Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/vyplaty-1577653600.html
Путин заявил о недопустимости срывов с дополнительными выплатами учителям
Никакие срывы с дополнительными выплатами учителям и классным руководителям недопустимы, министерство просвещения, сенаторы и другие уполномоченные органы... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:38
2020-09-23T14:26
социальный навигатор
сн_образование
совет федерации рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577317551_0:303:3102:2048_1400x0_80_0_0_1cf91a9fc275eb120d877457e181c4f1.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Никакие срывы с дополнительными выплатами учителям и классным руководителям недопустимы, министерство просвещения, сенаторы и другие уполномоченные органы должны тщательно отслеживать ситуацию, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на встрече с сенаторами.Он отметил, что классные руководители получат поддержку, так как они не только обучают, но и воспитывают детей. Президент напомнил, что с сентября этого года классные руководители должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей."В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно. Прошу <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>, министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы и даже не обсуждаются. Все должно быть сделано в срок", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577361298.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577317551_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_18f039804568ac6c0c7f6bc4accf35b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, совет федерации рф, владимир путин, общество

Путин заявил о недопустимости срывов с дополнительными выплатами учителям

13:38 23.09.2020 (обновлено: 14:26 23.09.2020)
901
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакие срывы с дополнительными выплатами учителям и классным руководителям недопустимы, министерство просвещения, сенаторы и другие уполномоченные органы должны тщательно отслеживать ситуацию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с сенаторами.
Он отметил, что классные руководители получат поддержку, так как они не только обучают, но и воспитывают детей. Президент напомнил, что с сентября этого года классные руководители должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей.
"В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно. Прошу Совет Федерации, министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы и даже не обсуждаются. Все должно быть сделано в срок", - сказал Путин.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 23:40Распространение нового коронавируса
Мурашко разъяснил правила вакцинации от COVID-19 для учителей и врачей
1232002
Обсудить0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Премьера фильма Стрельцов
Звезды побывали на премьере драмы "Стрельцов" с Александром Петровым
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах в 2021 году
Эресуннский мост
Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал
Работа нефтяных станков - качалок
Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть
Пекинская улица, Гуанчжоу, Китай
Китай разрешит въезд некоторым категориям иностранцев
Организация питания в школах
Путин поручил держать ситуацию с горячим питанием в школах под контролем
Организация питания в школах
На горячее питание в школах зарезервировали 40 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Власти продолжат поддержку предприятий ключевых отраслей, заявил Путин
Олег Тиньков
Тиньков назвал свой главный проект после сделки с "Яндексом"
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
Студент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
На Новгородчине компенсируют студентам-врачам обучение в ординатуре
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"
Эресуннский мост
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния