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https://ria.ru/20200924/benzin-1577729898.html
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России с 14 по 20 сентября выросла на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей - до 45,75 рубля за литр, а на дизельное... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:34
2020-09-24T19:34
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-98
аи-92
аи-95
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Средняя розничная цена на бензин в России с 14 по 20 сентября выросла на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей - до 45,75 рубля за литр, а на дизельное топливо - снизилась на 2 копейки, до 48,02 рубля за литр, свидетельствуют материалы <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.При этом, по данным статистического ведомства, к 21 сентября средняя розничная цена на бензин марки <a href="http://ria.ru/product_AI_92/" target="_blank" data-auto="true">Аи-92</a> осталась на уровне 43,16 рубля за литр, <a href="http://ria.ru/product_AI_95/" target="_blank" data-auto="true">Аи-95</a> - на уровне 46,93 рубля за литр, а бензин <a href="http://ria.ru/product_AI_98/" target="_blank" data-auto="true">Аи-98</a> подорожал на 7 копеек, до 53,06 рубля за литр.Рост цен на автомобильный бензин за эту неделю был отмечен в 19 центрах субъектов РФ, более всего он подорожал во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, более всего в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a> – на 0,2%.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> за прошедший период цены на бензин не изменились.При этом производство бензина в РФ с 14 по 20 сентября увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 766,2 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 1,5%, до 1,467 миллиона тонн.
https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html
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РИА Новости
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федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-98, аи-92, аи-95, экономика

Росстат рассказал о росте цен на бензин

19:34 24.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России с 14 по 20 сентября выросла на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей - до 45,75 рубля за литр, а на дизельное топливо - снизилась на 2 копейки, до 48,02 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
При этом, по данным статистического ведомства, к 21 сентября средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 осталась на уровне 43,16 рубля за литр, Аи-95 - на уровне 46,93 рубля за литр, а бензин Аи-98 подорожал на 7 копеек, до 53,06 рубля за литр.
Рост цен на автомобильный бензин за эту неделю был отмечен в 19 центрах субъектов РФ, более всего он подорожал во Владивостоке и Грозном – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, более всего в Костроме – на 0,2%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
При этом производство бензина в РФ с 14 по 20 сентября увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 766,2 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 1,5%, до 1,467 миллиона тонн.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)АИ-98АИ-92АИ-95Экономика
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