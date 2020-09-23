https://ria.ru/20200923/ukraina-1577660084.html

На Украине хотят ввести санкции против российских онлайн-сервисов

Кабинет министров Украины в связи с выходом Wildberries на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:52

2020-09-23T14:52

2020-09-23T14:59

wildberries

белоруссия

словакия

армения

россия

украина

экономика

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<strong>КИЕВ, 23 се - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в связи с выходом <a href="http://ria.ru/organization_wildberries/" target="_blank" data-auto="true">Wildberries</a> на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил в среду украинский министр культуры Александр Ткаченко."На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом", - заявил Ткаченко в ходе заседания правительства в среду.Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в понедельник заявил, что запустил продажи на Украине. Компания, торгующая одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой, работает на рынках России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200913/blokirovka-1577161058.html

Егор Панкратов Вводите! Разрешаем))))))) 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries, белоруссия, словакия, армения, россия, украина, экономика