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https://ria.ru/20200923/zemletryaseniya-1577622041.html
Байкальское землетрясение. Что за этим скрывается
В ночь на 22 сентября на Байкале произошло землетрясение магнитудой почти шесть, затем афтершок. "Деревянный дом ходил ходуном!" — описывал в соцсетях... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:00
2020-09-23T10:25
риа наука
тихий океан
атлантический океан
земля - риа наука
байкал
африка
землетрясение
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. </strong>В ночь на 22 сентября на <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкале</a> произошло землетрясение магнитудой почти шесть, затем афтершок. "Деревянный дом ходил ходуном!" — описывал в соцсетях случившееся один из очевидцев. По всей Бурятии ощущались толчки, многие люди испугались, поскольку лет десять уже не было ничего подобного. РИА Новости разбирается, почему в стабильных регионах планеты, посреди больших континентов, внезапно начинает трясти.Неоазиатский океан и континент СибирьСейсмическая активность на Байкале — не редкость. В центральной части озера с 2001 по 2012 год зарегистрировали более 19 тысяч землетрясений, в основном слабых. Однако в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> этот регион относят к субъектам первой степени опасности. Интенсивность толчков здесь может достигать девяти баллов, как это случилось 29 августа 1959 года (магнитуда 6,8). Пострадал <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутск</a>, досталось и другим населенным пунктам. За столетие до этого, 12 января 1862 года, в результате катастрофического землетрясения образовался залив Провал на восточном берегу Байкала. На этом фоне нынешнее землетрясение практически рядовое. По расчетам ученых, сейсмические толчки большой интенсивности не стоит ждать в этом регионе чаще, чем раз в три сотни лет. Геологи систематически исследуют Байкал с начала XX века. В 1960-х они доказали, что его впадина образовалась так же, как цепочка озер Восточно-Африканской рифтовой долины. Байкал — это крупный разлом в земной коре, рифт. Такие структуры хорошо известны в океанах, но откуда они на континентах? По современным представлениям, это результат движения масс в горячих недрах Земли. Если снизу всплывает гигантский пузырь магмы, ломаются даже мощные древние континентальные плиты. Возникает система разломов, края которых постепенно раздвигаются, дно углубляется, впадина наполняет водой — формируется море, затем океан. Именно так образовались Красное море, Атлантический океан. Исследователи из Лимнологического института СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="https://elibrary.ru/item.asp?id=21583561">доказали</a>, что Байкал постепенно превращается в океан. На это указывают его строение, тип осадков, скопления газовых гидратов, нефти, гидротермальные источники, специфический подводный мир. Дно Байкала опустилось на километр не более миллиона лет назад, а современной глубины в 1600 метров озеро достигло 150 тысяч лет назад. Рифт раздвигается в год на четыре миллиметра. Через 200 миллионов лет, если процесс не остановится — а такое в геологической истории случается, — Байкал превратится в настоящий океан. Ученые предлагают назвать его Неоазиатским. Сибирь же будет отдельным континентом. Африка раскалываетсяСамый длинный глубинный разлом посреди континента — Великая рифтовая долина в Восточной Африке. Она тянется на пять тысяч километров от <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> до <a href="http://ria.ru/location_Mozambique/" target="_blank" data-auto="true">Мозамбика</a> и отмечена цепочкой активных вулканов и озер, среди которых самое глубокое — Танганьика — лишь немного уступает Байкалу. Восточно-Африканский рифт начал формироваться более 25 миллионов лет назад и сильно перестроил эту часть континента, запустив цепочку событий, которые в итоге привели к возникновению здесь идеальных условий для эволюции приматов. Тут не бывает катастрофических землетрясений, как в Тихоокеанском регионе или Восточной Азии. Однако потряхивает регулярно. Магнитуда толчков достигает семи, глубина очагов — более 30 километров, это граница Мохоровичича, разделяющая мантию и земную кору. Волнение на континентеВ отличие от Байкала, Восточно-Европейская платформа, где расположены <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, считаются сейсмически безопасными. Сюда доходят разве что волны от сильных землетрясений в <a href="http://ria.ru/location_Karpaty/" target="_blank" data-auto="true">Карпатах</a>. Последнее такое событие произошло 4 марта 1977 года. Эпицентр располагался в зоне Вранча в <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, а в Москве и области на уровне земли ощущались колебания в четыре балла, на высоких этажах — шесть-семь баллов.Минуло несколько десятилетий, это землетрясение вспоминают только москвичи старшего поколения да ученые в научных статьях. Казалось, центру России ничто такое не грозит. И вдруг 24 мая 2013 года в Москве задрожала земля. Верхние этажи высотных зданий раскачивались, у людей кружилась голова, многие выбежали из дома. На Лесной улице из девятиэтажек эвакуировали порядка 400 человек.Это вызвало большой резонанс, породило волну дезинформации в Сети. Между тем геологи настаивают, что это всего лишь отголоски землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотском море</a>. Его очаг располагался на глубине 600 километров — в активной зоне, где Тихоокеанская плита подныривает под окраину континента. Там трясет часто и сильно. Сейсмические волны от Охотского моря пробежали 6500 километров и достигли европейской части страны. Такое за триста лет наблюдений зафиксировано впервые. По <a href="http://mi.mathnet.ru/dan50021">оценкам</a> Андрея Никонова из Института физики Земли РАН, очень сильные землетрясения в Карпатах, способные отдаваться на дальние расстояния, происходят не чаще раза в шестьсот лет.
тихий океан
атлантический океан
байкал
африка
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тихий океан, атлантический океан, земля - риа наука, байкал, африка, землетрясение

