https://ria.ru/20200923/zemletryaseniya-1577622041.html

Байкальское землетрясение. Что за этим скрывается

В ночь на 22 сентября на Байкале произошло землетрясение магнитудой почти шесть, затем афтершок. "Деревянный дом ходил ходуном!" — описывал в соцсетях... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

2020-09-23T10:25

риа наука

тихий океан

атлантический океан

земля - риа наука

байкал

африка

землетрясение

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. </strong>В ночь на 22 сентября на <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкале</a> произошло землетрясение магнитудой почти шесть, затем афтершок. "Деревянный дом ходил ходуном!" — описывал в соцсетях случившееся один из очевидцев. По всей Бурятии ощущались толчки, многие люди испугались, поскольку лет десять уже не было ничего подобного. РИА Новости разбирается, почему в стабильных регионах планеты, посреди больших континентов, внезапно начинает трясти.Неоазиатский океан и континент СибирьСейсмическая активность на Байкале — не редкость. В центральной части озера с 2001 по 2012 год зарегистрировали более 19 тысяч землетрясений, в основном слабых. Однако в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> этот регион относят к субъектам первой степени опасности. Интенсивность толчков здесь может достигать девяти баллов, как это случилось 29 августа 1959 года (магнитуда 6,8). Пострадал <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутск</a>, досталось и другим населенным пунктам. За столетие до этого, 12 января 1862 года, в результате катастрофического землетрясения образовался залив Провал на восточном берегу Байкала. На этом фоне нынешнее землетрясение практически рядовое. По расчетам ученых, сейсмические толчки большой интенсивности не стоит ждать в этом регионе чаще, чем раз в три сотни лет. Геологи систематически исследуют Байкал с начала XX века. В 1960-х они доказали, что его впадина образовалась так же, как цепочка озер Восточно-Африканской рифтовой долины. Байкал — это крупный разлом в земной коре, рифт. Такие структуры хорошо известны в океанах, но откуда они на континентах? По современным представлениям, это результат движения масс в горячих недрах Земли. Если снизу всплывает гигантский пузырь магмы, ломаются даже мощные древние континентальные плиты. Возникает система разломов, края которых постепенно раздвигаются, дно углубляется, впадина наполняет водой — формируется море, затем океан. Именно так образовались Красное море, Атлантический океан. Исследователи из Лимнологического института СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="https://elibrary.ru/item.asp?id=21583561">доказали</a>, что Байкал постепенно превращается в океан. На это указывают его строение, тип осадков, скопления газовых гидратов, нефти, гидротермальные источники, специфический подводный мир. Дно Байкала опустилось на километр не более миллиона лет назад, а современной глубины в 1600 метров озеро достигло 150 тысяч лет назад. Рифт раздвигается в год на четыре миллиметра. Через 200 миллионов лет, если процесс не остановится — а такое в геологической истории случается, — Байкал превратится в настоящий океан. Ученые предлагают назвать его Неоазиатским. Сибирь же будет отдельным континентом. Африка раскалываетсяСамый длинный глубинный разлом посреди континента — Великая рифтовая долина в Восточной Африке. Она тянется на пять тысяч километров от <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> до <a href="http://ria.ru/location_Mozambique/" target="_blank" data-auto="true">Мозамбика</a> и отмечена цепочкой активных вулканов и озер, среди которых самое глубокое — Танганьика — лишь немного уступает Байкалу. Восточно-Африканский рифт начал формироваться более 25 миллионов лет назад и сильно перестроил эту часть континента, запустив цепочку событий, которые в итоге привели к возникновению здесь идеальных условий для эволюции приматов. Тут не бывает катастрофических землетрясений, как в Тихоокеанском регионе или Восточной Азии. Однако потряхивает регулярно. Магнитуда толчков достигает семи, глубина очагов — более 30 километров, это граница Мохоровичича, разделяющая мантию и земную кору. Волнение на континентеВ отличие от Байкала, Восточно-Европейская платформа, где расположены <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, считаются сейсмически безопасными. Сюда доходят разве что волны от сильных землетрясений в <a href="http://ria.ru/location_Karpaty/" target="_blank" data-auto="true">Карпатах</a>. Последнее такое событие произошло 4 марта 1977 года. Эпицентр располагался в зоне Вранча в <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, а в Москве и области на уровне земли ощущались колебания в четыре балла, на высоких этажах — шесть-семь баллов.Минуло несколько десятилетий, это землетрясение вспоминают только москвичи старшего поколения да ученые в научных статьях. Казалось, центру России ничто такое не грозит. И вдруг 24 мая 2013 года в Москве задрожала земля. Верхние этажи высотных зданий раскачивались, у людей кружилась голова, многие выбежали из дома. На Лесной улице из девятиэтажек эвакуировали порядка 400 человек.Это вызвало большой резонанс, породило волну дезинформации в Сети. Между тем геологи настаивают, что это всего лишь отголоски землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском море</a>. Его очаг располагался на глубине 600 километров — в активной зоне, где Тихоокеанская плита подныривает под окраину континента. Там трясет часто и сильно. Сейсмические волны от Охотского моря пробежали 6500 километров и достигли европейской части страны. Такое за триста лет наблюдений зафиксировано впервые. По <a href="http://mi.mathnet.ru/dan50021">оценкам</a> Андрея Никонова из Института физики Земли РАН, очень сильные землетрясения в Карпатах, способные отдаваться на дальние расстояния, происходят не чаще раза в шестьсот лет.

тихий океан

атлантический океан

байкал

африка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, атлантический океан, земля - риа наука, байкал, африка, землетрясение