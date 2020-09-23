https://ria.ru/20200923/vyplaty-1577653600.html

Путин заявил о недопустимости срывов с дополнительными выплатами учителям

Никакие срывы с дополнительными выплатами учителям и классным руководителям недопустимы, министерство просвещения, сенаторы и другие уполномоченные органы... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:38

2020-09-23T13:38

2020-09-23T14:26

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Никакие срывы с дополнительными выплатами учителям и классным руководителям недопустимы, министерство просвещения, сенаторы и другие уполномоченные органы должны тщательно отслеживать ситуацию, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на встрече с сенаторами.Он отметил, что классные руководители получат поддержку, так как они не только обучают, но и воспитывают детей. Президент напомнил, что с сентября этого года классные руководители должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей."В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно. Прошу <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>, министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы и даже не обсуждаются. Все должно быть сделано в срок", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577361298.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, совет федерации рф, владимир путин, общество