Байкальское землетрясение. Что за этим скрывается

08:00 23.09.2020 (обновлено: 10:25 23.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкКрутые уступы острова Ольхон говорят о том, что Байкал располагается в глубинном разломе
Крутые уступы острова Ольхон говорят о том, что Байкал располагается в глубинном разломе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Крутые уступы острова Ольхон говорят о том, что Байкал располагается в глубинном разломе
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В ночь на 22 сентября на Байкале произошло землетрясение магнитудой почти шесть, затем афтершок. "Деревянный дом ходил ходуном!" — описывал в соцсетях случившееся один из очевидцев. По всей Бурятии ощущались толчки, многие люди испугались, поскольку лет десять уже не было ничего подобного. РИА Новости разбирается, почему в стабильных регионах планеты, посреди больших континентов, внезапно начинает трясти.

Неоазиатский океан и континент Сибирь

Сейсмическая активность на Байкале — не редкость. В центральной части озера с 2001 по 2012 год зарегистрировали более 19 тысяч землетрясений, в основном слабых. Однако в МЧС этот регион относят к субъектам первой степени опасности. Интенсивность толчков здесь может достигать девяти баллов, как это случилось 29 августа 1959 года (магнитуда 6,8). Пострадал Иркутск, досталось и другим населенным пунктам.
За столетие до этого, 12 января 1862 года, в результате катастрофического землетрясения образовался залив Провал на восточном берегу Байкала. На этом фоне нынешнее землетрясение практически рядовое. По расчетам ученых, сейсмические толчки большой интенсивности не стоит ждать в этом регионе чаще, чем раз в три сотни лет.
© Мац В.Д., Гранина Л.З., Ефимова И.М., 2014Байкальская рифтовая зона. Цифрами на схеме обозначены крупные рифтовые впадины: Дархатская (1), Косогол (2), Тункинская (3), Южнобайкальская (4), Северобайкальская (5), Усть-Баргузинская (6), Баргузинская (7), Верхнеангарская (8), Ципинская (9), Муйская (10), Чарская (11), Токкийская (12)
Байкальская рифтовая зона. Цифрами на схеме обозначены крупные рифтовые впадины: Дархатская (1), Косогол (2), Тункинская (3), Южнобайкальская (4), Северобайкальская (5), Усть-Баргузинская (6), Баргузинская (7), Верхнеангарская (8), Ципинская (9), Муйская (10), Чарская (11), Токкийская (12) - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Мац В.Д., Гранина Л.З., Ефимова И.М., 2014
Байкальская рифтовая зона. Цифрами на схеме обозначены крупные рифтовые впадины: Дархатская (1), Косогол (2), Тункинская (3), Южнобайкальская (4), Северобайкальская (5), Усть-Баргузинская (6), Баргузинская (7), Верхнеангарская (8), Ципинская (9), Муйская (10), Чарская (11), Токкийская (12)
Геологи систематически исследуют Байкал с начала XX века. В 1960-х они доказали, что его впадина образовалась так же, как цепочка озер Восточно-Африканской рифтовой долины. Байкал — это крупный разлом в земной коре, рифт. Такие структуры хорошо известны в океанах, но откуда они на континентах? По современным представлениям, это результат движения масс в горячих недрах Земли. Если снизу всплывает гигантский пузырь магмы, ломаются даже мощные древние континентальные плиты. Возникает система разломов, края которых постепенно раздвигаются, дно углубляется, впадина наполняет водой — формируется море, затем океан. Именно так образовались Красное море, Атлантический океан.
Исследователи из Лимнологического института СО РАН доказали, что Байкал постепенно превращается в океан. На это указывают его строение, тип осадков, скопления газовых гидратов, нефти, гидротермальные источники, специфический подводный мир.
Дно Байкала опустилось на километр не более миллиона лет назад, а современной глубины в 1600 метров озеро достигло 150 тысяч лет назад. Рифт раздвигается в год на четыре миллиметра. Через 200 миллионов лет, если процесс не остановится — а такое в геологической истории случается, — Байкал превратится в настоящий океан. Ученые предлагают назвать его Неоазиатским. Сибирь же будет отдельным континентом.
© Мац В.Д., Гранина Л.З., Ефимова И.М., 2014Эволюция континентального рифта: от просто впадины до сложной структуры океанического дна
Грабеновые структуры рифтовых впадин: а — простой симметричный грабен; б — ступенчатый (телескопированный); в — клавиатура блоков; г — асимметричный грабен; д — полуграбен на наклонном блоке; е — комбинация полуграбенов; ж — система из односторонне наклоненных блоков, относительно смещенных по листрическим сбросам и опирающихся на субгоризонтальную поверхность срыва растяжения (детачмент) - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Мац В.Д., Гранина Л.З., Ефимова И.М., 2014
Эволюция континентального рифта: от просто впадины до сложной структуры океанического дна

