 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 15:01
Facebook пообещал принять меры в случае "хаоса" после выборов в США
1531011733
Обсудить9
FacebookСирияСШАГрузияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Пора уже сам *Фасебуук* удалить в России. Это же просто невозможно... их цензура, в угоду политики США. А контакты и без американских холуёв можно организовать
24 сентября, 23:28
Sergej KlassenSergej Klassen
1901001
Я рад. Фейсбук, удали уже все сети из России и свали отсюда сам. Спасибо
24 сентября, 23:23
НТНенавал Трамп
1510013
Рекомендуем
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Картофельные чипсы
Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
Молельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в Хрустальную ночь 1938 года
В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Автомобиль Следственного комитета России
В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Вспышка на солнце
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Сотрудник полиции
В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Судейский молоток
В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния