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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/evrokomissiya-1577705234.html
Глава ЕК обсудила с премьерами Польши, Венгрии и Чехии "план для Минска"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила в четверг с премьер-министрами Венгрии Виктором Орбаном, Польши Матеушем Моравецким и Чехии Андреем РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:38
2020-09-24T14:23
протесты в белоруссии
матеуш моравецкий
вишеградская группа
александр лукашенко
виктор орбан
еврокомиссия
чехия
белоруссия
венгрия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> обсудила в четверг с премьер-министрами <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Orban/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Орбаном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеушем Моравецким</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Андреем Бабишем вопросы восстановления европейской экономики, климат, а также "экономический план по Белоруссии", написала фон дер Ляйен в Twitter."Хорошая дискуссия с Виктором Орбаном, Андреем Бабишем и Матеушем Моравецким по бюджету ЕС, плану восстановления, климату, правовому государству и экономическому плану для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, который они представили", - написала глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a>.Она добавила, что стороны договорились "тесно сотрудничать по этим важным темам".<a href="http://ria.ru/organization_Vyshegradskaja_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Вишеградская группа</a> (Венгрия, Польша, <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакия</a>, Чехия) ранее сообщила, что на предстоящем в начале октября внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Речь идет о проекте экономического сотрудничества, в том числе о поддержке малых и средних фирм, об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах, безвизовом перемещении для граждан Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября. Он созван для обсуждения экономических последствий пандемии и путей их преодоления. На обсуждение также будет вынесен ряд острых международных вопросов, включая ситуацию в Белоруссии и кризис в <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземном море</a> между <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> и <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> с одной стороны, которых поддерживает ЕС, и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> - с другой.
https://ria.ru/20200922/tikhanovskaya-1577588189.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576920234.html
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чехия
белоруссия
венгрия
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матеуш моравецкий, вишеградская группа, александр лукашенко, виктор орбан, еврокомиссия, чехия, белоруссия, венгрия, в мире

Глава ЕК обсудила с премьерами Польши, Венгрии и Чехии "план для Минска"

13:38 24.09.2020 (обновлено: 14:23 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила в четверг с премьер-министрами Венгрии Виктором Орбаном, Польши Матеушем Моравецким и Чехии Андреем Бабишем вопросы восстановления европейской экономики, климат, а также "экономический план по Белоруссии", написала фон дер Ляйен в Twitter.
"Хорошая дискуссия с Виктором Орбаном, Андреем Бабишем и Матеушем Моравецким по бюджету ЕС, плану восстановления, климату, правовому государству и экономическому плану для Белоруссии, который они представили", - написала глава ЕК.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 11:26Протесты в Белоруссии
Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии
Она добавила, что стороны договорились "тесно сотрудничать по этим важным темам".
Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) ранее сообщила, что на предстоящем в начале октября внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Речь идет о проекте экономического сотрудничества, в том числе о поддержке малых и средних фирм, об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах, безвизовом перемещении для граждан Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября. Он созван для обсуждения экономических последствий пандемии и путей их преодоления. На обсуждение также будет вынесен ряд острых международных вопросов, включая ситуацию в Белоруссии и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией с одной стороны, которых поддерживает ЕС, и Турцией - с другой.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 11:37Протесты в Белоруссии
Совет Европы предложил Белоруссии помощь в нормализации ситуации
132000759
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Протесты в БелоруссииМатеуш МоравецкийВишеградская группаАлександр ЛукашенкоВиктор ОрбанЕврокомиссияЧехияБелоруссияВенгрияВ мире
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