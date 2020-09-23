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Акции "Яндекса" подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка
Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк, во вторник в ходе торгов на московской бирже обновили исторический максимум, взлетев... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T01:45
2020-09-23T10:47
tcs group holding plc
яндекс
олег тиньков
аркадий волож
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Депозитарные расписки <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group Holding</a>, в которую входит <a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank/" target="_blank">Тинькофф-банк</a>, во вторник в ходе торгов на московской бирже обновили исторический максимум, взлетев выше чем на 12 процентов, акции <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекса"</a> подорожали более чем на восемь процентов, что является максимумом с 8 сентября, на фоне сообщений о покупке "Яндексом" TCS, следует из данных торгов.К закрытию дополнительных торгов депозитарные расписки TCS подорожали на 10,79 процента, до 2165 рублей, акции "Яндекса" — на 8,22 процента, до 4,9 тысячи рублей.Акции "Яндекса" вечером уперлись в верхнюю планку и оставались на этом уровне до закрытия торгов.После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании. Чуть позже "Яндекс" подтвердил факт переговоров о возможной покупке всего пакета акций TCS Group и озвученные ею основные условия сделки.Как заявил РИА Новости аналитик БКС Егор Дахтлер, возможная покупка TCS Group интернет-компанией "Яндекс" не приведет к бегству клиентов из финансовой группы, между компаниями возможен синергетический эффект в плане продуктов и клиентской базы. Эксперт также напомнил, что котировки TCS Group уже позитивно отреагировали на новость, и отметил, что ожидает дальнейшей позитивной динамики от стоимости ее акций.Основатель TCS Group <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank">Олег Тиньков</a> летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank">Волож</a> пообещал обсудить это предложение.Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4 процента акций TCS Group, менеджменту — 6,5 процента, остальные 53,1 процента акций находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200917/yandeksdengi-1577376079.html
https://ria.ru/20200909/yandeks-1576965536.html
Я не хочу, чтобы Яндекс владел банком, с которым я сотрудничаю. Эта компания навязчивой неубиваемой рекламы, везде лезет.
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tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, аркадий волож, тинькофф. кредитные системы, экономика

Акции "Яндекса" подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

01:45 23.09.2020 (обновлено: 10:47 23.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк, во вторник в ходе торгов на московской бирже обновили исторический максимум, взлетев выше чем на 12 процентов, акции "Яндекса" подорожали более чем на восемь процентов, что является максимумом с 8 сентября, на фоне сообщений о покупке "Яндексом" TCS, следует из данных торгов.
К закрытию дополнительных торгов депозитарные расписки TCS подорожали на 10,79 процента, до 2165 рублей, акции "Яндекса" — на 8,22 процента, до 4,9 тысячи рублей.
Акции "Яндекса" вечером уперлись в верхнюю планку и оставались на этом уровне до закрытия торгов.
После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании. Чуть позже "Яндекс" подтвердил факт переговоров о возможной покупке всего пакета акций TCS Group и озвученные ею основные условия сделки.
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Как заявил РИА Новости аналитик БКС Егор Дахтлер, возможная покупка TCS Group интернет-компанией "Яндекс" не приведет к бегству клиентов из финансовой группы, между компаниями возможен синергетический эффект в плане продуктов и клиентской базы. Эксперт также напомнил, что котировки TCS Group уже позитивно отреагировали на новость, и отметил, что ожидает дальнейшей позитивной динамики от стоимости ее акций.
Основатель TCS Group Олег Тиньков летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож пообещал обсудить это предложение.
Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4 процента акций TCS Group, менеджменту — 6,5 процента, остальные 53,1 процента акций находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
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TCS Group Holding PLCЯндексОлег ТиньковАркадий ВоложТинькофф. Кредитные СистемыЭкономика
Популярные комментарии
Я не хочу, чтобы Яндекс владел банком, с которым я сотрудничаю. Эта компания навязчивой неубиваемой рекламы, везде лезет.
23 сентября, 08:07
ТХТолькоЗа Хорошее
1610001
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