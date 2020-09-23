https://ria.ru/20200923/yandex-1577631919.html

Акции "Яндекса" подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк, во вторник в ходе торгов на московской бирже обновили исторический максимум, взлетев... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T01:45

2020-09-23T01:45

2020-09-23T10:47

tcs group holding plc

яндекс

олег тиньков

аркадий волож

тинькофф. кредитные системы

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Депозитарные расписки <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group Holding</a>, в которую входит <a href="https://ria.ru/organization_Tinkoff_Kreditnye_Sistemy_bank/" target="_blank">Тинькофф-банк</a>, во вторник в ходе торгов на московской бирже обновили исторический максимум, взлетев выше чем на 12 процентов, акции <a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекса"</a> подорожали более чем на восемь процентов, что является максимумом с 8 сентября, на фоне сообщений о покупке "Яндексом" TCS, следует из данных торгов.К закрытию дополнительных торгов депозитарные расписки TCS подорожали на 10,79 процента, до 2165 рублей, акции "Яндекса" — на 8,22 процента, до 4,9 тысячи рублей.Акции "Яндекса" вечером уперлись в верхнюю планку и оставались на этом уровне до закрытия торгов.После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании. Чуть позже "Яндекс" подтвердил факт переговоров о возможной покупке всего пакета акций TCS Group и озвученные ею основные условия сделки.Как заявил РИА Новости аналитик БКС Егор Дахтлер, возможная покупка TCS Group интернет-компанией "Яндекс" не приведет к бегству клиентов из финансовой группы, между компаниями возможен синергетический эффект в плане продуктов и клиентской базы. Эксперт также напомнил, что котировки TCS Group уже позитивно отреагировали на новость, и отметил, что ожидает дальнейшей позитивной динамики от стоимости ее акций.Основатель TCS Group <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank">Олег Тиньков</a> летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank">Волож</a> пообещал обсудить это предложение.Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4 процента акций TCS Group, менеджменту — 6,5 процента, остальные 53,1 процента акций находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200917/yandeksdengi-1577376079.html

https://ria.ru/20200909/yandeks-1576965536.html

ТолькоЗа Хорошее Я не хочу, чтобы Яндекс владел банком, с которым я сотрудничаю. Эта компания навязчивой неубиваемой рекламы, везде лезет. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, аркадий волож, тинькофф. кредитные системы, экономика