Африка раскалывается

Самый длинный глубинный разлом посреди континента — Великая рифтовая долина в Восточной Африке. Она тянется на пять тысяч километров от Ливана до Мозамбика и отмечена цепочкой активных вулканов и озер, среди которых самое глубокое — Танганьика — лишь немного уступает Байкалу.
Восточно-Африканский рифт начал формироваться более 25 миллионов лет назад и сильно перестроил эту часть континента, запустив цепочку событий, которые в итоге привели к возникновению здесь идеальных условий для эволюции приматов.
Тут не бывает катастрофических землетрясений, как в Тихоокеанском регионе или Восточной Азии. Однако потряхивает регулярно. Магнитуда толчков достигает семи, глубина очагов — более 30 километров, это граница Мохоровичича, разделяющая мантию и земную кору.
© Eric Roberts, James Cook UniversityВосточно-Африканская рифтовая долина начала образовываться 25 миллионов лет назад. В центре — озеро Танганьика
Восточно-Африканская рифтовая долина - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Eric Roberts, James Cook University
Восточно-Африканская рифтовая долина начала образовываться 25 миллионов лет назад. В центре — озеро Танганьика

Волнение на континенте

В отличие от Байкала, Восточно-Европейская платформа, где расположены Москва и Санкт-Петербург, считаются сейсмически безопасными. Сюда доходят разве что волны от сильных землетрясений в Карпатах. Последнее такое событие произошло 4 марта 1977 года. Эпицентр располагался в зоне Вранча в Румынии, а в Москве и области на уровне земли ощущались колебания в четыре балла, на высоких этажах — шесть-семь баллов.
Минуло несколько десятилетий, это землетрясение вспоминают только москвичи старшего поколения да ученые в научных статьях. Казалось, центру России ничто такое не грозит. И вдруг 24 мая 2013 года в Москве задрожала земля. Верхние этажи высотных зданий раскачивались, у людей кружилась голова, многие выбежали из дома. На Лесной улице из девятиэтажек эвакуировали порядка 400 человек.
Это вызвало большой резонанс, породило волну дезинформации в Сети. Между тем геологи настаивают, что это всего лишь отголоски землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Охотском море. Его очаг располагался на глубине 600 километров — в активной зоне, где Тихоокеанская плита подныривает под окраину континента. Там трясет часто и сильно.
Сейсмические волны от Охотского моря пробежали 6500 километров и достигли европейской части страны. Такое за триста лет наблюдений зафиксировано впервые. По оценкам Андрея Никонова из Института физики Земли РАН, очень сильные землетрясения в Карпатах, способные отдаваться на дальние расстояния, происходят не чаще раза в шестьсот лет.
© Иллюстрация РИА Новости . Жигалин и др., 2014Сейсмическая обстановка в Москве не изменилась, она такая же, как сотни лет назад. Однако высотное и подземное строительство, скученность людей представляют факторы повышенного риска при землетрясениях
Изменения статических нагрузок от веса сооружений в Москве за 200 лет - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Жигалин и др., 2014
Сейсмическая обстановка в Москве не изменилась, она такая же, как сотни лет назад. Однако высотное и подземное строительство, скученность людей представляют факторы повышенного риска при землетрясениях
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РИА НаукаТихий океанАтлантический океанЗемля - РИА НаукаБайкалАфрикаЗемлетрясение
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