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На Украине хотят ввести санкции против российских онлайн-сервисов
Кабинет министров Украины в связи с выходом Wildberries на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:52
2020-09-23T14:59
wildberries
белоруссия
словакия
армения
россия
украина
экономика
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<strong>КИЕВ, 23 се - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в связи с выходом <a href="http://ria.ru/organization_wildberries/" target="_blank" data-auto="true">Wildberries</a> на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил в среду украинский министр культуры Александр Ткаченко."На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом", - заявил Ткаченко в ходе заседания правительства в среду.Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в понедельник заявил, что запустил продажи на Украине. Компания, торгующая одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой, работает на рынках России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей.
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3
белоруссия
словакия
армения
россия
украина
РИА Новости
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wildberries, белоруссия, словакия, армения, россия, украина, экономика

На Украине хотят ввести санкции против российских онлайн-сервисов

14:52 23.09.2020 (обновлено: 14:59 23.09.2020)
1831
© Fotolia / fotomekИнтернет-магазин
Интернет-магазин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Fotolia / fotomek
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КИЕВ, 23 се - РИА Новости. Кабинет министров Украины в связи с выходом Wildberries на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил в среду украинский министр культуры Александр Ткаченко.
"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом", - заявил Ткаченко в ходе заседания правительства в среду.
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в понедельник заявил, что запустил продажи на Украине. Компания, торгующая одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши и Словакии. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей.
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WildberriesБелоруссияСловакияАрменияРоссияУкраинаЭкономика
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23 сентября, 14:57
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
3100002
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