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https://ria.ru/20200924/aerogel-1577698972.html
Ученые разработали аэрогели для остановки массивных кровотечений
Российские ученые разработали аэрогели, способные быстро останавливать массивные кровотечения, испытания на животных показали, что частицы аэрогеля... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:13
2020-09-24T12:13
риа наука
россия
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российские ученые разработали аэрогели, способные быстро останавливать массивные кровотечения, испытания на животных показали, что частицы аэрогеля останавливают кровотечение за 2-3 минуты, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ им. Д.И. Менделеева."Ученые из РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали аэрогели на основе биополимера хитозана для быстрой остановки массивных кровотечений. Это высокопористые частицы, которые можно локально вводить в раны: они разбухают, впитывая эритроциты и другие компоненты крови, и в результате образуется плотный кровяной сгусток", - говорится в сообщении.Ученые провели испытания на лабораторных животных, которые показали, что частицы аэрогелей останавливают кровотечение за 2-3 минуты, кроме того они не обладают характерными недостатками или побочными действиями прямых аналогов, представленных на рынке, уточнили в пресс-службе.Обильные кровопотери являются основной причиной смерти при травмах, подчеркнули в учреждении. Остановить кровь можно разными способами, в том числе с помощью перевязочных средств, но возможны случаи массивных пульсирующих кровотечений, во время которых человек может потерять критическое количество крови за считанные минуты, и обычными способами с ними не справиться, пояснили в пресс-службе.Сейчас такие кровотечения останавливают в основном с помощью пористых материалов на основе цеолитов, но они могут оставлять на теле ожоги, поэтому ученые ищут новые кровоостанавливающие материалы, которые будут эффективными и безопасными, отметили в пресс-службе."Разработка российских ученых основана на хитозане - популярном биополимере, который получают из панцирей ракообразных. У него высокая биосовместимость, и поэтому хитозан используют в покрытиях протезов (в том числе искусственных клапанов сердца), системах адресной доставки лекарств, каркасов для восстановления костной ткани и других биомедицинских целях. А в новой работе ученые сделали на основе хитозана аэрогель - так называют твердые, высокопористые материалы, которые на 99% состоят из воздуха. Они обладают такой большой суммарной площадью пор, что если бы их все можно было раскатать на одной плоскости, тогда 10 граммов аэрогеля хватило бы для одного футбольного поля", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200408/1569725565.html
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россия, открытия - риа наука

Ученые разработали аэрогели для остановки массивных кровотечений

12:13 24.09.2020
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© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Fotolia / capifrutta
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские ученые разработали аэрогели, способные быстро останавливать массивные кровотечения, испытания на животных показали, что частицы аэрогеля останавливают кровотечение за 2-3 минуты, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ им. Д.И. Менделеева.
"Ученые из РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали аэрогели на основе биополимера хитозана для быстрой остановки массивных кровотечений. Это высокопористые частицы, которые можно локально вводить в раны: они разбухают, впитывая эритроциты и другие компоненты крови, и в результате образуется плотный кровяной сгусток", - говорится в сообщении.
Ученые провели испытания на лабораторных животных, которые показали, что частицы аэрогелей останавливают кровотечение за 2-3 минуты, кроме того они не обладают характерными недостатками или побочными действиями прямых аналогов, представленных на рынке, уточнили в пресс-службе.
Обильные кровопотери являются основной причиной смерти при травмах, подчеркнули в учреждении. Остановить кровь можно разными способами, в том числе с помощью перевязочных средств, но возможны случаи массивных пульсирующих кровотечений, во время которых человек может потерять критическое количество крови за считанные минуты, и обычными способами с ними не справиться, пояснили в пресс-службе.
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Сейчас такие кровотечения останавливают в основном с помощью пористых материалов на основе цеолитов, но они могут оставлять на теле ожоги, поэтому ученые ищут новые кровоостанавливающие материалы, которые будут эффективными и безопасными, отметили в пресс-службе.
"Разработка российских ученых основана на хитозане - популярном биополимере, который получают из панцирей ракообразных. У него высокая биосовместимость, и поэтому хитозан используют в покрытиях протезов (в том числе искусственных клапанов сердца), системах адресной доставки лекарств, каркасов для восстановления костной ткани и других биомедицинских целях. А в новой работе ученые сделали на основе хитозана аэрогель - так называют твердые, высокопористые материалы, которые на 99% состоят из воздуха. Они обладают такой большой суммарной площадью пор, что если бы их все можно было раскатать на одной плоскости, тогда 10 граммов аэрогеля хватило бы для одного футбольного поля", - сообщили в пресс-службе.
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