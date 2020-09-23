https://ria.ru/20200923/uborschitsa-1577685202.html

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя публикации о... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T23:19

2020-09-23T23:19

2020-09-23T23:55

единый день голосования — 2020

майя гришина

костромская область

чухломский район

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>, комментируя публикации о том, что в Костромской области выборы главы сельского поселения выиграла уборщица.Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a>, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.Она уточнила, что сроки принятия мандата регулирует местное законодательство. По ее словам, победительница может отказаться от должности, но ей нужно иметь в виду, что в региональных законах за это могут быть прописаны санкции, в том числе финансовые, такие как возмещение расходов на проведение выборов.

https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577214706.html

Make Yellowstone Great Again Это еще что. Тут на выборах в Белоруссии случайно победила уборщица. У нее теперь такое самомнение стало, что через год собирается баллотироваться в президенты сша. 56

Ярослав Погодин Что бы было понятно это 29 населённых пунктов с населением в районе 400 человек... Там и у лешего были все шансы )) 15

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костромская область

чухломский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя гришина, костромская область, чухломский район, политика