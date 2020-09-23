Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200923/uborschitsa-1577685202.html
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя публикации о... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T23:19
2020-09-23T23:55
единый день голосования — 2020
майя гришина
костромская область
чухломский район
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577134413_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_07b13dc9c2b3b904f52c5d2ad058ec02.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>, комментируя публикации о том, что в Костромской области выборы главы сельского поселения выиграла уборщица.Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a>, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.Она уточнила, что сроки принятия мандата регулирует местное законодательство. По ее словам, победительница может отказаться от должности, но ей нужно иметь в виду, что в региональных законах за это могут быть прописаны санкции, в том числе финансовые, такие как возмещение расходов на проведение выборов.
https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577214706.html
Это еще что. Тут на выборах в Белоруссии случайно победила уборщица. У нее теперь такое самомнение стало, что через год собирается баллотироваться в президенты сша.
56
Что бы было понятно это 29 населённых пунктов с населением в районе 400 человек... Там и у лешего были все шансы ))
15
10
костромская область
чухломский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577134413_90:0:2821:2048_1400x0_80_0_0_9cb4575e30d6a56e49d858fb4a17c573.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя гришина, костромская область, чухломский район, политика

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

23:19 23.09.2020 (обновлено: 23:55 23.09.2020)
4944
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательные бюллетени в урне для голосования
Избирательные бюллетени в урне для голосования - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя публикации о том, что в Костромской области выборы главы сельского поселения выиграла уборщица.
Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:02Единый день голосования — 2020
Сергея Ситникова переизбрали губернатором Костромской области
"Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы", — пояснила Гришина.
Она уточнила, что сроки принятия мандата регулирует местное законодательство. По ее словам, победительница может отказаться от должности, но ей нужно иметь в виду, что в региональных законах за это могут быть прописаны санкции, в том числе финансовые, такие как возмещение расходов на проведение выборов.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Михаил Щапов во время голосования на избирательном участке в Иркутске
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с супругой Гульсиной во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
Перейти в фотобанк
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
351305250
Обсудить10
Единый день голосования — 2020Майя ГришинаКостромская областьЧухломский районПолитика
Популярные комментарии
Это еще что. Тут на выборах в Белоруссии случайно победила уборщица. У нее теперь такое самомнение стало, что через год собирается баллотироваться в президенты сша.
23 сентября, 23:25
MYMake Yellowstone Great Again
13340108
Что бы было понятно это 29 населённых пунктов с населением в районе 400 человек... Там и у лешего были все шансы ))
23 сентября, 23:42
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
4110000
Рекомендуем
Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии
Ферма в Польше
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
Президент США Барак Обама
Обама опубликовал номер телефона
Вид на город Стокгольм, Швеция
Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы
Депрессия
Найдена "таблетка" от болезни столетия
Девушка с ноутбуком
Россияне оценили профессию блогера
Участник акции протеста оппозиции в Минске
На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
Международная космическая станция
Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния